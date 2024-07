Recensione CMF Watch Pro 2: lo smarwatch economico da comprare!

Gli smartwatch economici hanno quasi tutti un aspetto in comune: sono brutti! Ed è proprio in questo mercato che Nothing vuole entrare a gamba tesa col il nuovo CMF Watch Pro 2: uno smartwatch di design, particolarmente bello e ben costruito, ricco di funzionalità e venduto a soli 69 euro. Lo sto usando da più di due settimane in abbinata al CMF Phone 1 e me ne sono innamorato perché ha tutto quello che serve, ne scopriamo pregi e difetti nella recensione completa.

Videorecensione CMF Watch Pro 2

Design al top

Iniziamo la nostra analisi proprio dal design che è l’elemento differenziante di CMF Watch 2 Pro. L’orologio può contare su uno stile molto moderno, pulito e minimal, in pieno stile Nothing, e su una cassa circolare da 45 mm realizzata in lega di alluminio che rende l’orologio molto piacevole e leggero. Il peso di soli 44 grammi e lo spessore di 13 mm lo rende un orologio comodo da indossare, l’ho portato per due settimane giorno e notte e non ho mai avuto fastidi o problemi. L’unico limite alla sua indossabilità è legato alla dimensione della cassa da 45mm che potrebbe non essere adatta a polsi particolarmente esili. Discreto il cinturino in silicone morbido che può contare su un buon attacco e sulla possibilità di essere sostituito con un normale cinturino da 22 mm.

Mi è piaciuta molto la corona circolare laterale, è realizzata ottimamente con il bordo zigrinato ed il punto rosso centrale che dimostra l’attenzione ai dettagli del produttore, e possiamo ruotarla per scorrere all’interno dei menu e premerla per confermare.

L’attenzione ai dettagli però non finisce qui, CMF Watch Pro 2 è infatti un orologio personalizzabile: la ghiera circolare è removibile e può essere sostituita per personalizzare l’aspetto dell’orologio. Abbiamo quindi la possibilità di cambiare facilmente ghiera, cinturino e quadrante e dare un aspetto unico al nostro smartwatch. Il set cinturino e lunetta saranno venduti a 19 euro.

L’orologio gode anche della certificazione IP68, possiamo quindi usarlo in acqua e sotto la doccia senza problemi, ma non permette inspiegabilmente di tracciare il nuoto.

Nella parte interna dell’orologio troviamo i sensori per battito cardiaco ed ossigenazione del sangue, due microfoni che garantiscono un’ottima cattura della nostra voce in chiamata ed uno speaker discreto, ma con un buon volume massimo.

Ottimo display

Il display circolare di CMF Watch Pro 2 si è comportato molto bene in queste soleggiate settimane estive. Il pannello AMOLED da 1,32 pollici (risoluzione 466 x 466 pixel e 353 PPI) ha colori brillanti che regalano un’esperienza d’uso sempre piacevole, e può contare su una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, grazie alla luminosità massima di 620 nits.

L’ho usato molto all’aperto in questi giorni e la leggibilità sotto la luce diretta del sole è davvero buona e fluidità, gira a 60 Hz, e colori lo rendono uno schermo davvero piacevole e tranquillamente paragonabile a prodotti di fascia più alta.

Ho letto critiche al funzionamento della luminosità automatica, personalmente non mi ha mai dato problemi, né di giorno né di notte, e l’ho trovata sempre abbastanza pronta e reattiva.

Eccellenti le possibilità di personalizzazione, possiamo infatti scegliere fra più di 100 quadranti, alcuni davvero molto belli.

Ben realizzato anche l’always-on display che dimezza l’autonomia della batteria ma ci consente di avere sempre l’ora ben visibile sul polso. Anche qui è possibile scegliere fra stili differenti direttamente dalle impostazioni dell’orologio.

Sistema minimal e funzioni complete

CMF Watch Pro 2 può contare su un’interfaccia minimal che riprende le linee di design e l’idea alla base di Nothing OS che abbiamo visto sugli smartphone Nothing e più recentemente nella recensione di CMF Phone 1.

Icone e grafica sono quindi basate sulle tonalità di nero, grigio ed arancione e riescono ad offrire un impatto visivo sicuramente attrante ed un funzionamento scorrevole e preciso.

