I migliori auricolari true wireless e alternative ad AirPods

In questa guida all’acquisto andremo a scoprire quelli che sono i migliori auricolari True Wireless. Questi prodotti, oggi sempre più numerosi, vengono spesso scelti dagli utenti di tutto il mondo, dato che sono comodi, di alta qualità e con un’autonomia più che soddisfacente.

Esistono numerose alternative, molte delle quali di pessima qualità. Navigando sul web non è raro trovarsi davanti a veri e propri “finti affari”: cuffie true wireless poco costose, ma di bassissima qualità. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di scrivere questo articolo in cui abbiamo selezionato le migliori ipotesi attualmente disponibili sul mercato. Pronto a gustare ovunque la tua musica preferite grazie agli auricolari senza fili?

Auricolari true wireless: cosa sono e perché acquistarli?

La direzione presa dal mercato è chiara: cuffie senza fili. In molti smartphone di ultima generazione è addirittura assente l’apposito ingresso che fino a pochi anni fa sembrava quasi obbligatorio. Non è quindi un caso che moltissimi utenti stiano iniziando a scegliere questi particolari auricolari. Inoltre, la tecnologia Bluetooth, anche se in sordina, continua a evolversi, assicurano una sempre maggiore stabilità.

Gli auricolari true wireless sono delle “semplici” cuffiette senza fili. Potrai finalmente dire addio ai cavi che si intrecciano all’interno della tasca. L’assenza di questi elementi garantisce anche una maggiore semplicità d’uso: potrai portare le cuffie ovunque e utilizzarle anche mentre compi attività complesse, come lo sport.

Il costo di questi modelli è spesso un po’ più alto rispetto ad altre tipologie di auricolari e la cancellazione del suono esterno non è comune, ma un optional. Essi, pur queste piccole annotazioni, sono assolutamente imperdibili.

La prima società a produrre un modello di auricolari true wireless davvero valido è stata Apple, con AirPods. Il primo modello ha riscosso un enorme successo, tanto da spingere il brand a produrre due versioni successive, che hanno replicato la fortuna della prima.

Oggi sono però numerose le aziende che hanno deciso di imbarcarsi verso questo mercato sempre più ampio: oggi scopriremo le migliori soluzioni.

Wireless e True Wireless: qual è la differenza

Queste tipologie di cuffie vengono spesso citate, ma non sono molte le persone che conoscono l’effettiva differenza. Prima di compiere l’acquisto, sarebbe bene capire cosa sono entrambe le categorie, così da intuire anche perché vi è questa disuguaglianza di prezzo.

La prima tipologia, ovvero wireless , esiste praticamente da quando gli utenti hanno potuto sperimentare la tecnologia Bluetooth, arrivata ora alla versione 5. Questi auricolari non hanno nessun collegamento fisico al dispositivo principale, ma è presente un cavo che collega i due boccioli. Il risultato è un prodotto abbastanza comodo, ma con qualche piccola limitazione. Ovviamente, le auricolari wireless sono perfette per gli sportivi.

La vera rivoluzione è stata possibile solo dopo alcuni anni, quando la tecnologia wireless ha iniziato a evolversi. Gli auricolari true wireless sono quindi dei piccoli boccioli che non presentano nessun filo. Spesso sono indipendenti tra di loro e presentano uno o più microfoni.

Insomma, la principale differenza è che nelle cuffiette true wireless manca il cavo che collega i due auricolari, offrendo la massima libertà.

I migliori auricolari true wireless

In questo articolo abbiamo quindi deciso di parlare dei migliori auricolari true wireless. Il motivo è molto semplice: la loro qualità è sempre più alta e molte aziende stanno iniziando ad affacciarsi verso questo mondo. Nel 2020 sarà quindi impossibile non acquistare un prodotto di questa tipologia!

Sony WF-1000XM3

Questi auricolari true wireless firmati “Sony” sono assolutamente incredibili: comodi, con un suono fantastico, un design accattivante e la riduzione dei rumori esterni. Scegliendo queste cuffiette, otterrai il massimo che questa tecnologia ha da offrire. L’aspetto senz’altro più interessante è la cancellazione attiva del rumore, che non è comune neanche negli auricolari di fascia alta. Il tutto funziona molto bene: sarai escluso dal mondo esterno e potrai goderti la tua musica preferita. L’autonomia di questo prodotto è pari a ben 6 ore, arrivando a 24 ore grazia alla base di ricarica.

