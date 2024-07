Recensione CMF Buds Pro 2: le migliori cuffie economiche?

Gli auricolari CMF Buds Pro 2 prendono quanto di buono fatto da Nothing e CMF lo scorso anno con la prima versione delle Buds e ne migliorano audio ed costruttivi ed aggiungono la genialata della rotellina sul case che si trasforma da fidget spinnger ed antistress in un elemento di controllo delle cuffie stesse. Le ho usato moltissimo nelle ultime settimane, in abbinata ai nuovi CMF Phone 1 e Watch Pro 2, e devo ammettere che mi hanno colpito, le analizziamo in maniera approfondita in questa recensione completa.

Videorecensione

CMF Buds Pro 2 spiegate in 1 minuto

Design geniale e costruzione solida

Sotto il punto di vista costruttivo le Buds Pro 2 sembrano l’esatta copia delle CMF Buds e ne riprendono praticamente tutti gli elementi, aggiustando solo qualche dettaglio.

Il case, particolarmente piacevole nella colorazione arancione, è costruito con una plastica opaca di alta qualità con un feeling al tocco quasi morbido, molto piacevole, e, grazie alle dimensioni abbastanza compatte, 53,4 x 53,4 x 23 mm per 46 g (55,8 con auricolari inseriti), risulta semplice anche da mettere in tasca e da trasportare all’interno di una borsa, zaino o giacca.

Sul case attira l’attenzione la rotella grigia, posta in un angolo, che nella versione precedente poteva essere usata solamente come fidget spinner o per collegare un laccetto. Quest’anno la rotella diventa zigrinata, con due tacche nella parte superiore, e si trasforma in un selettore smart: grazie a pressione e rotazione possiamo gestire il volume della musica, il play/pausa, la cancellazione del rumore, richiamate l’assistente vocale, passare alla modalità a bassa latenza e disattivare il microfono, con tutti i comandi completamente personalizzabili dall’app Nothing X per smartphone. Se siete preoccupati per tocchi o rotazioni involontarie mentre avete il case in tasca non preoccupatevi, è possibile disattivare il tutto con un semplice tocco. Il case è poi completato da un piccolo LED, porta USB-C ed un tasto interno per il reset.

Una volta aperto il solido sportellino, tenuto chiuso ben saldo da un buon sistema magnetico, ci ritroviamo fra le mani gli auricolari, leggeri e ben costruiti: 4,9 grammi e 33,1 x 20,2 x 23,8 mm. Le cuffiette sono ben realizzate, e comode da indossare grazie ad un formato in-ear ben progettato. Le ho indossate per molte ore, anche consecutive, e non ho mai avuto problemi o sentito il bisogno di toglierle. Buona anche la stabilità, li ho usati sia per allenarmi in palestra che per camminare durante alcune chiamate e sono sempre risultati ben saldi e con un ottimo livello di comfort. Sugli auricolari trovano posto 6 microfoni (3 per ogni cuffietta), una superficie touch per i comandi e due driver: uno da 11 mm dedicato ai bassi ed uno da 6 mm microplanare. Non mancano varie tecnologie per il miglioramento del suono come l’ottimizzazione Dirac Opteo e l’Ultra Bass Technology per una gestione efficiente dei bassi. La connessione è basata su Bluetooth 5.3 e permette di collegare le cuffie a due device contemporaneamente.

Le cuffiette sono certificate IP55, sono quindi resistente a polvere e schizzi, mentre il case non gode di alcuna certificazione.

Qualità audio ed utilizzo quotidiano

Testando delle cuffie con un prezzo di vendita di 59 euro è lecito non aspettarsi una qualità sonora pazzesca, ma queste CMF Buds Pro 2 suonano davvero bene, anche se è necessario qualche ritocco tramite l’app a causa di un profilo dei bassi davvero esagerato.

Il profilo di equalizzazione di Dirca e l’Ultra Bass Technology 2.0 attivi di defualt hanno un gestione dei bassi davvero esagerata, sono troppo ricchi, profondi e presenti all’interno di ogni tipo di musica e rendono difficile l’ascolto. Potranno sicuramente fare il piacere degli amanti dei bassi, ma personalmente ho preferito optare per un profilo più bilanciato, tramite app è possibile scegliere vari preset oppure crearne uno, e staccare completamente la bass technology.

Con queste impostazioni il profilo audio e la qualità di riproduzione di musica e voci è davvero buona, il parlato di film e serie TV è molto chiaro, profondo e piacevole mentre lo spettro sonoro è ben coperto con bassi che rimangono potenti, alti e medi ben definiti e bilanciati. Il tutto con un’esperienza di ascolto ben al di sopra della media della categoria e con una qualità audio davvero apprezzabile. È presente anche l'audio spaziale che funziona bene, anche se non è una feature che riesco ad apprezzare particolarmente.

