Come connettere un controller PS4 o PS5 a Steam

Vuoi connettere un controller PS4 o PS5 a Steam e migliorare la tua esperienza di gioco sulla famosa piattaforma videoludica? Sei nel posto giusto!

Steam è una popolare piattaforma di videogiochi per PC che offre un'ampia gamma di titoli per PC, molti dei quali sono pensati per essere giocati con il classico connubio tastiera da gaming + mouse. Tanti giochi, però, sono invece ottimizzati per controller: questo significa, che l’esperienza di gioco è pensata proprio per essere vissuta con un gamepad e potrebbe risultare più scomoda utilizzando invece una tastiera.

Ecco perché, tanti giocatori si chiedono se sia possibile utilizzare i gamepad già in loro possesso. Fortunatamente, Steam consente di utilizzare una vasta gamma di controller per giocare ai titoli sul catalogo. Tra questi, spiccano anche DualShock e DualSense, gli amatissimi controller di PS4 e PS5.

In questa guida completa, esploreremo tutti i metodi disponibili per connettere sia il controller PS4 o PS5 a Steam per un'esperienza di gioco fluida e senza problemi.

Partiamo subito! Ma prima dai un’occhiata al nostro articolo sui segreti di DualSense!

Perché dovresti giocare su PC con un controller?

Prima di spiegarti come procedere, cerchiamo di capire quali sono le situazioni in cui potresti aver bisogno di connettere un controller PS4 o PS5 a Steam.

Ci sono diverse ragioni per giocare al computer con un controller anziché con mouse e tastiera e la scelta dipende spesso dalle preferenze personali, dal tipo di gioco e dalle circostanze.

Per molti giocatori, l'uso di un controller offre un livello di comfort e familiarità che non si ottiene con mouse e tastiera. Chi proviene da una console di gioco come PlayStation potrebbe preferire utilizzare un controller per mantenere la sensazione di gioco tradizionale.

Oppure, se hai bisogno di giocare su un PC collegato a un monitor da gaming o a un televisore posizionato in un punto lontano della stanza, utilizzare un controller wireless può offrire una maggiore libertà di movimento rispetto a mouse e tastiera.

Inoltre, come abbiamo già accennato, alcuni giochi sono progettati specificamente per l'uso con un controller. I titoli d'azione, i platform e racing game sono solo alcuni esempi di giochi che possono essere più piacevoli da giocare con un controller.

Un’altra situazione in cui potresti preferire l’utilizzo di un controller, sono le partite cooperative in locale con altri giocatori. Infatti, in questo caso, utilizzare un controller può semplificare la configurazione e consentire a più giocatori di partecipare senza dover condividere la tastiera e il mouse.

Tuttavia, ci sono anche situazioni in cui mouse e tastiera sono preferibili, come per esempio nei giochi di strategia in tempo reale (RTS), sparatutto in prima persona (FPS) competitivi o simulatori di volo, dove la precisione e la rapidità dei movimenti offerte da mouse e tastiera possono essere vantaggiose.

Insomma, la scelta di utilizzare un controller o mouse e tastiera dipende dalle preferenze personali del giocatore, dal tipo di gioco e dalle singole situazioni. È sempre consigliabile sperimentare entrambe le opzioni e scegliere quella che offre la migliore esperienza di gioco per te.

Andiamo quindi a vedere come connettere un controller PS4 o PS5 a Steam per un’esperienza di gioco ottimizzata!

Come connettere un controller PS4 o PS5 a Steam

1. Utilizzo di un cavo USB

Il metodo più semplice e affidabile per connettere un controller DualShock o DualSense a Steam è utilizzare un cavo USB. Ecco i passaggi da seguire per entrambi i controller:

Connessione di un controller DualShock PS4:

Assicurati che il controller sia completamente carico

Apri Steam sul tuo PC e accedi al menu " Steam " nell'angolo in alto a sinistra.

sul tuo PC e accedi al menu " " nell'angolo in alto a sinistra. Seleziona " Impostazioni " e vai alla sezione " Controller ".

" e vai alla sezione " ". Assicurati che l'opzione " Abilita supporto controller generico " sia spuntata.

" sia spuntata. Collega il controller DualShock 4 al PC tramite cavo USB.

il controller DualShock 4 al PC tramite cavo USB. Steam dovrebbe riconoscere automaticamente il controller. Puoi testarlo selezionando "Configurazione del controller" nella stessa sezione delle impostazioni.

