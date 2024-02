5 modi per accedere in modo sicuro al Wi-Fi mentre sei in viaggio

Ti sei mai chiesto come dovresti utilizzare il tuo smartphone o iPhone anche all’estero senza correre rischi lato sicurezza? Come puoi gestire la tua connessione 5G senza preoccuparti di hacker o ladri d’identità quando ti connetti a Wi-Fi pubbliche?

Che si tratti di viaggi di lavoro o di vacanze, andare all’estero può creare non pochi dubbi rispetto all’utilizzo del tuo dispositivo mobile. In questo senso, infatti, alcuni paesi possono avere leggi e regolamenti diversi riguardanti Internet, dunque dovresti sempre informarti un po’ prima di partire.

5G dall’estero: è sicuro per il tuo smartphone?

Il modo più sicuro per utilizzare il tuo smartphone è sempre utilizzare una rete Wi-Fi privata. Tuttavia, spesso non siamo accessibili quando viaggiamo all’estero o in un’area pubblica. Quando non sei connesso al Wi-Fi, il tuo smartphone passerà in genere a una rete 5G, che è un tipo di tecnologia di rete cellulare che consente al tuo dispositivo di continuare a navigare sul Web.

Il problema è che le reti 5G non sono sempre le più sicure. Se la rete utilizza un protocollo di sicurezza meno recente, come WPA2 Personal, il tuo telefono potrebbe essere più vulnerabile a un attacco.

Ci sono alcuni passaggi che puoi eseguire quando vai all’estero che proteggeranno la tua sicurezza più di quanto una rete 5G potrebbe essere in grado di fare. Ecco i 5 principali.

1- Usa una VPN per rendere privata la tua navigazione

Una rete privata virtuale (VPN) aiuta a proteggere la tua privacy e il tuo anonimato online. Lo fa crittografando il tuo traffico Internet e “filtrandolo” attraverso un server sicuro.

Ciò significa che gli inserzionisti, provider e altre terze parti troveranno molto più difficile monitorare le visite del tuo sito Web. L’utilizzo di una VPN, inoltre, ti permette anche di nascondere il tuo indirizzo IP, rendendo difficile identificarti mentre navighi in online.

Non solo: “mascherare” il tuo indirizzo ti permetterà di accedere a piattaforme e streaming altrimenti riservate al territorio italiano. In questo senso, basta scegliere un nodo presente nel nostro paese e accedere alla VPN sfruttando lo stesso.

2- Utilizza il Wi-Fi dell’hotel

Se la struttura in cui soggiorni dispone di una rete Wi-Fi privata e sicura, è meglio utilizzarla piuttosto che utilizzare la rete 5G del tuo telefono. Se l’hotel dispone solo di una rete Wi-Fi pubblica, meglio invece evitarla, poiché in genere sono le più vulnerabili agli hacker.

Qual è la differenza tra le due tipologie di rete? In generale quella privata ha una password, cambiata di tanto in tanto, che esclude tutti quelli che non sono clienti della struttura. Assicurati di chiamare il tuo hotel in anticipo o di chiedere informazioni sulla politica Wi-Fi alla reception una volta arrivato sul posto.

3- Utilizza una SIM

Potresti anche prendere in considerazione l’acquisto di una scheda SIM locale o l’utilizzo di un piano di roaming internazionale del tuo operatore.

Assicurati di leggere attentamente i prezzi e i termini per evitare spiacevoli sorprese nel momento in cui devi aprire il portafoglio.

4- Mantieni aggiornato software e sistema operativo

Assicurati che il software del tuo smartphone sia aggiornato prima di viaggiare all’estero.

Gli aggiornamenti software spesso includono correzioni relative a sicurezza e bug che proteggeranno il tuo dispositivo dai malware, quindi devi avere sempre a portata di mano l’ultimo update proposto dagli sviluppatori.

In tal senso, su iPhone devi andare su Generale, Seleziona Aggiornamento software, se disponibile, fai clic su Installa.

In ambiente Android, invece, la situazione cambia a seconda di produttore e modello di telefono. A grandi linee, però, è necessario andare in Sistema, selezionare Aggiornamento sistema e da lì puoi appurare la presenza o meno di dati da scaricare.

5- Utilizza un antivirus affidabile

Se sei all’estero e il tuo telefono viene infettato da malware, un buon antivirus sarà in grado di rilevarlo e avvisarti. Se un’infezione di questo tipo e, già di per sé, un grosso disagio, quando ciò accade lontano da casa è ancora più difficile da affrontare.

Così come il sistema operativo, anche in questo caso è essenziale controllare periodicamente la presenza di eventuali aggiornamenti. I produttori seri, infatti, aggiornano costantemente i database degli antivirus per renderli sempre efficaci, anche rispetto alle minacce più recenti.