Auricolari true wireless: Cambridge Audio Melomania

Cambridge Audio è una società molto conosciuta per i prodotti hi-fi. Melomania è quindi un vero e proprio esperimento, ma con dei sorprendenti risultati. I primi auricolari senza fili del gruppo sono infatti davvero molto interessanti. Il loro design non è elegante come quello di Apple AirPods, ma la qualità del suono è altissima. La batteria dura circa 9 ore (36 con la custodia in dotazione), garantendo un’ottima autonomia, forse con pochissimi rivali.

Bose SoundSport Free

Bose è un’azienda molto conosciuta nel mercato dei prodotti utili per ascoltare la musica. SoundSport Free sono davvero interessanti, avendo un design abbastanza interessante e una qualità complessiva alta. Purtroppo, le cuffiette, a volte, causano alcuni problemi, ma sono eventi sporadici e facilmente risolvibili.

Auricolari true wireless: JBL Reflect Flow

JBL Reflect Flow sono degli auricolari true wireless consigliati principalmente agli sportivi. Mentre altri prodotti tendono a sfilarsi durante i momenti di corsa o di attività fisica in generale, questi auricolari rimangono saldamente attaccati alle orecchie. Il design è infatti molto curato, garantendo una immobilità senza precedenti.

Insomma, Reflect Flow sono la scelta perfetta per chi ha intenzione di allenarsi in palestra e ascoltare un po’ di musica. L’autonomia è inoltre pari a ben 10 ore, grazie alla capiente batteria.

Jaybird Vista

Una delle principali pecche di Apple AirPods è la resistenza, come dimostrato dai non isolati episodi in cui gli auricolari sono stati danneggiate successivamente a una caduta. La riparazione è poi molto complessa, se non impossibile. Ovviamente, è bene sottolineare che questa è una caratteristica comune a un po’ tutti i prodotti di questa tipologia… tranne Jaybird Vistas. Queste cuffie, disponibili anche nella variante SportFit, ricoperti con un materiale morbido, sono molto resistenti. Con la certificazione IPX7, questi germogli sono resistenti all’acqua, al sudore, alla pressione e alle cadute. Un prodotto comodo, con un suono di alta qualità e a prova di incidenti!

Non mancano le funzionalità “smart”, grazie all’applicazione Jaybird, disponibile per iOS e Android Esso consente di personalizzare liberamente gli auricolari. Dotati dell’ingresso USB-C, è possibile assicurarsi un’ora di autonomia in soli cinque minuti! La ricarica completa assicura 6 ore di attività (a cui se ne aggiungono altri 10 con la base di ricarica).

Auricolari true wireless: Apple AirPods Pro

Gli auricolari Apple, come abbiamo già detto, sono dei prodotti davvero di altissima qualità: un suono ottimo, un design accattivante e materiali “premium”. Gli AirPods Pro, usciti durante la seconda parte del 2019, assicurano non pochi miglioramenti rispetto alle precedenti varianti. Primo tra tutti la presenza della riduzione de rumori, che permette di eliminare il suono proveniente dall’esterno, così da focalizzarsi esclusivamente sulla musica.

Sony WF-1000XM3 ha forse una qualità del suono migliore, ma le numerose funzionalità rendono imperdibili gli AirPods Pro. Se desideri acquistare questo modello, ti consigliamo di approfondire il discorso con la lettura del nostro articolo “AirPods: come gestire al meglio gli auricolari”, così da scoprire anche le sorprese meno conosciute.

Apple AirPods 2

Apple AirPods di seconda generazione, anch’essi usciti nel 2019, sono ugualmente ottimi, pur non essendo l’ultima versione disponibile. La differenza rispetto alla variante “Pro” è l’assenza dell’eliminazione del suono. A confronto alla prima generazione vi sono molti miglioramenti, il suono è di qualità più alta e ben bilanciato, la tecnologia wireless è costante e sicura e il Chip W1 rappresenta un vero e proprio salto in avanti. Purtroppo, alcuni utenti notano una vestibilità non proprio perfetta e l’assenza di tasti fisici è una pecca difficilmente sormontabile. AirPods rimane comunque una tra le scelte migliori.

