Le migliori cornici digitali per visualizzare le nostre foto

La tecnologia sta facendo, un po’ in tutti i settori, passi da gigante negli ultimi anni. In tal senso, se parliamo di fotografia la prima cosa che viene solitamente in mente sono i nuovi obiettivi delle macchine fotografiche o le foto pazzesche che si possono scattare con uno smartphone. In realtà, l’evoluzione tecnologica ha influito notevolmente anche sui semplici “supporti” fisici delle fotografie.

Le cornici digitali infatti, stanno gradualmente sostituendo le più classiche soluzioni in legno o argento. I prodotti più “tradizionali”, sono utilizzati da generazioni e generazioni per conservare preziosi ricordi.

Proprio la possibilità di fare scatti con un semplice punta e clicca direttamente nel proprio smartphone, abbinata a un numero sempre più crescente degli stessi, ha però mostrato negli anni tutti i limiti delle cornici classiche. Gradualmente dunque, le soluzioni digitali stanno diventando prodotti realmente utili per gestire i tantissimi scatti che smartphone e macchine digitali ci permettono di effettuare.

Cosa sono le cornici digitali e come funzionano

Cos’è una cornice digitale? Si tratta di un display, spesso con intorno una cornice vera e propria, che permette la riproduzione, con scorrimento automatico, delle immagini caricate in memoria. Come si possono caricare le immagini su una cornice digitale? Fondamentalmente in due modi. Il primo prevede l’utilizzo della tecnologia USB: collegandola al PC mediante apposito cavo (solitamente micro USB – USB) è possibile caricare in memoria le foto che vogliamo riprodurre sullo schermo. Il secondo metodo, non disponibile su tutti i modelli, è sicuramente il più comodo. Le migliori cornici digitali in vendita infatti, sono dotate di diverse porte per la multimedialità. Tra queste spiccano sicuramente porte USB che consentono un collegamento diretto tramite chiavette e hard disk esterni per aumentare la memoria della cornice. Un’altra possibilità è quella di inserire una scheda SD nell’apposito slot, scelta davvero consigliata per chi non vuole vedere fili e/o chiavette.

Le cornici digitali sono sicuramente un’ottima idea regali per amici e parenti appassionati di foto e fotografia. Sono l’accessorio perfetto per mettere in bella mostra le proprie foto senza dover tappezzare la casa di immagini stampate.

Quale modello scegliere? Anche in questo caso, come spesso accade (ad esempio nel mondo dei droni), il crescere della richiesta ha portato a un numero di modelli impressionanti sul mercato. Al giorno d’oggi una cornice digitale nella media permette di visualizzare moltissime foto e video in una qualità davvero notevole, a un prezzo più che onesto. Scopriamo dunque quali sono le migliori cornici digitali in vendita online.

C ornici digitali: scopriamo le migliori acquistabili online!

Hama 118597

Iniziamo subito forte, mostrando una delle cornici digitali con le caratteristiche tecniche tra le migliori disponibili. Risoluzione Full HD, fedeltà dei colori degna di nota e dimensioni generose (diagonale da 15 pollici) sono tutte caratteristiche che apprezzerete: Hama 118597 sembra esteticamente un tablet di fascia alta vista la qualità con la quale riproduce i dettagli di selfie, foto panoramiche e quant’altro.

Completano la dotazione un’immancabile porta USB per collegare pendrive, i 4 GB di storage interno e lo slot per micro SD. Ultima caratteristica saliente di Hama 118597 è la gradita presenza di una porta HDMI, che permette di riprodurre su televisori e monitor le foto.

Cornice digitale Nixplay

Tra i numerosi prodotti, qual è considerabile come il migliore in assoluto? Dopo alcune valutazioni ci sentiamo in dovere di segnalare la cornice digitale Nixplay come il prodotto più convincente dell’intero settore.

Questa soluzione permette di gestire foto singolarmente o in vere e proprie playlist, favorendo anche la condivisione via posta elettronica degli scatti con i propri familiari (nella più totale riservatezza e sicurezza). Il dispositivo in questione, si avvale dell’app Nixplay, pienamente funzionante sia con iOS che su Android. Attraverso un collegamento diretto con Google Foto, Dropbox, Facebook e Instagram è poi possibile gestire le fotografie in maniera diretta, facile e veloce senza supporti hardware da utilizzare come intermediari.

