10 fantastici screensaver per Windows

Gli screensaver non sono più così diffusi come fino a un paio di decenni fa. La diffusione di display con tecnologie come LCD, OLED e IPS, ha reso i monitor con necessità di molto minori in termini energetici.

Questi particolari software, erano invece molto utili sui vecchi monitor CRT, anche perché permettevano di evitare casi di burn-in. Al giorno d’oggi, gli schermi tendono semplicemente a spegnersi, senza necessità di adottare uno screensaver.

Detto ciò, questi piccoli programmi, hanno ancora un certo fascino per i più nostalgici. Molti utenti di Windows 10 e Windows 11, soprattutto se non proprio giovanissimi, continuano ad adottare questa soluzione per puro senso estetico.

In questo articolo ti proporremo proprio alcuni degli screensaver funzionanti sui moderni sistemi operativi che potrebbero farti fare un figurone con il tuo collega in ufficio.

Come cambiare lo screensaver di Windows

Ancor prima di analizzare le varie alternative disponibili, dobbiamo concentrarci su un aspetto basilare: come si cambia lo screensaver su Windows 10 o Windows 11?

In realtà, per fortuna la procedura è pressoché identica in entrambi i sistemi opertivi:

Fai clic con il pulsante destro del mouse sul desktop, quindi scegli Personalizza ;

sul desktop, quindi scegli ; Individua e apri la sezione Schermata di blocco ;

; Ora scorri verso il basso fino a Screen saver in Impostazioni correlate ;

in ; Fai la tua scelta dal menu a discesa e, per confermare la stessa, vai su Applica e poi fai clic su OK.

Tieni comunque presente che alcuni salvaschermo tra quelli che elencheremo qui sotto, in realtà deve essere installato diversamente.

In genera, si tratta di file con estensione .scr: basta fare clic con il pulsante destro sullo stesso, dunque scegliere la voce Installa. In altri casi si tratta di un puro e semplice file .exe.

1- Fliqlo e FlipIt

Fliqlo era uno degli screensaver più popolari fino all'inizio del 2021. La scomparsa di Flash ha però segnato anche la sua fine. Nonostante ciò, alcuni sviluppatori sono riusciti a recuperarlo e riproporlo in una versione funzionante sui computer moderni.

Esiste anche un’altra alternativa interessante chiamata Fliplt. Si tratta di un successore del salvaschermo appena citato, non basato su Flash. Rispetto all'originale, questo offre alcune chicche extra più che apprezzabili.

2- Drift

Per molti utenti macOS è un sistema operativo esteticamente più apprezzabile rispetto a Windows, con un design raffinato ed elegante.

In questo contesto rientra lo screensaver Drift, disponibile da diverso tempo su macOS ma che da qualche anno è arrivato anche in ambiente Windows.

Per poter installare questo salvaschermo, è necessario affidarsi alla pagina GitHub dei suoi creatori, effettuando il download e seguendo le istruzioni.

3- Wallpaper Engine

Parte del fascino degli screensaver è che offrono animazioni che, anche se basilari, creano una certa atmosfera. Nonostante ciò, Microsoft sembra essere intenzionata ad abbandonare presto i salvaschermo.

Se vuoi bypassare il sistema di screensaver di Windows in previsione futura, puoi affidarti a Wallpaper Engine. Stiamo parlando di uno strumento, disponibile su Steam, che ti permette di creare sfondi animati che possono rappresentare un’alternativa ai più classici screensaver.

Trattandosi di un software a parte, questo sarà in grado di offrirti senza dubbio una libertà d’azione impressionante in fase di creazione degli sfondi, andando a pescare anche contenuti creati da altri utenti attraverso il workshop. Wallpaper Engine costa 3,99 euro ma, se vuoi creare qualcosa di unico per il tuo PC Windows, possono essere soldi ben spesi.

4- Hal 9000

Sei un appassionato di fantascienza old style? Lo screensaver Hal 9000 ti offre l’opportunità di riprodurre l’IA del celebre film 2001: Odissea nello spazio.

È un salvaschermo progettato per risultare fedele al film, con 28 diverse animazioni sugli otto schermi che venivano gestiti dal computer HAL sul computer.

Ciò che viene proposto a schermo è fluido e stranamente rilassante anche se, conoscendo la pellicola, è bene stare attenti al comportamento del computer.

5- Underwater

Il nome di questo salvaschermo dice tutto. Underwater non è indicato per chi soffre di talassofobia ma, per tutti gli altri, può rappresentare una piacevole alternativa agli altri nomi presenti in questa lista.

Si tratta di uno screensaver atmosferico, malinconico e discreto, un vero tocco di classe a livello di atmosfera. Questo screensaver dinamico ti immerge sott'acqua, guardando dal profondo verso una luce che brilla oltre la superficie dell'acqua.

Da segnalare anche la presenza di un elegante orologio al centro dello schermo, in grado di mostrare anche la data corrente.

6- Plane9

Questo salvaschermo probabilmente ti offre la gamma di effetti visivamente più impressionante, di tutta questa lista. Si tratta di un visualizzatore grafico 3D contenente oltre 250 scene bellissime e surreali. Puoi persino combinare più di esse, creando effetti visivi infiniti.

Il vero colpo di scena è però nella capacità di Plane9 di muoversi a ritmo di qualunque musica tu stia riproducendo con il tuo computer, che si tratti di Spotify o iTunes. Di fatto, questa soluzione è piacevole anche solo se vuoi ascoltare i tuoi brani preferiti dal PC senza interagire direttamente con lo stesso.

7- Another Matrix

Testo verde che scorre in verticale con numeri e caratteri a caso? Lo screensaver ideale, soprattutto per i fan di Matrix e film fantascientifici simili.

Another Matrix offre del codice che scorre sullo schermo con il classico colore verde su sfondo nero, per un effetto spettacolare. Puoi modificare diversi aspetti, come ritmo di scorrimento, tipo di font e spazio tra i singoli caratteri.

8- 3D Maze

Se sei un vero nostalgico dei cari e vecchi salvaschermo per Windows, 3D Maze è qualcosa che avrai senza dubbio già visto.

Questo rappresenta una corsa in prima persona attraverso un labirinto con strane forme che fluttuano intorno. Puoi cambiare gli sfondi nelle impostazioni, anche se ciò va a rendere l’esperienza diversa da quella originale.

9- NES screen saver

Anche NES screen saver è un qualcosa di immancabile per chi soffre di nostalgia.

Il salvaschermo, di base mostra una selezione di titoli casuali relativi alla leggendaria console NES. Se però hai un emulatore e delle ROM installate sul computer, puoi collegare il tutto allo screensaver per poter interagire con i titoli stessi.

10- Wikipedia

Forse non sarà spettacolare come altri nomi di questa lista, ma il salvaschermo di Wikipedia offre alcuni aspetti molto interessanti.

Questo, ti permette di imparare qualcosa di nuovo ogni volta che viene attivato. Il software in questione accede enciclopedia digitale per eccellenza, fornendoti ogni volta una pagina a caso nuova.

Una piccola chicca che ti permette di migliorare un po’ la tua cultura quando ti allontani dallo schermo del tuo PC.