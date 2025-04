Sony lancia tre nuovi televisori per festeggiare i 20 anni di Bravia

Sony celebra un importante traguardo, vent’anni dalla presentazione del primo televisore Bravia, con il lancio di tre nuovi modelli. Questi includono un OLED di alta gamma e un modello entry level, tutti progettati per offrire qualità dell’immagine e funzionalità avanzate. Con un nuovo approccio alla tecnologia video, Sony si propone di continuare a guidare il mercato dei televisori.

Bravia 8 II: il nuovo top di gamma OLED

La punta di diamante della nuova gamma è il Bravia 8 II, un televisore 4K QD-OLED che succede al modello A95L. Questo dispositivo è dotato di un pannello ad alta luminosità e un sensore di temperatura che gestisce l’output di luce e il dettaglio dell’immagine. La qualità del video è ulteriormente migliorata grazie al processore XR, che ottimizza l’elaborazione delle immagini. Inoltre, la tecnologia XR Triluminos Max potenzia la gamma di colori e la luminosità, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente. Un elemento innovativo è il sistema audio integrato nel pannello, progettato per seguire l’azione sullo schermo, creando un’atmosfera immersiva.

Bravia 5: la proposta mini LED

Il Bravia 5 rappresenta un passo avanti nella tecnologia dei televisori mini LED, offrendo una retroilluminazione che promette “un’illuminazione locale precisa”. Questo modello è controllato dal sistema XR Backlight Master Drive, che permette di regolare la luce in modo ottimale. Sarà disponibile in cinque varianti di dimensioni, partendo da 55 pollici fino ad arrivare a un’imponenza di 98 pollici, cercando di soddisfare le diverse esigenze degli utenti. L’obiettivo di Sony è fornire un’alternativa alla tecnologia OLED, mantenendo alta la qualità dell’immagine.

Bravia 2 II: l’ingresso nel mondo Bravia

Il nuovo modello di accesso, il Bravia 2 II, si propone per coloro che cercano un televisore di qualità senza spendere una fortuna. Disponibile in misure che variano da 43 a 75 pollici, questo modello non delude le aspettative: include supporto per Dolby Vision e upscaling 4K, oltre a una modalità speciale per i film, denominata Studio Calibrated. Questa impostazione è stata progettata per ottimizzare l’esperienza visiva, rendendo ogni film un evento imperdibile. La presenza di Google TV consente la visione in streaming e facilita l’integrazione con Google Home, un elemento sempre più ricercato dagli utenti.

Prime impressioni e disponibilità

Recentemente, un team di CNET ha potuto assistere a una demo dei nuovi modelli, con il Bravia 8 II che ha colpito per la sua luminosità e vivacità. Anche se le dimostrazioni dei venditori possono presentare limitazioni nel valutare la qualità finale dell’immagine, le prime impressioni sono promettenti. La comunità degli appassionati di tecnologia attende con interesse i dettagli sul prezzo e sulla disponibilità, che saranno annunciati nella primavera del 2025.

La nuova linea Bravia segna un capitolo significativo per Sony, confermando il suo impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nel panorama televisivo.