Il display è un IPS 1920 x 1080 Full HD da 15,6 pollici. Tradotto in termini pratici, esso è capace di adattarsi automaticamente a ritratti o paesaggi, mentre il sensore di movimento accende o spegne la cornice automaticamente se individua una persona nella stanza o meno (con relativi risparmi energetici). Il costo è piuttosto elevato, ma per chi sta cercando una cornice digitale di alta qualità, il prodotto Nixplay è quanto di meglio disponibile attualmente.

Cornice foto digitale JOEAIS

Quando si parla di rapporto qualità-prezzo, la cornice foto digitale JOEAIS risulta tra i prodotti più appetibili tra i tanti disponibili.

Si tratta di un modello da 10 pollici, dotato di schermo ad alta risoluzione 1920 x 1080 pixel, capace anche di supportare video HD 720P e 1080P. Da segnalare anche la presenza di un altoparlante incorporato, caratteristica che permette il caricamento (tramite scheda SD o attraverso unità flash USB) di file musicali, per accompagnare le foto con della musica. Sia foto che audio sono gestibili attraverso un pratico telecomando in dotazione.

Le cornici digitali prodotte da JOEAIS hanno poi il vantaggio di essere fruibili anche da chi è particolarmente digiuno di tecnologia. Non è infatti richiesta alcun tipo di installazione del display o di relativo software: basta accendere la cornice per renderla funzionale. Il modello in questione supporta unità USB, MMC nonché schede SD fino a 32G. Visto il rapporto qualità prezzo, questa cornice appare come una delle più interessanti sul mercato.

Cornice digitale MELCAM 11.6”

Un altro prodotto più che degno di rientrare in questa lista è senza ombra di dubbio la Cornice digitale MELCAM 11.6″.

Si tratta di una soluzione da 11.6 pollici, che adotta un display IPS per massimizzare l’angolo di visualizzazione e per riprodurre foto chiare supportando la riproduzione di video fino a 1080P. Anche in questo caso parliamo di un modello dotato di sensore di rilevamento che consente alla cornice di attivarsi solo se vi è una persona a 2-3 metri dalla sua posizione.

Anche in caso di spegnimento, il modello in questione tiene conto della foto visualizzata in quel momento e la riproporrà proprio al momento dell’avvicinamento di una persona.

La cornice digitale in questione permette una gestione totale delle immagini, permettendo anche la cancellazione o la modifica (automatica) delle stesse. Risulta inoltre possibile intervenire per gestire la luminosità e poter dunque far rendere al meglio gli scatti. Il prodotto MELCAM ha uno slot SD che supporta schede fino a 128 GB (non presente nella confezione) ed è gestibile attraverso il telecomando in dotazione.

Cornice digitale NAPATEK

Come quinto prodotto, presentiamo una soluzione low-cost comunque piuttosto efficace. Con la Cornice digitale NAPATEK infatti, presentiamo un prodotto dal costo contenuto ma con specifiche tecniche di tutto rispetto.

Si parla infatti di uno schermo da 8 pollici, dotato di tecnologia IPS ad ampio angolo di visione. La risoluzione supportata è 1920 x 1080 pixel e permette di vedere foto chiare, ricche di dettagli e dai colori vivaci. Sotto questo punto di vista, si può anche gestire la luminosità per permettere allo schermo di dare il meglio di sé in qualunque stanza. Questo strumento permette la riproduzione di foto, video e musica, risultando un dispositivo fruibile a 360 gradi.

Non è necessario installare nulla per cominciare a utilizzare la cornice digitale, basta collegare l’alimentazione e la scheda SD per poter riprodurre i file supportati direttamente della scheda. Il prodotto NAPATEK può riprodurre le foto in sequenza o casuale, supportando anche 9 tipologie di transizione. Oltre a mostrare l’ora, essa permette anche l’utilizzo dell’accensione e dello spegnimento automatico.