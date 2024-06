Recensione cuffie SoundPEATS Air4 Pro: ANC a meno di 60€!

Da qualche settimana sto usando le cuffie SoundPEATS Air4 Pro che posso contare su una buona qualità audio, una discreta riduzione del rumore ed un prezzo di vendita molto competitivo visto che con i vari coupon sconto (5% 74A9WL7B) è possibile acquistarle a meno di 60 euro.

Videorecensione in 1 minuto

Le cuffie arrivano a casa nostra dentro una confezione piacevole al cui interno trovano posto, oltre naturalmente ad auricolari e custodia di ricarica, due gommini di taglia diversa ed un cavo USB-C da usare per la ricarica.

Il pairing tramite Bluetooth 5.3 è semplice ed immediato e ci consente anche di gestire la connessione multipoint, possiamo quindi collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente con la riproduzione audio che viene gestita automaticamente.

La connessione Bluetooth 5.3 con lo smartphone ci consente anche di sfruttare al meglio i codec aptX Loseless e aptX Voice che riescono a garantire audio ad alta fedeltà e conversazioni vocali cristalline e sempre ben definite.

Dall’app per smartphone abbiamo poi la possibilità di gestire vari aspetti delle cuffie che spaziano dalla modalità di riproduzione audio (normale, riduzione del rumore e trasparente) alla possibilità di impostare un equalizzatore personalizzato. Sempre dall’app è possibile impostare e gestire la modalità gaming a bassa latenza, controllare il volume e lo stato della batteria, attivare il controllo tattile e la connessione multipoint ed aggiornare il firmware. Purtroppo non è possibile modificare il funzionamento dei tasti fisici delle cuffie.

Sotto il punto di vista costruttivo, le cuffie SoundPEATS Air4 Pro sono ben realizzate e possono contare su una buona custodia in plastica di buona qualità con una forma una forma semplice e rotondeggiante che la rende molto comoda da mettere in tasca. Sulla parte bassa trova posto una porta USB-C per la ricarica della batteria mentre in altro è inserito un valido sportellino con attacco magnetico che da accesso al vano per ricaricare le cuffie. Gli auricolari hanno un design moderno e piacevole grazie alla combinazione di plastiche differenti e possono contare su un peso ridotto ed una forma ergonomica che le rende comode da indossare anche a lungo. Le cuffie dispongono di 3 microfoni per ogni auricolare, che ci assicurano una resa vocale in chiamata di qualità sufficiente anche se tende a soffrire in zone particolarmente rumorose, e di driver dinamico da 13 mm di buona fattura realizzato fibra biologica e PU. Non manca poi il sensore per il play/pausa automatico quando indossiamo o rimuoviamo le cuffie.

Buona anche l’autonomia con gli auricolari che possono riprodurre musica 6 ore senza ANC, siamo sulle 4,5 ore con ANC attivo, e per un totale di 26 ore sfruttando la ricarica del case. Manca un sistema di ricarica rapida, le cuffie si ricaricano completamente in circa un’ora e mezza.

Passando all’utilizzo quotidiano devo dire di essermi trovato bene con le cuffie, nella modalità normale, quindi senza ANC, suonano bene ed hanno una resa corposa ed uno spettro sonoro ben coperto dove anche i bassi riescono a rendere bene. La musica quindi è buona e con un buon volume massimo, la riproduzioni delle voci è assolutamente soddisfacente e questo rende le cuffie SoundPEATS Air4 Pro perfette per ascoltare musica e podcast. Per quanto riguarda i video c’è un leggero ritardo fra video ed audio, ma si risolve semplicemente attivando la modalità gaming all’interno dell’app.

La riduzione attiva del rumore ANC funziona bene e riesce effettivamente a ridurre in maniera efficace i rumori che ci circondano. Le ho usate in ufficio e riesce a ridurre notevolmente le voci dei colleghi che parlano al telefono e nel traffico dove diminuisce discretamente il rumore ambientale che ci circonda riuscendo a garantire più tranquillità e silenzioso e di poterci godere in pace musica, podcast, film e serie TV. Non male la funzione trasparenza che, a differenza dell’ANC, fa passare i rumori e evita l’isolamento tipico delle cuffie in-ear.

Ottimo il prezzo di vendita inferiore ai 60 euro utilizzando il coupon 74A9WL7B, anche se a questo prezzo entrano in diretta concorrenza con le ottime CMF Buds che ho provato qualche mese fa.

