Come dare nuova vita ad un vecchio tablet | Guida e consigli

Hai un vecchio tablet che non utilizzi ma che ti dispiace buttare via? In questa guida ti diamo qualche consiglio su come dare una seconda chance al tuo vecchio tablet e tornare nuovamente ad utilizzarlo grazie a qualche espediente fantasioso.

I dispositivi tecnologici hanno spesso una durata piuttosto breve: con i progressi e hardware sempre migliore, dopo pochissimi anni un tablet può essere considerato pressoché inutile. Anche se hai acquistato uno dei migliori tablet qualche anno fa potresti ormai aver smesso di utilizzarlo a causa di smartphone sempre più potenti e dotati di schermi sempre più grandi.

A dispetto di ciò però, se sei il possessore di un vecchio tablet e stai per gettarlo tra i rifiuti, devi sapere che esistono diversi modi per poterlo riutilizzare in maniera creativa ed utile.

Uno strumento così prezioso, anche se vecchio e usurato, può sempre venire utile! Se il dispositivo in questione (nonostante i limiti di un hardware datato) è ancora funzionante, si possono trovare diversi impieghi piuttosto curiosi. L’importante è che display e connessioni WiFi e Bluetooth funzionino correttamente.

Trasformare il tablet in un telecomando

Ok, non sarà comodo come un classico telecomando, ma può sempre venire utile. Con Unfied Remote (di cui abbiamo già parlato) è possibile dunque utilizzare il device come un telecomando per gestire un computer a distanza. Come già detto, le dimensioni non giocano in favore di questo utilizzo, ma l’ampiezza dello schermo consente una maggior facilità di utilizzo per quanto riguarda lo spostamento del puntatore. Se in casa hai accessori domotici e connessi potresti pensare di trasformare in un hub per la tua casa hitech.

Da vecchio tablet a mini televisore il passo è breve

Utilizzando Kodi, è possibile trasformare un tablet (a patto che il display sia sufficientemente ampio) in un piccolo televisore portatile. Con una MicroSD capiente per caricare direttamente i file dei film o con una connessione WiFi per seguire streaming in diretta, il gioco è fatto! Oltretutto grazie allo streaming non hai bisogno di hardware potenti per goderti film e serie TV in alta definizione, ti basta una connessione WiFi.

Webcam o videocamera di sicurezza per tenere sott’occhio i bambini

Non ha la forma e la praticità per essere una videocamera ma, con i dovuti software, il tuo vecchio tablet può comunque rendersi ancora utile per tenere d’occhio il tuo bambino da distanza.

A patto di avere una connessione WiFi e di posizionare il device nel modo adatto, questa funzione può donargli una seconda vita e può trasformare il tuo tablet in una webcam o in un baby monitor.

Uno schermo extra per il tuo PC

Con l’utilizzo gratuito di Spacedesk, disponibile sia per Android che per iOS, è possibile trasformare un tablet in uno schermo extra per il tuo computer.

Naturalmente questo impiego ha senso solo se lo schermo del dispositivo ha una certa ampiezza: in caso contrario la sua utilità sarebbe pressoché nulla. Se hai quindi un tablet dai 7 ai 12 pollici potresti pensare di utilizzarlo per estendere lo schermo del tuo PC.

Tablet troppo anziano o malconcio? Fanne una cornice digitale

Se hai un tablet che davvero non ha più “benzina” puoi sempre scegliere di farne una cornice digitale: con Dayframe, un’app per Android, è possibile riciclare in questo modo un device che altrimenti sarebbe ben poco utile. Una fine forse un po’ poco dignitosa per un oggetto del genere, ma pur sempre migliore rispetto al cassonetto dei rifiuti! Se questa è la soluzione che ti interessa puoi dare un occhio alla guida dove ti spieghiamo come usare il tuo vecchio tablet come una cornice digitale per le tue foto.