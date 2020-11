15 fantastici screensaver per Windows 10

Gli screensaver per Windows 10 non risultano più un elemento fondamentale come invece lo erano in passato. I moderni monitor LCD, TN e IPS, a basso consumo energetico, hanno teoricamente mandato in pensione i cari e vecchi salvaschermi in quanto non portano a un risparmio come in passato.

Seppur in fase di pensionamento, gli screensaver conservano ancora un certo fascino e, per molti utenti, continuano ad essere un qualcosa di particolarmente apprezzabile. In questo articolo dunque, andremo a vedere come attivarli, oltre a mostrare 15 tra i più belli e divertenti tra i tanti disponibili in rete.

Come impostare uno screensaver su Windows 10

Per attivare uno screensaver sul più recente sistema operativo Microsoft è necessario cliccare con il tasto destro sul desktop, dunque:

Scegliere Personalizza

Cliccare su Schermata di Blocco

Infine andare su Impostazioni salvaschermo

Dalla nuova finestra così aperta, sarà finalmente possibile scegliere uno screensaver a propria scelta tra quelli disponibili. Ovviamente, è possibile anche andare a individuare e scaricare dei salvaschermi aggiuntivi.

I metodi di installazione per gli screensaver scaricati sono vari e il formato scr è senza dubbi il più comune. In questo caso basta cliccare con il pulsante destro del mouse sul file scaricato e scegliere la voce Installa. In caso di file exe, sempre tenendo conto che si tratta di file potenzialmente pericolosi, è possibile attivare lo stesso con un semplice doppio click: prima di eseguire questa tipologia di file, però, assicurati che non siano minimamente malevoli!

A questo punto andiamo dunque ad esaminare alcuni tra i migliori salvaschermi per Windows 10 attualmente disponibili!

Hyperspace

Il primo screensaver di cui vogliamo parlarvi in realtà fa parte della raccolta Slick Screensaver, scaricabili come un unico pacchetto. Hyperscape, così come gli altri salvaschermi di questo gruppo, presenta una sorta di viaggio attraverso il cosmo, con campi stellati e simili. Il sapore retro anni ’90 rende il tutto ancora più coinvolgente!

Underwater

Uno screensaver per Windows 10 decisamente non adatto ai talassofobici! Si parla di un salvaschermo suggestivo, che permette all’utente di immergersi nelle profondità marine in un ambiente dinamico e caratterizzato da una luce soffusa, tipica dei fondali oceanici. Underwater offre un ambiente tranquillo e rilassante, dotato di un elegante orologio con tanto di data.

Aereo9

Scaricando Aereo9 ci si assicura uno screensaver con un ambiente grafico 3D, capace di riprodurre oltre 250 scenari suggestivi e surreali. Non solo: la caratteristica principale legata a questo salvaschermo è che esso si adatta alla musica in fase di riproduzione sul PC in uso (che si tratti di Spotify o iTunes), modificandosi al ritmo dei brani proposti.

Another Matrix

A questa lista non può ovviamente mancare un richiamo al classico film fantascientifico del 1999, ovvero Matrix. Il codice verde che scorre sullo schermo nero è, per gli amanti della serie, pura poesia e non potranno fare a meno di questa versione screensaver detta Another Matrix. Inoltre, l’utente può impostare la velocità di scorrimento dei caratteri, la loro tipologia e la densità degli stessi.

Helios

Uno dei più bei salvaschermi in circolazione, Helios genera bolle viola che reagiscono dinamicamente l’una con l’altra, rimbalzando e ruotando sullo schermo. A rendere ancora più intrigante questo screensaver, quasi ipnotico, vi è la possibilità di personalizzare parametri come il numero di bolle su schermo, motion blur e fps.

IMAX Hubble 3D

IMAX Hubble 3D permette di avere come screensaver alcune suggestive foto effettuate dall’omonimo telescopio spaziale. Per chiunque ama lo spazio e l’astronomia questo salvaschermo è assolutamente imperdibile!

Briblo

Nella lista dei migliori screensaver per Windows 10 rientra senza dubbio anche Briblo. Si tratta di una soluzione ideale per chi ama LEGO: con questo salvaschermo infatti, il computer va a impilare casualmente uno sopra l’altro dei pezzi dei famosi mattoncini. Ovviamente, l’utente può intervenire manualmente con la costruzione, rendendo questo screensaver, di fatto, un vero e proprio gioco.

Electric Sheep

Fantasioso, illogico e affascinante. Electric Sheep è uno screensaver che offre una serie pressoché infinita di bellissime immagini dal grande impatto visivo. L’installazione non è tra le più semplici, ma il risultato finale è decisamente convincente.

3D Maze

3D Maze è uno screensaver capace di rievocare i classici vecchi salvaschermi. Esso propone una sorta di viaggio in prima persona attraverso un bizzarro labirinto. Anche in questo caso vi sono diverse impostazioni modificabili dall’utente.

NES Screen Saver

NES Screen Saver è il salvaschermo per eccellenza dei retrogamer più incalliti. Esso riproduce una serie di screenshot pescati casualmente nella libreria di giochi NES. Non solo: può anche essere collegato a una raccolta personale di ROM, dalla quale lo screensaver andrà a individuare schermate da proporre all’utente.

3D Pipes

Altra soluzione in ottica fortemente nostalgica è 3D Pipes. Questo screensaver per Windows 10, propone una serie infinita di tubi 3D multicolori che si creano su tutto lo schermo. Quando il monitor è pieno di tubi, si ricomincia con una bella ripulita del display. Per gli amanti dello stile retro, può essere una soluzione più che apprezzabile.

Wikipedia

E se uno screensaver potesse stimolare la nostra curiosità? Il salvaschermo di Wikipedia offre casualmente una pagina della nota enciclopedia digitale ogni volta che si attiva. Un’idea senz’altro interessante per stimolare l’interesse verso la cultura e imparare ogni giorno qualcosa di nuovo!

Apple TV Aerial View

Lo screensaver Apple TV Aerial View permette anche ai seguaci della mela di poter trovare un ambiente confortevole in Windows 10. Esso propone le riprese aeree che si trovano normalmente sull’Apple TV quando messa in pausa. A differenza della maggior parte degli screensaver, questa versione, per funzionare correttamente, necessita di una connessione alla rete.

Astronomy Picture of the Day

L’alternativa al precedente salvaschermo dedicato ad Hubble potrebbe essere Astronomy Picture of the Day. Esso propone ogni giorno una diversa fotografia a tema astronomico, tra le tanti rese disponibili dal sito ufficiale della NASA. Tra essi figurano sia straordinarie immagini di galassie lontane che grafici con dati astronomici che potrebbero disorientare i non addetti ai lavori. In ogni caso, si tratta di una soluzione interessante.

Blue Screen of Death

Terminiamo dunque con un screensaver per Windows 10 alquanto inquietante. Con Blue Screen of Death infatti, proponiamo quello che è più che altro uno scherzo: esso infatti riproduce la famigerata schermata blu, con tanto di errore che indica un grave guasto per quanto concerne il computer in uso. Se volete farvi una bella risata ai danni di un amico o un parente questo è lo strumento che fa al caso vostro!

