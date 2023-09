Gli screen saver: la loro storia e perché usarli

Gli screen saver sono un’icona del passato informatico, ricordati con nostalgia da molti per i loro disegni psichedelici e le loro animazioni ipnotizzanti. Ma sapevi che il loro scopo originario non era solo intrattenere, bensì letteralmente “salvare lo schermo“? Scopri la storia degli screen saver e perché ancora oggi possono essere utili per alcuni tipi di monitor. Un viaggio nostalgico ma anche tecnico nel mondo dei salvaschermi.

La storia degli screen saver

I primi computer tipicamente montavano monitor CRT (cathode ray tube), ovvero tubi catodici. Il “display” di un monitor CRT è costituito da un tubo di vetro con un sistema di deflessione elettromagnetica e uno schermo fosforescente che si illumina quando colpito da un fascio di elettroni. A causa della natura di funzionamento dei CRT, quando le immagini venivano visualizzate sullo schermo per lunghi periodi, esse tendevano a “bruciarsi”, ovvero a rimanere impresse.

In sostanza, parti dello schermo fosforescente rimanevano accese così a lungo che i fosfori si consumavano in modo non uniforme. Il risultato era una debole immagine fantasma che rimaneva visibile anche quando lo schermo era spento. Gli screen saver prevenivano questo problema attivandosi automaticamente quando il computer non era in uso.

Le animazioni si muovevano e cambiavano costantemente, il che impediva alle immagini statiche di rimanere sullo schermo troppo a lungo. Da qui il nome “screen saver”, che letteralmente significa “salva-schermo”, perché salvavano lo schermo dal burn-in.

Sono ancora necessari gli screen saver?

I monitor CRT sono ormai un ricordo del passato, ma gli screen saver sono ancora presenti nei moderni sistemi operativi. È possibile utilizzare uno screen saver in Windows 10, Windows 11 e macOS. Sono davvero ancora necessari senza un monitor CRT? In breve: no, gli screen saver non sono più necessari, ma ci possono essere alcune eccezioni. La maggior parte dei moderni monitor per computer sono LCD (liquid crystal display). I monitor LCD non hanno fosfori che possano consumarsi in modo disomogeneo e andare incontro a burn-in.

Un altro aspetto da considerare sono le modalità di risparmio energetico che prima non esistevano. In passato, dati i lunghi tempi di avvio dei computer, si tendeva a lasciarli accesi più a lungo. Oggi, con tempi di avvio più rapidi e le opzioni “Sleep” e “Hibernate”, spegnere il computer non è più un problema.

Gli screen saver non sono più necessari nella maggior parte dei casi con i moderni monitor LCD e le modalità di risparmio energetico. Come vedremo in seguito, ci sono alcune eccezioni da tenere in considerazione.

Gli screen saver su monitor OLED

C’è uno scenario moderno in cui uno screen saver potrebbe essere ancora necessario. I monitor OLED stanno lentamente diventando più popolari e sono più soggetti al burn-in rispetto ai monitor LCD. OLED sta per “Organic Light Emitting Diode“, ovvero diodo organico a emissione di luce. In sostanza, lo schermo è composto da minuscoli diodi che si illuminano individualmente per visualizzare i colori e creare l’immagine sullo schermo. Dato che ogni diodo emette la propria luce, essi possono degradarsi in modo disomogeneo nel tempo. Questo provoca il burn-in.

Quindi, se si possiede un monitor OLED e lo si lascia acceso per lunghi periodi, è consigliabile usare uno screen saver. È probabilmente meglio regolare direttamente il timeout di spegnimento dello schermo. La tecnologia OLED è più soggetta a burn-in rispetto agli LCD a causa del differente funzionamento dei diodi organici. Mantenere immagini statiche per periodi prolungati può causare un’usura non uniforme e danneggiare lo schermo.

Gli screen saver animati aiutano a prevenire questo problema, ma la soluzione migliore è spegnere lo schermo quando non in uso. Con i moderni sistemi di risparmio energetico, non è più necessario lasciare il monitor acceso per lungo tempo.