Nell’utilizzo quotidiano si comportano molto bene grazie all’ottimo funzionamento dei microfoni che consente al nostro interlocutore di sentirci bene durante le chiamate, anche se siamo in ambienti mediamente rumorosi, e con un buon funzionamento dei controlli touch sugli archetti, anche questi personalizzabili tramite app.

In queste settimane ho avuto modo di apprezzare molto il comando sulla custodia. La rotellina risulta molto più comoda per gestire il volume e le altre funzionalità rispetto ai tocchi sulle cuffie e torna molto utile quando siamo al computer, con il case sulla scrivania o quando stiamo camminando, magari con la mano nella stessa tasca del case, per tutte le classiche piccole regolazioni. Una piccola genialata che potrebbe da sola giustificare l’acquisto di questo modello se le usate spesso mentre siete al computer o se siete in movimento e i controlli touch risultano scomodi e poco pratici.

Le cuffie si comportano bene in streaming e gaming, non ho notato particolari ritardi nella sicronizzazione audio/video, ma nel caso è anche possibile attivare la modalità a bassa latenza.

Cancellazione del rumore ANC e modalità trasparenza

Sulle CMF Buds Pro 2 troviamo anche una cancellazione attiva del rumore ANC che cancella i rumori ambientali fino a 50 dB con un range di frequenze pari a 5000 Hz. Il sistema di cancellazione del rumore, grazie anche all’algotirmo smart adattivo, riesce a effettuare una cancellazione discreta che riduce in maniera più che sufficiente i classici rumori che ci circondano e riesce ad offrirci un buon isolamento dall’ambiente attorno a noi.

Per evitare l’effetto tappo, tipico delle cuffie in-ear, possiamo utilizzare la modalità trasparenza che riproduce i suoni attorno e noi ed evita ogni forma di isolamento, funziona bene ma si sente sempre un leggero brusio di sottofondo che si nota maggiormente nei momenti di silenzioso, magari fra una canzone e l’altra.

App per smartphone

Le app di Nothing sono fra più curate ed attente ai dettagli presenti su Play Store ed App Store. Qualche giorno fa ho elogiato la perfezione dell’app di CMF Watch Pro 2, non posso che confermare l’eccellente lavoro fatto da Nothing anche per l’app dedicata alle cuffie CMF.

L’applicazione Nothing X è impeccabile dal punto di vista estetico e ricca di funzioni e possibilità di personalizzazione. Dallo schermo dello smartphone possiamo controllare lo stato di carica di cuffie e case, effettuare aggiornamenti, personalizzare i comandi touch e della rotella, gestire e personalizzare l’equalizzatore, scegliere l’intensità di funzionamento dell’Ultra Bass, attivare l’audio spaziale, la modalità play/pausa automatica e molto altro.

Proprio tramite l’app abbiamo anche modo di attivare i codec audio di alta qualità LDAC che si affiancano ai classici SBC e AAC. Interessanti anche il test per l’adattamento dei gommini, in confezione ne troviamo in totale 3 paia di taglie differenti, e la funzione per il ritrovamento degli auricolari tramite la riproduzione di un suono.

Inoltre, se avete uno smartphone Nothing, potete scegliere di utilizzare ChatGPT come assistente vocale per avere qualcosa di più smart e moderno rispetto al classico assistente Google.

Autonomia e batteria

Le cuffie montano delle batterie da 60 mAh che offrono un’autonomia di circa 6/7 ore senza ANC e di 4/5 ore con ANC. Il case monta poi una batteria da 460 mAh che permette di estendere la durata complessiva della batteria a 35/40 ore di ascolto.

Non male i tempi di ricarica, gli auricolari in 10 minuti di permanenza dentro al case accumulano una ricarica per 3 ore di ascolto mentre una carica completa di case e cuffie tramite USB-C richiede circa un’ora.

Quindi me le consigli? Conclusioni

Le CMF Buds Pro 2 vengono vendute a 59 euro, non sono certo le cuffie più economiche che troverete in vendita, ma con questa cifra siete sicuri di portarvi a casa delle cuffie per spiccano per originalità e qualità all’interno di un mercato, quello delle cuffie economiche, dove la fanno da padrona prodotti scadenti.

Grazie all’ottima costruzione, alla buona qualità audio e ad un case geniale, posso sicuramente affermare che le CMF Buds Pro 2 hanno tutte le carte in regola per diventare un prodotto di successo. Per me sono un best buy e le cuffie che consiglierei ad un amico. Se volete spendere qualcosina in meno, senza rinunciare a molto, date un occhio alle CMF Buds 1 che adesso sono in vendita a meno di 40 euro.

Immagini di CMF Buds Pro 2

Giudizio finale