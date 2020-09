Come trasformare un vecchio tablet Android in una cornice per foto digitali

Chi di noi non ha un tablet Android chiuso in un cassetto a raccogliere polvere? Seppur molto utilizzati qualche anno fa, i tablet Android non sono più così popolari come un tempo ed anche i migliori tablet sono sempre più spesso abbandonati in favore di smartphone dotati di schermi sempre più grandi. Perciò, se stai pensando ad un modo per ridare nuova vita al tuo vecchio dispositivo Android, sappi che è possibile. Il tablet che custodisci in fondo ad un cassetto, può infatti essere utilizzato come cornice di foto digitali. Come? Scopriamolo insieme con la nostra guida. Oltre alla cornice digitale puoi fare tante cose con un tablet che non utilizzi, da un occhio alla nostra guida a come dare nuova vita ad un vecchio tablet.

Usare il tablet Android come cornice per foto digitali: cosa occorre

Le cornici digitali hanno subito una evoluzione molto interessante nel corso degli anni: nate come semplici schermi su cui visualizzare i nostri ricordi, questi dispositivi sono poi cambiati e si sono arricchiti di numerose caratteristiche. Oggi le migliori cornici digitali presenti sul mercato sono in grado di offrire nuove funzionalità e un design moderno ed accattivante.

Senza dubbio, utilizzare questi moderni dispositivi ha il suo fascino ma trasformare il nostro vecchio tablet Adroid in una cornice per foto digitali ci permetterà di velocizzare il processo di memorizzazione delle foto e la loro visualizzazione.

E allora, come trasformare il nostro vecchio tablet in una cornice? Innanzitutto, avremo bisogno di un tablet Android funzionante: non è necessario che il tablet abbia particolari caratteristiche o specifiche tecniche: è fondamentale invece che abbia la connessione al WiFi. Il display del vecchio tablet Android deve essere intatto e funzionante. Non abbiamo necessariamente bisogno di un display 4k: andrà bene qualsiasi schermo al di sopra della risoluzione 720p. Naturalmente avrai bisogno anche di un caricabatterie in modo da permettere al tablet di rimanere sempre acceso.

Le App per trasformare il tablet Android in cornice digitale



Ma l’ingrediente essenziale, quello in grado di trasformare il vecchio tablet Android in una cornice per foto digitali è, senza dubbio, la giusta app.

Fotoo, ad esempio, è l’app Android in grado di eseguire lo streaming delle nostre foto dalla galleria fotografica locale e da servizi cloud come Google Foto, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, rete locale (Samba / SMB). Il tutto rigorosamente senza interruzioni. Fotoo è inoltre dotata di interessanti caratteristiche come la presentazione della foto con musica di sottofondo oppure con diversi effetti di visualizzazione e di transizione.

Molto interessanti sono anche le funzionalità e le caratteristiche dell’app Tablet Photo Frames che ci permette, tra le altre cose, di utilizzare filtri fotografici colorati, forme, sovrapposizioni, sfocature e cornici di sfondo.

Anche Tablet Photo Frames HD è un’app che ci consente di trasformare il nostro vecchio tablet Android in una cornice per foto digitali. Con una varietà di effetti fotografici (come seppia, bianco o nero, vintage, pioggia…), questa applicazione ci permette di personalizzare al massimo le nostre immagini aggiungendo, ad esempio, testo o adesivi sulla nostra foto.

Infine, oltre ad un vecchio tablet Android e ad una di queste App, potremmo aver bisogno di un semplice supporto per sostenere il tablet Android mentre visualizziamo le nostre foto.

Come impostare il tablet Android e trasformarlo in una cornice digitale

Manca ancora poco per trasformare il nostro vecchio dispositivo Android in una cornice per foto digitali. A questo punto, disinstalliamo tutte le applicazioni non essenziali: vogliamo infatti rendere il tablet Android piu’ “leggero” e performante possibile.

Attiviamo la modalità silenziosa, o quella non disturbare, e scarichiamo una delle App di nostra scelta sul dispositivo. Apriamo l’App, selezioniamo “Inizia”, accediamo al nostro account e iniziamo a configurare il tablet Android per trasformarlo definitivamente in una cornice per foto digitali.

Nelle impostazioni dell’App è possibile regolare il timer di riproduzione delle immagini: in questo modo, possiamo scegliere di visualizzare le foto solo in alcuni momenti della giornata. Sempre accedendo alle Impostazioni, possiamo infine visualizzare l’orario sovrapposto alle foto.

Ora che abbiamo trasformato il nostro vecchio tablet Android in una cornice per immagini digitali, non ci resta che scattare nuove foto e creare nuovi ricordi da visualizzare.