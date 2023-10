Il tuo PC si riavvia ogni tanto senza motivo? Ecco come risolvere

Se escludiamo un guasto hardware o Windows che non si avvia, il fenomeno di riavvii casuali e senza motivo è una delle cose più fastidiose che possono capitarti.

Nella migliore delle ipotesi, infatti, questo comportamento anomalo può risultare fastidioso. Se però stai utilizzando il PC per lavorare e, magari, non hai salvato un documento in tempo, il disagio può comportare una perdita di dati da non sottovalutare.

Ma perché il tuo computer si riavvia di tanto in tanto, senza una spiegazione logica? Il primo passo per risolvere il problema è capire il perché di questo insolito comportamento del dispositivo.

Perché il tuo computer si riavvia di tanto in tanto?

A rendere ancora più fastidioso questo problema vi sono le principali cause. Questo sintomo, infatti, può essere legato a diversi contesti. Tra di essi possiamo citare:

Problemi di alimentazione energetica : se il tuo PC non riceve abbastanza energia, ad esempio a causa di un alimentatore non abbastanza potente, oppure ne riceve troppa a causa di un sovraccarico;

: se il tuo PC non riceve abbastanza energia, ad esempio a causa di un non abbastanza potente, oppure ne riceve troppa a causa di un sovraccarico; Surriscaldamento : i PC sono progettati per spegnersi o riavviarsi per evitare danni permanenti quando la loro temperatura interna è troppo alta. Normalmente questo è un rischio solo con i PC da gaming di fascia alta, ma può succedere anche con macchine meno potenti con scarsa ventilazione (soprattutto nel periodo estivo);

: i PC sono progettati per spegnersi o riavviarsi per evitare danni permanenti quando la loro temperatura interna è troppo alta. Normalmente questo è un rischio solo con i PC da gaming di fascia alta, ma può succedere anche con macchine meno potenti con scarsa ventilazione (soprattutto nel periodo estivo); Problemi del software : anche se è raro che un bug provochi un riavvio completo, è noto che ciò possa accadere;

: anche se è raro che un provochi un riavvio completo, è noto che ciò possa accadere; Difetti hardware : in un arco temporale sufficientemente lungo, alcune parti del computer sono destinate a deteriorarsi e rompersi . Nel caso l’hardware stia per passare a miglior vita, possono verificarsi casi di riavvii a prima vista inspiegabili;

: in un arco temporale sufficientemente lungo, alcune parti del computer sono destinate a e . Nel caso l’hardware stia per passare a miglior vita, possono verificarsi casi di riavvii a prima vista inspiegabili; Malware: questa è probabilmente la causa meno probabile, ma potresti ipoteticamente essere il bersaglio degli hacker che cercano di compromettere la tua macchina.

Come riparare un PC Windows che si riavvia in modo casuale

Le cause del malfunzionamento sopra elencate prevedono anche delle contromosse efficaci. Ecco cosa controllare e come intervenire per riportare la situazionenella norma.

Controlla l’alimentazione e le connessioni dei cavi

Potresti avere a che fare con problemi semplici come un cavo allentato o troppa polvere che impedisce l’alimentazione, ma potresti anche avere a che fare con un adattatore, una presa a muro o un alimentatore difettosi o incapaci di gestire abbastanza energia.

Assicurati che il tuo alimentatore sia adattoper gestire la potenza di tutti i componenti del tuo PC: la scheda grafica RTX 4090 di NVIDIA può assorbire fino a 450 W da sola. Dunque, se scegli un componente di così alto livello, potresti dover rivedere anche la gestione dell’alimentazione del computer.

Surriscaldamento e raffreddamento del PC

Utilizza strumenti appositi per valutare la temperatura del computer. e affidati a Gestione attività per bloccare eventuali processi che sovraccaricano la memoria del dispositivo.

Lato temperature, poi, puoi agire mantenendo il PC pulito (sia all’interno che esternamente) garantendo una posizione che faciliti, per quanto possibile, il ricambio dell’aria.

In casi estremi, potresti anche ragionare su un impianto a raffreddamento a liquido o, più semplicemente a delle ventole aggiuntive.

Non solo: le ventole esistenti potrebbero presentare malfunzionamenti. Nel caso, tieni conto che la sostituzione è abbastanza semplice, che un ricambio costa davvero poco e, se hai già dimestichezza con l’hardware, puoi procedere anche senza l’aiuto di un tecnico.

Aggiornamenti software

Non ci stancheremo mai di sottolineare quanto sia importante mantenere software e sistema operativo aggiornati.

Non stiamo parlando solo di Windows Update, ma soprattutto dei drive delle schede grafiche. Che tu abbia un prodotto AMD o NVIDIA, entrambi i produttori propongono costanti aggiornamenti in grado di ottimizzare il funzionamento hardware e limitare potenziali bug o problemi di altro tipo.

Scansione antimalware

Puoi eseguire scansioni malware gratuite tramite strumenti come Windows Security o Malwarebytes. Già che ci sei, se ancora non l’hai fatto, prova ad attivare il firewall di Windows Security e le opzioni di protezione in tempo reale se erano precedentemente disattivate.

Alcuni dei malware più moderni possono sfruttare la potenza del computer nel contesto di una botnet, oppure utilizzare il tuo hardware per minare criptovalute. A prescindere da ciò, il sistema sarà probabilmente vittima di un sovraccarico di lavoro, con le temperature che inevitabilmente tenderanno a salire.

Disinstalla software/hardware appena installato

Il PC si riavvia ogni tanto e senza apparente motivo da quando hai installato nuovo software o hardware? Prova a disinstallare o scollegare la nuova aggiunta.

Se hai installato componenti hardware in parte o totalmente incompatibili, il risultato potrebbe portare a riavvii. In tal caso, potresti volerti rivolgere al produttore o al negoziante per una sostituzione del prodotto (se coperto da garanzia).

Ripristina o reinstalla Windows

Se sei in dubbio, è preferibile agire con un ripristino. dovrebbe mantenere intatti alcuni file e impostazioni, ma potresti essere costretto a provare una reinstallazione totale se i problemi persistono.

Ovviamente, in questo secondo caso, cerca di eseguire un backup dei file più importanti su cloud o su una periferica esterna (anche se con continui riavvii potrebbe non essere così semplice).

Se invece il tuo computer si rifiuta proprio di avviarsi, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.