Connessione di un controller DualSense:

Se vuoi connettere DualSense a Steam, il processo è simile a quello appena descritto per DualShock. Ecco i passaggi da seguire:

Assicurati che il controller DualSense sia completamente carico

Segui gli stessi passaggi indicati per il DualShock 4 per abilitare il supporto del controller generico su Steam.

Collega il controller DualSense al PC tramite cavo USB.

Steam dovrebbe rilevare automaticamente il controller e potrai configurarlo come desideri.

2. Connessione Bluetooth

Se preferisci non utilizzare cavi, puoi collegare i tuoi controller DualShock o DualSense al PC utilizzando via Bluetooth. Ecco come fare per entrambi i controller:

Connessione di un controller DualShock 4:

Innanzitutto, assicurati che il tuo PC abbia una scheda Bluetooth integrata . In alternativa, puoi utilizzare un adattatore Bluetooth USB.

. In alternativa, puoi utilizzare un adattatore Bluetooth USB. Accendi il Bluetooth sul PC.

Premi e tieni premuto il tasto " PS " e il tasto " Share " sul controller DualShock 4 contemporaneamente fino a quando la barra luminosa inizia a lampeggiare rapidamente.

" e il tasto " " sul controller DualShock 4 contemporaneamente fino a quando la barra luminosa inizia a lampeggiare rapidamente. Sul tuo PC, cerca dispositivi Bluetooth disponibili e seleziona " Controller Wireless ".

". Una volta connesso, apri Steam e segui i passaggi precedenti per abilitare il supporto del controller generico e configurare il controller DualShock 4.

Connessione di un controller DualSense:

Anche in questo caso, la procedura di accoppiamento del controller DualSense sarà simile a quella appena descritta:

Assicurati che il tuo PC abbia Bluetooth integrato o utilizza un adattatore Bluetooth USB.

o utilizza un adattatore Bluetooth USB. Abilita il Bluetooth sul PC e tieni premuti contemporaneamente il pulsante PlayStation e il tasto Create sul controller DualSense fino a quando la barra luminosa non inizia a lampeggiare rapidamente.

sul controller DualSense fino a quando la barra luminosa non inizia a lampeggiare rapidamente. Cerca i dispositivi Bluetooth disponibili sul tuo PC e seleziona " Controller Wireless " quando viene visualizzato.

" quando viene visualizzato. Una volta connesso, apri Steam e configura il controller DualSense seguendo i passaggi precedenti.

3. Utilizzo di Steam Input

Steam Input è un'opzione avanzata per la configurazione dei controller su Steam. Puoi utilizzarlo per personalizzare completamente il tuo gamepad DualShock o DualSense e ottimizzarlo per i tuoi giochi preferiti. Ecco come utilizzarlo:

Apri Steam sul tuo PC e accedi al menu " Steam " nell'angolo in alto a sinistra.

" nell'angolo in alto a sinistra. Seleziona " Impostazioni " e vai alla sezione " Controller ".

" e vai alla sezione " ". Assicurati che l'opzione " Abilita supporto controller generico " sia abilitata.

" sia abilitata. Clicca su " Configurazione del controller " e seleziona il controller che desideri configurare (DualShock 4 o DualSense).

" e seleziona il controller che desideri configurare (DualShock 4 o DualSense). Segui le istruzioni sullo schermo per personalizzare il layout del controller, assegnare comandi specifici e altro ancora.

Una volta completata la configurazione, puoi avviare i tuoi giochi su Steam e il controller verrà automaticamente riconosciuto e configurato come desideri.

Connettere un controller DualShock 4 o DualSense a Steam è un processo relativamente semplice e che può essere svolto in diversi modi. Che tu preferisca utilizzare un cavo USB, un adattatore Bluetooth o Steam Input per personalizzare la tua esperienza di gioco, Steam offre tutte le funzionalità necessarie per garantire un'esperienza di gioco fluida e senza problemi. Scegli il metodo che preferisci e goditi i tuoi giochi preferiti sul PC con il comfort e la familiarità del tuo controller PlayStation.

Se ti è piaciuta questa guida, dai un’occhiata al nostro articolo per costruire un setup da gaming coi fiocchi!