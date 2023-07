Perché dovresti comprare un laptop invece di un mini PC

Laptop o mini PC? Negli ultimi anni questa domanda, più che lecita, si sta diffondendo tra gli appassionati di tecnologia.

Di sicuro, entrambe le soluzioni evitano l’ingombro legato a una classica installazione desktop. Tuttavia, come è facile intuire, ciò comporta anche delle rinunce con cui fare i conti.

I mini PC sono un ottimo punto di incontro tra spazio occupato e potenza complessiva. Nonostante ciò, la necessità di un monitor e di una tastiera rende comunque tali dispositivi piuttosto “statici”.

I laptop, dal canto loro, offrono una serie di vantaggi che andremo ad analizzare nelle prossime righe.

Hai ancora bisogno di periferiche

Probabilmente ti aspetti una frase del tipo “un laptop è già un mini PC e non devi acquistare un monitor, un mouse e una tastiera!“. Ciò è vero, ma se sei interessato a ottenere un mini PC, probabilmente non vorrai scendere a compromessi, evitando dunque uno schermo di pochi pollici e una tastiera poco confortevole.

È abbastanza facile usare un computer portatile nello stesso modo in cui useresti un mini PC. Infondo, basta collegare un monitor esterno, connettere una tastiera e l’eventuale mouse (il trackpad per molti è scomodo) e sei pronto per utilizzare al meglio il dispositivo. Una docking station o un supporto per laptop può renderlo ancora più fruibile.

A conti fatti, dunque, un laptop può essere usato come tale oppure “ampliato” andando a diventare un surrogato di un mini PC alquanto efficace.

Flessibilità e trasportabilità

Ora potresti pensare: “Ma se collegherò il laptop al mio monitor, mouse e tastiera, qual è il punto?” Non devi sempre tenerlo legato alla tua scrivania per forza. Un portatile, come dice il nome stesso, può accompagnarti ovunque.

Questo è l’ultimo motivo per cui un laptop è considerato da molti come il miglior mini PC per quanto concerne il design e la progettazione. Come ho detto, un portatile può essere utilizzato allo stesso modo di un mini PC, ma quest’ultimo non può essere utilizzato allo stesso modo di un laptop.

In caso di vacanza o viaggio di lavoro, un computer portatile può essere facilmente trasportato. Cosa che non avviene con un seppur poco ingombrante mini PC, prevalentemente a causa della necessità delle periferiche.

Alimentazione

Anche per quanto concerne la questione alimentazione, il laptop vince la sfida.

La semplice presenza di una batteria integrata, infatti, permette l’utilizzo anche se non hai accesso diretto a una presa di corrente. Non solo: grazie alle attuali tecnologie, è possibile anche utilizzare dei powerbank appositi per alimentare il computer portatile per lunghi periodi.

Dunque, anche se vai in vacanza in piena giungla amazzonica o nel deserto del sahara, puoi sempre e comunque far conto sul tuo fidato laptop.

I mini PC utilizzano componenti di laptop

Scendiamo nello specifico, parlando di componenti tecnici. I mini PC possono essere definiti tali perché utilizzando componenti più piccoli rispetto ai PC desktop. Spesso ciò significa CPU, RAM, alimentatori e altri componenti progettati in origine per l’ambiente dei portatili.

In sostanza, potresti avere un mini PC che è letteralmente costituito da parti di laptop all’interno di un case più piccolo. Se è quello che ottieni, perché non avere anche la possibilità di utilizzare il computer lontano dalla tua scrivania? Limitare la mobilità sembra uno svantaggio troppo pesante per non essere valutato.

Naturalmente, non tutti i mini PC utilizzano parti di laptop a bassa potenza. Ci sono molti dispositivi di questo settore con specifiche tecniche di prim’ordine come CPU Intel Core i9, Ryzen 9 o Apple M2, GPU, ventole e tutto l’hardware che ti aspetteresti da un PC da gaming di altissimo livello. Detto questo, puoi ottenere anche un laptop con componenti di classe desktop, a patto di mettere mano al portafoglio.

Conclusioni

Ci sono molti motivi per apprezzare i mini PC, ma i laptop condividono buona parte di questi.

Per molte tipologie di utenti, la prima tipologia di prodotti offre una serie di vantaggi riscontrabili anche con i portatili, ma senza i suddetti vantaggi. A tal proposito, in diversi contesti può essere più utile affidarsi a un classico PC desktop (che a parità di potenza è spesso meno costoso) e di un laptop a parte, ideale nel contesto della mobilità.