Auricolari true wireless: RHA TrueConnect

Gli auricolari di RHA sono molto interessanti. Il loro design è ispirato a quello di AirPods, ma con delle sostanziali ed evidenti differenze. Il suono è ben bilanciato e può essere gestito grazie ai controlli integrati. La batteria inclusa assicura circa 5 ore di autonomia, che potrebbe sfiorare le 20 ore grazie alla fonte energetica presente all’interno della confezione. L’ottimo rapporto qualità/prezzo rende quindi questi auricolari una soluzione da prendere assolutamente in considerazione.

Sony WF-1000X

Tra tutti gli auricolari true wireless, un posto in risalto dovrebbe essere ritagliato per Sony WF-1000X. Essi hanno un suono eccezionale, grazie a un perfetto bilanciamento dei bassi e degli alti. Non manca la cancellazione del rumore integrata, che garantisce la quasi totale eliminazione dei rumori che provengono dall’esterno. Come se non bastasse, queste fantastiche cuffie Sony sono compatibili con gli assistenti Google Assistant e Siri.

Auricolari true wireless: ICON X

Tra le alternative AirPods più interessanti troviamo innanzitutto gli ICON X, di cui abbiamo avuto modo di parlare approfonditamente nella nostra recensione completa. Si tratta di auricolari dal design molto curato (disponibili in tre differenti colorazioni) e che offrono anche particolari caratteristiche tecniche. Tra queste la presenza di una memoria interna da 4GB, un sensore di prossimità, l’accelerometro e un sistema per il rilevamento automatico dell’attività che si sta svolgendo. Grazie a questi auricolari è possibile, oltre alle funzioni classiche, rilevare la propria velocità, la distanza percorsa e le calorie bruciate. L’autonomia va da un minimo di 5 ore (in modalità streaming audio) fino a un massimo di 7 ore (in modalità Standalone Music Play).

Jabra Elite 65t

Un marchio storico nel settore degli auricolari senza fili per un prodotto affidabile e di grandissima qualità: parliamo degli auricolari Jabra Elite 65t. Si tratta di un modello affidabile sia nella qualità audio che in quella dell’autonomia della batteria. Questa, infatti, può garantire anche un utilizzo continuativo superiore alle cinque ore. Disponibili in sei differenti colorazioni (Nero e Titanio – Nero e Rame – Oro e Beige – Blu e Rame – Nero – Rosso e Rame) è un modello dal design moderno e molto elegante. inoltre è presente la certificazione IP55, capace quindi di resistere agli spruzzi d’acqua (pioggia e sudore). Infine è da segnalare la presenza di 4 microfoni per una riproduzione audio di altissima qualità e la possibilità di configurare l’applicazione interna per associare il proprio assistente virtuale.

Auricolari true wireless: Samsung Galaxy Buds

Tra le alternative AirPods i Samsung Galaxy Buds sono quelli che offrono una qualità audio molto competitiva. Parliamo infatti di auricolari con un suono AKG, molto leggeri e poco ingombrati, grazie a un design che permette un inserimento comodo e stabile all’interno dei padiglioni auricolari. La particolarità di questi auricolari è anche quella di avere una custodia che funge da dock di ricarica che, a sua volta, può essere ricaricato tramite la funzione di ricarica wireless PowerShare dei nuovi Samsung Galaxy S10.

Sennheiser Monumentum True Wireless

Ciò che colpisce degli auricolari Sennheiser Monumentum True Wireless è la bellezza del design e la qualità delle finiture. Dal punto di vista tecnico abbiamo drive da 7mm (sia per le conversazioni telefoniche che per la riproduzione musicale). Oltre a essere molto eleganti sono anche leggeri e comodi da indossare e hanno una batteria che garantisce 4 ore di autonomia, che triplicano all’interno della custodia. ogni auricolare è dotato di touchpad indipendente con il quale gestire le varie funzioni. Sono diverse le tecnologie e le funzionalità disponibili, tra cui la Stay Aware che permette di ascoltare le voci e i suoni circostanti anche senza rimuovere gli auricolari.

