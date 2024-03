Recensione CMF Buds: le cuffie best buy a meno a soli 39 euro

Trovare un paio di auricolari con questa qualità e venduti ad un prezzo di soli 39 euro è davvero incredibile! Scopriamo tutti i segreti di queste cuffie bluetooth economiche nella recensione di CMF Buds by Nothing.

Il mercato delle cuffie economiche è inondato di prodotti economici, venduti con un prezzo medio di 30/4 euro, caratterizzati da costruzioni di dubbia qualità, audio scadente ed app terribili. Proprio in questo mercato si inseriscono le CMF Buds di Nothing che promettono, a fronte di una spesa di soli 39 euro, buona qualità audio, riduzione attiva del rumore ed un bel design, le sto usando da un paio di settimane e ve ne parlo in maniera approfondita in questa recensione.

Design colorato e costruzione convincente

Non c’è dubbio che a spiccare delle CMF Buds siano colore e design. La piccola custodia arancione con finitura opaca ed il fidget spinner laterale grigio è sicuramente in grado di attirare l’attenzione con i suoi colori vivaci, le linee pulite e gli angoli morbidi.

La qualità realizzativa del case è eccellente, le plastiche opache utilizzate per la costruzione, oltre a renderlo particolarmente bello, garantiscono anche leggerezza è solidità. La custodia ha infatti dimensioni compatte e peso contenuto, parliamo di 54,7 mm per lato, 22,9 mm di spessore ed un peso di soli 43 grammi che la rendono semplice da mettere in tasca e facile da trasportare.

Ad attirare l’attenzione, oltre al colore arancione, è la presenza del disco grigio che può essere usato come fidget spinner facendolo ruotare, ma che nasconde anche un foro per aggiungere un eventuale laccio. Lo spinner è una piacevole aggiunta e riprende le linee viste sulle Nothing Ear 1 e Ear 2 lanciate da Nothing negli anni scorsi.

Sulla parte esterna del case trovano posto anche il logo di CMF, una porta USB-C per la ricarica, un piccolo LED bianco che indica lo stato di funzionamento ed un tasto per il pairing.

Una volta aperto lo sportello superiore del case, ben gestito dalla presenza di una solida cerniera e di una valida calamita, troviamo i due auricolari alloggiati negli appositi slot. Le cuffie sono realizzate sempre in plastica arancione con il bordo esterno opaco e quello interno lucido e dei gommini in tinta, all’interno della scatola troviamo anche altre due paia di gommini di misure differenti.

Gli auricolari sono leggeri, soli 4,57 grammi, e ben realizzati con un design classico ad archetto dove sono posizionati due microfoni e la superficie touch per la gestione dei comandi. All’interno delle due cuffiette è inserito un driver dinamico da 12,4 mm, ben sopra la media dei prodotti della stessa fascia di prezzo, con un diaframma realizzato in TPU e bio-fibre e che può contare sulle tecnologie Dirac Opteo per la correzione dell’audio e Ultra Bass Technology 2.0 per il miglioramento dei bassi. La connessione è basata su Bluetooth 5.3 e permette di connettere contemporaneamente 2 dispositivi con una gestione automatica dell’audio in riproduzione, una funziona particolarmente utile per collegare smartphone e PC allo stesso tempo senza dover passare manualmente dall’uno all’altro.

Gli auricolari, ma non il case, sono certificati IP54 e sono resistenti a polvere e schizzi d’acqua, possiamo quindi indossarli per allenarci e sotto la pioggia senza il rischio di danneggiarli.

Le cuffie CMF Buds sono comode da indossare, le ho portate sia per alcune ore mentre lavorano in ufficio che per alcuni allenamenti in palestra ed il comfort è sempre stato buono grazie al peso leggero e alla generalità comodità. Anche durante gli allenamenti non ho avuto problemi e sono sempre risultati ben stabili nell’orecchio, senza mai il rischio di perderle.

