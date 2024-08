Recensione Jabra Elite 8 Active Gen 2: gli auricolari più resistenti al mondo

Le cuffie di Jabra si sono sempre distinte per l’ottima qualità audio e l’eccellente fattura, ma queste nuove Jabra Elite 8 Active Gen 2 hanno una marcia in più grazie alla resistenza ad acqua e polvere e a nuovi standard militari che le rendono indistruttibili.

Costano parecchio, prezzo ufficiale di 229 euro ma è possibile acquistarle scontate su Amazon a 199 euro, ma vale sicuramente la pena se fate sport estremi o lavori particolarmente pericolosi. Le ho portate con me in vacanza durante questi mesi estivi ed oggi vi racconto la mia esperienza di utilizzo con queste Jabra Elite 8 Active Gen 2 nella recensione completa.

Jabra Elite 8 Active Gen 2 in 1 minuto

Cosa c’è nella scatola

Ed iniziamo a parlare della confezione. La scatola delle Jabra Elite 8 Active Gen 2 è ben fatta, molto curata, piacevole e colorata e racchiude al suo interno, oltre naturalmente a cuffie e case, anche due paia di gommini aggiuntivi, qui si sarebbe sicuramente potuto fare meglio in termini di quantità visto il prezzo di vendita, ed uno speciale cavo USB-C con jack integrato che consente di collegare la custodia direttamente a tv, radio o altre sorgenti e trasmettere l’audio direttamente alle cuffie, una funzione molto interessante e che potrà tornare utile in svariate occasioni.

Costruzione e resistenza

Le Jabra Elite 8 Active Gen 2 sono le cuffie perfette per gli sportivi grazie ad una resistenza decisamente fuori dall’ordinario.

La custodia di ricarica ha resistenza IP54 e resistenze quindi a polvere e schizzi d’acqua e ci consente di portare con noi le cuffie in ogni occasione. La realizzazione in plastica è di fattura eccellente, il materiale usato è di altissima qualità e, oltre a trasmettere un soddisfacente senso di solidità, regala anche un piacevole feeling al tocco. Il case ha dimensioni compatte ed è decisamente semplice da trasportare, nella parte bassa troviamo anche una porta USB-C per la ricarica.

Le cuffiette sono compatte, comode e stabili nell’orecchio e molto leggere, queste caratteristiche le rendono perfette da indossare per lungo tempo, sui mezzi, in ufficio e in palestra, ed anche all’aperto quando facciamo sport senza mai il rischio di perderle. A fare la differenza è però la resistenza degli auricolari: sono, infatti, certificati IP68 e sono resistenti ad acqua e polvere ed immersioni fino a 1,5 metri, nessun problema quindi per l’uso sotto la pioggia e niente paura del sudore. A dargli un marcia in più e a rendere le Jabra Elite 8 Active Gen 2 gli auricolari più resistenti al mondo sono sicuramente gli standard militari di resistenza (MIL-STD-810H) che garantiscono la loro indistruttibilità in caso di cadute, anche da altezze elevate, e in caso di compressione.

Sono quindi le cuffie migliori per chi fa sport estremi o vive una vita movimentata e desidera delle cuffie indistruttibili.

Qualità audio e funzionalità

Abbiamo capito che a livello costruttivo le Jabra Elite 8 Active Gen 2 sono delle cuffie eccellenti, ma come si comportano nella resa sonora? La qualità audio delle cuffie è ottima grazie al driver da 6 mm che riesce a garantire una buona copertura dello spettro sonoro, senza rinunciare a dei bassi ben definiti, e un generale buon bilanciamento dell’audio.

La musica si sente decisamente molto bene e le cuffie si comportano in maniera perfetta anche per lo streaming. Poi grazie all’applicazione per smartphone abbiamo la possibilità di personalizzare moltissimi aspetti del funzionamento delle cuffie e possiamo modificare il profilo di equalizzazione qualora ne sentissimo la necessità.

Gli audiofili più esperti potrebbero però storcere il naso a causa del mancato supporto ai codec audio in alta risoluzione, manca infatti il suppporto a aptX, LDAC o LHDC. Mancanza davvero difficile da giustificare su un prodotti di questa fascia di prezzo, compensata solo in parte dalla presenza dell’audio spaziale.

La resa in chiamata è assolutamente soddisfacente: sia noi che il nostro interlocutore potremmo godere di voci chiare e cristalline, con una convincente riduzione del rumore ambientale, grazie ai 6 microfoni che offrono voci chiare e cristalline.

Completano il comparto audio la riduzione attiva del rumore ANC e la modalità trasparenza. Quest’ultima risulta fondamentale per evitare l’effetto di isolamento tipico delle cuffie in-ear, mentre l’ANC ci da una grossa mano ad isolarci dai rumori ambientali grazie ad una efficace riduzione dei rumori che ci circondano.

Autonomia e durata della batteria

Le Jabra Elite 8 Active Gen 2 si confermano le cuffie perfette per lo sport anche grazie alla loro autonomia: 32 ore di ascolto complessive con ANC attivo e addirittura 56 ore di ore di ascolto senza riduzione del rumore.

A chi le consiglio - Conclusioni

Le Jabra Elite 8 Active Gen 2 mi hanno colpito sia per la qualità audio che per la qualità costruttiva, hanno tante funzionalità avanzate e sono le cuffie da consigliare agli sportivi e a chi cerca degli auricolari indistruttibili. Potrebbero non soddisfare gli audiofili esperti, per tutti gli altri risulteranno perfette.