Auricolari true wireless: I10 TWS

Tra le migliori alternative AirPods per chi vuole risparmiare troviamo gli I10 TWS. Si tratta di un’ottima replica dal punto di vista estetico degli originali auricolari Apple e che assicurano ottime prestazioni tecniche. Il tutto ad un prezzo davvero accessibile. Il suono riprodotto è tridimensionale e ogni auricolare integra un microfono tanto da poter essere utilizzati anche in maniera indipendente l’uno dall’altro. Compatibili con la tecnologia di ricarica wireless Qi, hanno una comoda custodia che permette di trasportarli in maniera pratica e sicura e di ricaricarli anche tramite cavo USB.

I migliori auricolari true wireless low cost

Ovviamente esistono anche delle soluzioni che prevedono un investimento economico meno importante. Nel mercato sono attualmente disponibili non pochi auricolari true wireless con un costo molto basso e che garantiscono una qualità buona. Questo paragrafo è dedicato proprio a questa fascia di prezzo. Abbiamo ovviamente selezionato le migliori alternative in commercio e non delle semplici copie di brand più importanti.

La qualità non sarà uguale alle precedenti proposte, ma si tratta di prodotti ideali specialmente per chi vorrebbe risparmiare, senza rinunciare a questa tecnologia.

Auricolari true wireless: Dodocool

Dodocool è una società specializzata nella produzione di accessori per smartphone. Gli auricolari e le cuffie vendute da questo marchio sono di buona qualità. In particolare, non possiamo che parlare di questi ottimi auricolari true wireless.

Grazie al Bluetooth 5.0, è possibile utilizzare questo prodotto con praticamente tutti i dispositivi compatibili con questa tecnologia. Per ricaricare completamente gli auricolari sarà sufficiente circa un’ora e l’autonomia coincide con ben 5 ore. Inoltre, la confezione contiene una batteria con cui poter ricaricare gli auricolari.

Questo prodotto targato Dodocool è inoltre impermeabile, resistente al sudore, compatibile con una tecnologia di riduzione del rumore esterno e con una forma perfetta per le orecchie.

ESR Mini

Anche questi auricolari true wireless sono imperdibili. Essi consentono di ascoltare musica o effettuare chiamate per ben 3 ore con una singola ricarica. Inoltre, la base di ricarica assicura la possibilità di ricaricare il prodotto ovunque.

Presente anche la tecnologia Bluetooth 5.0, per una connessione stabile, e la riduzione dei rumori esterni. La qualità complessiva del suono, pur non essendo altissima, è comunque buona, specialmente considerando il basso costo. ESR si impegna inoltre a rimborsare il cliente qualora il prodotto non soddisfi le sue aspettative (entro 180 giorni dall’acquisto).

Auricolari true wireless: Xiaomi Redmi AirDots

Concludiamo questa rassegna con gli auricolari Xiaomi. Questa variante, ovvero Redmi AirDots, è una versione rivista del primo modello. Consigliamo di optare per questa soluzione, dato che presentano alcune piccole migliorie. Il suono complessivo è molto buono e il chip Bluetooth 5.0 garantisce una connessione stabile.

Ogni auricolare ha una batteria integrata da 40 mAh, che assicura un’autonomia di circa 6 ore, e nella base è inclusa un’altra fonte energetica da 300 mAh. Rispetto al modello precedente, Redmi AirDots sono dotati di tasti fisici, che permettono di evitare eventuali errori.

Conclusione: la fine dei cavi

Gli auricolari true wireless rappresentano una vera e propria rivoluzione. Finalmente, potremo dire “addio” a tutti quei fastidiosissimi cavi che rendevano difficoltose molte attività, prima tra tutti lo sport. L’evoluzione della tecnologia ha inoltre permesso a questi prodotti di ottenere un livello qualitativo altissimo.

Le società, visto l’interesse che gli utenti hanno dimostrato nei confronti di queste cuffie, hanno iniziato a produrre sempre più prodotti, offrendo alle persone la possibilità di scegliere ciò che fa per loro. Oggi è quindi semplicissimo poter gustare la propria musica preferita in qualunque luogo in cui ci troviamo. Il nostro consiglio è comunque quello di optare per prodotti di buona qualità, dato che esistono molti auricolari true wireless che non assicurano una qualità abbastanza alta e che potrebbero rappresentare esclusivamente una perdita di denaro.