Qualità audio e cancellazione del rumore

Va subito detto che da un paio di cuffie vendute a 40 euro non ci si possono aspettare miracoli ed una qualità del suono eccezionale, ma, nonostante il prezzo di vendita sia decisamente economico, questo CMF Buds riescono ad offrire un suono di buona qualità ed assolutamente convincente.

Le ho utilizzate per ascoltare musica di vario genere, per vedere qualche serie TV in streaming, fare qualche chiamata e per un po’ di gaming. Nell’ascolto musicale si sono dimostrate ben al di sopra delle mie aspettative con un suono pieno e corposo ed uno spettro sonoro ben coperto con alti e medi puliti e bilanciati e bassi molto presenti, quasi troppo per i miei gusti di ascolto, ma in questi casi ci viene in aiuto l’applicazione di cui parlo fra poco.

In streaming e gaming funzionano bene, ero preoccupato da eventuali ritardi di sincronizzazione fra video e audio ed invece non ho riscontrato particolari criticità, ma nel caso è sempre possibile impostare la law latency mod che riduce ulteriormente la latenza.

La qualità dell’audio in chiamata è sempre sufficiente grazie ai 4 microfoni e alla Clear Voice Technology che offrono un buon isolamento della voce ed una discreta riduzione dei rumori ambientali attorno a noi in modo da consentire al nostro interlocutore di sentirci in maniera chiara.

Uno dei punti di forza delle CMF Buds è la cancellazione del rumore attiva ANC che permette di ridurre i rumori ambientali fino a 42 dB e con range di frequenze fino a 2900 Hz. La cancellazione del rumore è limitata rispetto a quella vista su modelli più costosi, ma nel complesso funziona abbastanza bene e garantisce un discreto livello di isolamento con una soddisfacente riduzione ed attenuazione dei rumori ambientali.

La modalità ANC può essere disattivata completamente ed è presente anche una modalità trasparenza che riduce l’effetto isolamento tipico delle cuffie in-ear e permette di ascoltare i rumori attorno a noi.

App per smartphone e controlli

L’app Nothing X è sicuramente uno dei valori aggiunti delle CMF Buds. Grazie all’app, disponibile sia per Android che per iOS, possiamo gestire una grande serie di funzionalità e personalizzazioni che spaziano dalla gestione dell’equalizzatore dove possiamo scegliere alcuni preset o crearne uno sulla base dei nostri gusti musicali e preferenze di ascolto e di gestire al meglio il profilo dedicato ai bassi attivano o meno la modalità Ultra Bass.

Oltre alla parte del profilo audio, sempre dall’app, possiamo gestire il rilevamento automatico del play/pausa quando indossiamo e rimuoviamo le cuffie, ricercare i nostri auricolari facendogli emettere un suono oppure personalizzare i controlli dei tap sull’archetto.

Batteria e autonomia

I due auricolari dispongono di batterie da 45 mAh che garantiscono un’autonomia di circa 5 ore e mezza con l’ANC attivo e di 8 ore senza riduzione del rumore. Ad aumentare l’autonomia ci pensa il case che, grazie alla ricarica rapida, riesce a garantire 5 ore di autonomia con 10 minuti di caricare e che permette di estendere l’utilizzo complessivo fino a 24/35 ore (ANC attivo o disattivo) grazie alla batteria da 460 mAh.

Prezzo e conclusioni

Le CMF Buds hanno un prezzo ufficiale di 39,99 euro, ma si possono acquistare scontate su Amazon a 31 euro. Per questo prezzo, sia 39 che a 31, sono un best buy assoluto perché per una cifra contenuta riusciamo a comprare un paio di cuffie Bluetooth con un design molto piacevole, costruite bene, con una qualità audio molto buona e dotate sia di ANC che di un’ottima app per smartphone, e soprattutto quest’ultimo punto non è da sottovalutare.

