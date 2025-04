Trucchi e suggerimenti per padroneggiare One UI su smartphone Samsung

Samsung ha consolidato la sua presenza nel mercato degli smartphone grazie a una serie di dispositivi innovativi e potenziati. In particolare, con il sistema One UI, l’azienda sudcoreana ha cercato di rendere l’interfaccia utente più personalizzabile e intuitiva. Con anni di esperienza nel settore, gli utenti hanno affermato che, sebbene One UI possa sembrare complesso a prima vista, con alcune semplici modifiche è possibile migliorare notevolmente l’esperienza d’uso. Ecco alcuni suggerimenti per sfruttare al massimo il tuo Samsung Galaxy.

Personalizza il drawer delle app

Una delle caratteristiche più frustranti di One UI è la disposizione predefinita del drawer delle app. Inizia con un layout disordinato e, di solito, le app più recenti si trovano nell’ultima pagina. Questa impostazione può risultare confusa, ma modificarla è semplice. Per organizzare le tue app, apri il drawer e tocca l’icona con i tre puntini nella barra di ricerca. Da qui, seleziona “Ordina” e poi “Ordine alfabetico”.

Con One UI 7, è possibile passare a un drawer delle app verticale, che offre una navigazione più familiare per coloro che hanno usato dispositivi di altre marche. Tuttavia, per le versioni precedenti di One UI, non esiste un’opzione per passare al layout verticale, una funzione che era disponibile tramite il Good Lock prima di essere rimossa.

Semplifica la barra di stato

La barra di stato in One UI può apparire sovraccarica di icone, rendendo difficile la concentrazione sulle informazioni più rilevanti. Per personalizzarla, puoi utilizzare il modulo QuickStar di Good Lock, che permette di nascondere diverse icone dalla barra di stato. Puoi scegliere di disattivare icone come l’allerta di allarme o quelle di connessione Bluetooth e NFC, ripristinando una visione più pulita e ordinata.

Il modulo non solo consente di gestire le icone della barra di stato, ma offre anche opzioni per spostare l’orologio o modificare le notifiche, rendendo l’interfaccia più adatta ai tuoi gusti.

Abbandona i tasti di navigazione

Dal 2019, Google ha introdotto le gesture di navigazione che hanno sostituito i pulsanti software. Tuttavia, Samsung mantiene i pulsanti predefiniti, rendendo la modifica alla navigazione gestuale poco intuitiva. Per attivare le gesture, vai su “Impostazioni”, seleziona “Display”, cerca “Barra di navigazione” e scegli “Gesture di swipe”. Questo semplificherà la tua interazione con il dispositivo, offrendo un’esperienza più moderna.

Sfrutta le modalità e routine Samsung

Le modalità e routine di Samsung, precedentemente conosciute come Bixby Routines, permettono di automatizzare numerose funzioni del tuo telefono. Grazie a un’integrazione profonda con il tuo ecosistema Samsung, puoi attivare modalità specifiche in base a determinati eventi come il collegamento a una rete Wi-Fi o all’Bluetooth della tua auto. Le routine, invece, possono eseguire azioni automatiche a seguito di un attivatore.

Per esempio, la modalità guida regola automaticamente il volume quando ti connetti alla tua auto, mentre le routine possono aiutare nel gestire la tua salute o le scadenze. Un trucco utile è impostare una routine per le chiamate importanti, così da non perdere la notifica di una chiamata fondamentale.

Passa a Gboard per una digitazione fluida

Anche se la tastiera Samsung ha visto miglioramenti, in molti casi potrebbe risultare meno reattiva rispetto a Gboard. Cambiare tastiera è semplice e offre diversi vantaggi, dall’accesso rapido alla clipboard alle divertenti funzioni dell’Emoji Kitchen. Gboard consente di combinare emoji per creare nuovi sticker, aumentando la creatività nelle conversazioni.

Migliora lo zoom nella fotocamera

Per gli utenti dei modelli Ultra, c’è un’opzione che rende l’utilizzo dello zoom più fluido. Aprendo l’app Camera Assistant, puoi aggiungere scorciatoie di zoom extra come 2X e 10X direttamente nel mirino della fotocamera, migliorandone l’esperienza. Queste scorciatoie sono particolarmente utili per ottenere immagini di qualità superiore sfruttando le capacità della fotocamera.

Filtro le notifiche per una gestione migliore

Con l’arrivo di Android 8.0 Oreo, i canali di notifica hanno semplificato la gestione delle avvisi che ricevi. Per riattivare questa funzione, vai su “Impostazioni”, seleziona “Notifiche” e attiva “Gestisci categorie di notifica” su ciascuna app. Questo ti consentirà di disattivare notifiche non desiderate, mantenendo solo quelle rilevanti per te.

Integra notifiche e impostazioni rapide

Se preferisci utilizzare il pannello di impostazioni rapide e notifiche insieme, puoi ripristinare questa combinazione. Basta accedere al pannello delle impostazioni rapide e toccare l’icona a forma di matita in alto a sinistra. Da qui, cambia le impostazioni del pannello su “Insieme” per riportare la visualizzazione alle origini.

Ci sono molte altre funzionalità in One UI che potrebbero migliorare ulteriormente la tua esperienza con i dispositivi Samsung. Familiarizzare con queste impostazioni è un buon modo per ottimizzare l’uso del tuo smartphone, rendendo la tua esperienza più gratificante e personalizzata.