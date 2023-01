Giocare su PC: perché dovresti iniziare a farlo

Nel 2023 i videogiochi occupano una parte importante nei nostri cuori e nelle nostre vite. Se solo pochi anni fa si trattava di un’attività, una passione e un hobby per pochi, oggi il gaming è sempre più diffuso tra le persone di tutte le età. L’incessante avanzare della tecnologia ha fatto sì che i giocatori avessero a propria disposizione sempre più modalità e dispositivi per giocare, e oggi chi ha la passione dei videogiochi ha l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le console e dispositivi di gioco disponibili. Basti pensare a PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam Deck e alle tantissime console disponibili per giocare da casa o in versione portatile

Ovviamente quando si parla di gaming non c’è una scelta giusta: ognuno può scegliere la console del proprio cuore e giocare per sempre su un’unica piattaforma, o al contrario provare più piattaforme, godersi più esclusive ed espandere i propri orizzonti. Fin dalla nascita dei primi videogiochi, il computer è sempre stato uno dei dispositivi più gettonati tra gli appassionati di gaming, e oggi è ancora così. Giocare su PC può offrire tantissimi vantaggi ai giocatori, sia dal punto di vista della potenza dell’hardware, sia della grafica e della vastità dei cataloghi di giochi disponibili. Diamo allora un’occhiata agli 8 motivi per cui un appassionato di gaming dovrebbe scegliere di giocare su PC.

1. Un PC può essere più potente di una console

Quando arriva il momento di scegliere su quale dispositivo iniziare a giocare, occorre tenere in considerazione diversi aspetti in modo da fare una scelta ponderata in base alle proprie esigenze. Chi predilige la potenza può indubbiamente iniziare a giocare su PC. Un computer da gaming di qualità è infatti in grado di offrire un’ottima potenza, spesso di gran lunga superiore a quella offerta dalle console in commercio. Inoltre, oggi esistono tanti trucchetti per ottimizzare il computer per il gaming e renderlo più performante.

2. Alcuni PC possono offrire grafiche migliori

La potenza offerta dai migliori PC da gaming consente inoltre di ottenere ottime prestazioni anche dal punto di vista grafico. La maggior parte dei computer e laptop da gaming in commercio è infatti dotata di schede grafiche dedicate in grado di offrire una qualità visiva senza pari. Lo stesso vale per la frequenza FPS, spesso nettamente superiore su PC.

3. Puoi sempre aggiornare il tuo PC

Un altro buon motivo per scegliere di giocare su PC è la possibilità di aggiornare il dispositivo nel tempo in base alle proprie esigenze. Infatti, quando si assembla un computer da gaming, la maggior parte dei componenti viene acquistata separatamente, e può essere comodamente sostituita in futuro con parti migliori. La possibilità di sostituire solo alcune parti senza rinunciare all’intero dispositivo rientra sicuramente tra i motivi per cui un videogiocatore dovrebbe iniziare a giocare su PC. Per esempio, se possiedi un computer con una scheda grafica scadente potrai sempre acquistarne una migliore senza dover necessariamente rinunciare a usare tutti gli altri componenti.

4. Riparare un PC è più facile di riparare una console

Giocare su PC può offrire molti altri vantaggi. Tra questi, c’è sicuramente la possibilità di riparare i singoli componenti danneggiati del PC senza dover necessariamente rinunciare a tutto ciò che funziona ancora. Al contrario, se una console smette di funzionare correttamente è molto complicato ripararla autonomamente, a meno che non si abbia una grande esperienza nel settore. Su PC invece, componenti come la scheda grafica, la RAM e gli hard disk possono essere facilmente sostituiti o riparati.

5. Il PC può essere utilizzato anche per altre attività

Ecco un fattore molto importante da tenere in considerazione al momento dell’acquisto di un dispositivo da gaming. Ovviamente, una console di gioco può essere utilizzata solamente per godersi i propri videogiochi preferiti e per svolgere poche altre attività, come guardare film e video in streaming o ascoltare la musica. Questo non si può dire di un computer: giocare su PC significa avere tra le mani un dispositivo potente e di qualità, che potrà essere usato anche per lavorare e per svolgere tantissime altre attività.

6. Giocare su PC significa avere più spazio di archiviazione

Giocare su PC significa inoltre avere a propria disposizione molto più spazio di archiviazione per espandere la propria libreria di giochi.

7. Giocare su PC dà accesso a librerie di giochi infinite

Se non sai su quale dispositivo iniziare a giocare, sappi che un computer può offrirti una libreria di giochi molto più vasta rispetto a qualsiasi console in commercio. Al netto di poche esclusive (pensiamo ai vari Pokemon, Mario ecc) tutti i principali giochi AAA sono disponibili per PC. Inoltre, la scena indie è decisamente è più attiva nello sfornare capolavori videoludici che non hanno nulla da invidiare ai prodotti delle principali software house.

8. Mouse, tastiera, controller

Infine, ci teniamo a precisare un aspetto decisamente importante del gioco su PC. Mentre la maggior parte delle console in commercio consente ai giocatori di utilizzare esclusivamente un gamepad, su PC è possibile giocare anche utilizzando il mouse e la tastiera. Molti videogiocatori trovano questa modalità di gioco molto più comoda e precisa rispetto a quanto offerto da un normale controller.