Dal quadrante dell’orologio riusciamo ad accedere, scorrendo in alto, ai toogle rapidi dove poter settare le impostazioni di base, andando verso il basso troviamo le notifiche (ne parliamo fra poco), mentre verso i lati troviamo widget belli e ricchi di informazioni, ma personalizzabili solo tramite app.

Se premiamo sull’unico tasto fisico entriamo in un menu di applicazioni, in un ordine predefinito e non modificabile, che ci mette a disposizione una grande serie di funzionalità. Dal polso possiamo infatti misurare battito e ossigenazione, tracciare gli allenamenti, gestire attività, sveglie e promemoria, controllare dati e statistiche delle nostre giornate e del sonno, utilizzare l’orologio per scatti a distanza con la fotocamera del telefono, far squillare il telefono per ritrovarlo ed avviare l'assistente vocale sullo smartphone. Manca però un avviso se ci allontaniamo dal telefono senza portarlo con noi.

Dal polso possiamo effettuare chiamate ad una lista di contatti da scegliere tramite app oppure rispondere e rifiutare le chiamate in arrivo. La qualità delle chiamate è sicuramente soddisfacente, l’audio è buono e il nostro interlocutore ci sente bene grazie ai due microfoni.

Sull’orologio arrivano anche le notifiche di tutte le app installate sul nostro smartphone, possiamo naturalmente selezionarle tramite app, ed abbiamo la possibilità di leggere parzialmente il contenuto delle mail, ma per intero i messaggi e i messaggi di WhatsApp ed abbiamo anche la possibilità di rispondere a WhatsApp e SMS utilizzando i messaggi predefiniti, anche questi personalizzabili tramite app. E si vedono anche le emoticion.

Per quanto riguarda le funzionalità smart devo ammettere che sono complete e ben realizzate, la possibilità di rispondere ai messaggi e alle chiamate gli da sicuramente una marcia in più rispetto a molti competitor. L’unica mancanza è quella di uno store per le app, magari ci arriveremo col tempo.

Nell’utilizzo quotidiano però non mi ha fatto impazzire la vibrazione, è in linea con quella di altri prodotti della stessa fascia di prezzo, ma è zanzarosa e poco piacevole. Da Nothing mi sarebbe piaciuto vedere più cura anche per questo piccolo aspetto.

Lato health e sport il CMF Watch Pro 2 può contare su dati abbastanza precisi e sicuramente sufficienti per chi si allena per tenersi in forma. Battito cardiaco e ossigenazione del sangue hanno valori mediamente corretti ed il GPS, perfetto per tracciare sport all’aria aperta, ha un buon livello di precisione ed uno scarto sicuramente accettabile. Grazie a Watch Pro 2 possiamo tracciare più di 120 sport differenti, anche se manca il nuoto nonostante l’orologio sia certificato IP68, e sincronizzare i dati con Apple, Google e Strava. Piccolo difetto lato tracking degli allenamenti, possiamo avviare il riconoscimento automatico dello sport ma è necessario dare la conferma per tracciare effettivamente l’attività.

App pazzesca

Completa il tutto un’app per smartphone realizzata in maniera sublime, con un’attenzione grafica semplicemente pazzesca, che riporta in maniera precisa tutti i dati sulla nostra saluta con grafici, dettagli e statistiche della giornata in corso e di quelle passate. Dall’app possiamo anche iniziare una sessione di allenamento e personalizzare vari aspetti del funzionamento dell’orologio.

Autonomia incredibile

CMF Watch Pro 2 ha un altro grande pregio: l’autonomia. La batteria interna, da ricaricare con il cavo con attacco proprietario presente in confezione, garantisce un’autonomia di circa 10 giorni con un utilizzo standard, mentre arrivano attorno ai 5/6 giorni se andiamo ad attivare anche l’always-on display. In entrambi i casi parliamo di una autonomia semplicemente eccellente che ci permette di ricaricare l’orologio solo una volta alla settimana.

Bello, completo e funzionale

CMF Watch Pro 2 è quindi un orologio molto bello, con una attenzione ai dettagli non comune e con tutte le funzionalità che ci aspettiamo per usarlo appieno nelle nostre giornate. Sicuramente lo smartwatch economico più bello del momento ed un best buy assoluto visto il prezzo di soli 69 euro.

Foto di CMF Watch Pro 2