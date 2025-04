Ritorno della compatibilità: Phone Link ripristina il mirror delle notifiche sensibili su PC Windows

Microsoft ha recentemente reso di nuovo possibile per l’app Phone Link il mirror di determinate notifiche sensibili del proprio smartphone Android sul PC Windows. Questa funzionalità era stata bloccata con il rilascio dell’aggiornamento Android 15, che aveva etichettato i codici di autenticazione a due fattori come “sensibili”, impedendo così la loro lettura da parte dell’app. Tuttavia, la casa di Redmond ha trovato una soluzione alternativa, sebbene non sia disponibile per tutti i dispositivi.

Phone Link: un alleato per la gestione del tuo smartphone

L’app Phone Link rappresenta uno strumento utile per gestire il proprio smartphone Android direttamente da computer Windows. Grazie a questa applicazione, gli utenti possono controllare diverse funzioni del telefono, come le impostazioni del suono, visualizzare i messaggi di testo, avviare chiamate, accedere alle foto e, appunto, ricevere le notifiche direttamente sul desktop. Per ottenere il mirror delle notifiche, Phone Link utilizza l’API standard di Android per la lettura delle notifiche; particolare attenzione viene data all’API dei listener delle notifiche. Ultimamente, Google aveva limitato la possibilità di leggere alcune notifiche, il che ha causato problemi per l’app Phone Link e i suoi utenti.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

L’aggiornamento di Phone Link si propone di risolvere tali problematiche, consentendo di riconquistare l’accesso alle notifiche sensibili, a patto che il dispositivo Android soddisfi determinati requisiti.

Le problematiche introdotte da Android 15

Con il rilascio di Android 15, molte modifiche sono state apportate in termini di sicurezza, per proteggere i codici di autenticazione a due fattori da applicazioni malevoli. In pratica, Android 15 immune le notifications che contengono questi codici etichettandole come sensibili e bloccando la loro lettura da parte di servizi non affidabili. Quando una notifica viene contrassegnata come sensibile, il contenuto visibile è sostituito da un messaggio generico: “contenuto della notifica sensibile nascosto”. Sebbene questa misura di sicurezza favorisca la protezione delle informazioni personali, crea un certo ostacolo per applicazioni come Phone Link, le quali si basano sulla ricezione di queste notifiche per offrire una gestione semplificata del dispositivo.

Il blocco non riguarda tutti i servizi di lettura notifiche, ma solo quelli che non possiedono le corrette autorizzazioni. L’accesso alle notifiche sensibili viene concesso solo a servizi ritenuti affidabili, che sono quelli in grado di gestire il permesso RECEIVESENSITIVENOTIFICATIONS.

L’importanza del permesso di lettura delle notifiche

La questione principale resta l’accesso al permesso per leggere le notifiche sensibili. Sebbene Link to Windows si classifichi come app per dispositivi compagni, Android non lo riconosce tale poiché non detiene il ruolo specifico necessario. Questo è riservato solo alle applicazioni di sistema preinstallate, il che significa che la possibilità di leggere notifiche sensibili tramite Link to Windows dipende dalla sua preinstallazione sul dispositivo Android.

Se Link to Windows è già presente nel sistema, gli utenti vedranno un avviso nell’app Phone Link che richiede il permesso per visualizzare notifiche protette. Cliccando sul pulsante “setup”, verrà aperto un dialogo sul dispositivo Android stesso, chiedendo di concedere accesso ai dati del telefono. Questo messaggio chiarisce che l’app può leggere tutte le notifiche, inclusi contatti, messaggi e foto.

Esempi di compatibilità e soluzioni alternative

Attualmente, solo i dispositivi che hanno Link to Windows preinstallato possono riflettere notifiche sensibili sui computer Windows. Questo include modelli come il Xiaomi 15 Ultra e il Samsung Galaxy S25 Ultra, i quali mostrano l’avviso appropriato nell’applicazione Phone Link. Per i telefoni privi di tale preinstallazione, esistono alcune soluzioni alternative, come disattivare l’elaborazione delle notifiche da parte di Android System Intelligence o concedere manualmente all’app il permesso di RECEIVESENSITIVENOTIFICATIONS.

Microsoft continua a rimanere attiva nel supporto di Phone Link, rilasciando aggiornamenti e correzioni di bug. Con i continui cambiamenti apportati da Google ai sistemi Android, è fondamentale per Microsoft tenere d’occhio tali modifiche per garantire che il servizio funzioni sempre al meglio.

Il prossimo aggiornamento di Android 16 non dovrebbe interrompere il funzionamento di Phone Link, ma i dettagli verranno comunicati qualora emergano problematiche.