Come trovare il font del testo in una immagine

Le immagini con testo sono molto diffuse in rete. Molto spesso dunque, potrebbe capitarti di voler trovare il font presente su un contenuto grafico. Come fare? Nella guida di oggi ti spieghiamo come capire quale font è stato usato per il testo contenuto in una immagine.

Che si tratti di una foto o di un’immagine, il testo stesso è ormai indissolubilmente legato al resto dei particolari. A meno di non contattare direttamente chi ha creato sull’immagine, sembrerebbe impossibile individuare il tipo di carattere utilizzato. In realtà non è così.

Individuare il font del testo in una immagine

In questo approfondimento andremo ad analizzare una serie di strumenti che si possono utilizzare per decifrare un carattere presente in un’immagine. Nel corso degli anni infatti, diversi software e piattaforme si sono specializzate proprio in questo tipo di ricerca che, per chi lavora nell’ambito della grafica o chi è semplicemente curioso di natura, possono rivelarsi risorse alquanto preziose.

Identifont

Il primo strumento per trovare il font in un’immagine di cui parleremo è Identifont. A differenza della maggior parte delle voci di questo elenco, questa soluzione richiede un po’ più di lavoro manuale. Lo svantaggio è che il processo, nel suo complesso, è solitamente più lento. Di contro, il lato positivo è che è meno soggetto a errori algoritmici.

Recandoti sulla home page di Identifont, puoi cercare i caratteri attraverso varie categorie. Se stai cercando un font in base al suo aspetto, forse la voce più utile è Fonts by Appearance (la prima a sinistra).

Qui, la piattaforma ti sottoporrà a una serie di domande per selezionare i font “candidati”, al fine di trovare quello desiderato o, nel peggiore dei casi, un carattere che quanto più si avvicina a ciò che cerchi.

Il tutto potrebbe portarti via diversi minuti ma, nel complesso, è un lavoro che può portare a risultati estremamente precisi.

FontSquirrel Matcherator

Per risparmiare tempo o per agire con un’altra metodologia è possibile affidarsi a FontSquirrel. Si tratta di un ottimo sito che ti consente di scaricare centinaia di diversi tipi di font, chattare con altri appassionati del settore e persino effettuare acquisti online.

Fondamentalmente, questa piattaforma ha un ottimo strumento di identificazione dei caratteri che ti consente di trascinare e rilasciare un’immagine direttamente al suo interno, quindi scansionarla per individuare i font presenti. Si tratta di un tool molto semplice da usare e sorprendentemente preciso.

WhatFontIs

Il prossimo tool di cui parleremo si chiama WhatFontIs. È un ottimo strumento per identificare i caratteri, ma è necessario registrarsi se vuoi ottenere tutto quello che può offrire. Con l’app Web, carica semplicemente l’immagine con il carattere che desideri identificare e fai clic su Continue.

Dopo aver specificato i caratteri che desideri riconoscere, l’app ti fornisce un elenco di possibili corrispondenze. Puoi anche utilizzare WhatFontIs come estensione di Chrome se desideri identificare un carattere che non si trova in un’immagine ma semplicemente su un sito Web.

Fontspring Matcherator

Fontspring Matcherator è più facile da usare rispetto a tante altre piattaforme qui elencate, poiché devi solo fare clic sul carattere che desideri identificare. Ha anche un design particolarmente gradevole e un’interfaccia particolarmente agevole.

Una volta individuato il carattere però, il sito ti propone l’acquisto del font stesso e, sotto questo punto di vista, Fontspring Matcherator non è sicuramente uno strumento particolarmente conveniente. In ogni caso, se sei curioso di conoscere semplicemente il nome di un font, si tratta di un tool molto utile.

WhatTheFont

Una delle soluzioni più popolari in questo ambito è WhatThe Font. Con questa app, ci sono alcune regole da seguire, come assicurarsi che i caratteri nell’immagine non si tocchino, l’altezza delle lettere dovrebbe essere di 100 pixel e il testo dovrebbe essere il più possibile orizzontale. Insomma, in parole povere non è uno strumento utilizzabile in qualunque contesto ma, quando questi requisiti sono rispettati, esso riesce a dare il meglio di sé.

Dopo aver caricato la tua immagine e aver selezionato il carattere che desideri identificare, l’app elencherà i risultati a sinistra della pagina successiva. Vedrai il nome del font, un esempio dello stesso e il nome del suo creatore.

Quora

L’ultimo strumento per individuare il font di un’immagine è Quora. Molto probabilmente conosci già questa piattaforma dove, utenti di tutto il mondo, si scambiano domande e risposte riguardo qualunque tipologia di tematica.

All’interno dei molti argomenti trattati da Quora, c’è una categoria chiamata Typeface Identification. Qui, a patto di masticare un po’ di inglese, puoi caricare un’immagine e chiedere se qualcuno conosce il nome del font presente.

Con così tanti utenti, ci sono buone probabilità che un esperto in materia possa vederlo e aiutarti. Puoi ottenere un’opinione di esperti senza dover mettere mano al portafoglio.

Dopo aver individuato i principali tool per decifrare i caratteri presenti in un’immagine, concludiamo consigliandoti di dare uno sguardo ai migliori siti per trovare font gratis.

Fonte maketecheasier.com