Come controllare la temperatura della CPU e del PC con Windows 10

Tenere sotto controllo la temperatura della CPU e degli altri componenti con Windows 10 è di vitale importanza per garantire al computer sia un funzionamento ottimale, sia per tutelare fisicamente le componenti hardware interne.

Se d’inverno, a meno di sessioni di lavoro o gaming estenuanti, è difficile scaldare in maniera consistente CPU e altre componenti, d’estate la situazione tende ad essere più stressante per i computer.

Tra l’altro, va considerato che per sua stessa natura, la CPU è una delle componenti che più facilmente patisce le temperature alte. Un processore surriscaldato può dapprima limitarsi a rallentamenti, per poi causare veri e propri blocchi per evitare di raggiungere temperature pericolose per l’integrità stessa dell’hardware.

Temperatura della CPU con Windows 10: come tenere tutto sotto controllo

In virtù di quanto detto, mantenere il controllo della temperatura del processore è essenziale. Consci di questo problema, diversi sviluppatori hanno proposto alcune soluzioni per poter gestire nel miglior modo possibile la questione calore in ambiente Windows 10.

A quanti gradi c’è da preoccuparsi?

Al di là dei discorsi generici, è bene arrivare al punto. A quanti gradi c’è da preoccuparsi per l’integrità della CPU? E gli altri componenti? In realtà non è una domanda così semplice a cui rispondere. Il consiglio è quello di rivolgersi al produttore del proprio processore.

Sul sito ufficiale infatti, è possibile ottenere informazioni specifiche riguardo la soglia entro cui la CPU può lavorare. A livello indicativo, un processore che lavora in maniera normale dovrebbe avere una temperatura tra i 30 e i 50 gradi.

Quando la CPU è messa sotto stress, questa può raggiungere i 90 – 95 gradi. Oltre questa soglia, ovviamente, vi è forte pericolo sia per l’hardware, sia per chi si trova nelle immediate vicinanze della macchina.

A prescindere dai valori espressi dal produttore, il consiglio è quello di mantenersi costantemente perlomeno una ventina di gradi sotto il livello massimo consigliato. A questo punto però, bisogna dotarsi anche degli strumenti adatti per poter misurare in tempo reale a quanti gradi sta lavorando il “cuore” del computer. Per fortuna, in Windows 10, tali tool non mancano affatto.

MSI Afterburner

Cominciamo la lista di app per esaminare temperatura della CPU con Windows 10 citando MSI Afterburner. Per chi conosce un minimo di hardware e processori, MSI non sarà sicuramente un nome sconosciuto, trattandosi di uno dei maggiori produttori di CPU al mondo.

Questo software è stato progettato per gli utenti che desiderano overcloccare i propri PC, MSI Afterburner però, tra le tante funzioni, si dimostra ideale anche per monitorare le temperature del PC. Dopo aver installato e aperto il programma, dovresti vedere un grafico nella schermata principale che mostra la temperatura della GPU, della CPU e vari altri dati.

Per riordinare i grafici e dare priorità alla temperatura della CPU in modo che appaia nella parte superiore, fai clic su Settings, quindi sulla scheda Monitoring. Qui vedrai un menu in cui puoi selezionare gli elementi che desideri visualizzare nella schermata principale e trascinare in alto gli elementi a cui desideri dare priorità. Basta trascinare CPU1 temperature, CPU2 temperature e tutti gli altri dati nella parte superiore del grafico, fare clic su OK per visualizzarle nell’ordine preferito.

Quando si visualizza la temperatura della CPU, è anche possibile selezionare la casella Show in On-Screen Display in modo da tenere sempre a portata d’occhio le preziose informazioni offerte dall’app.

Open Hardware Monitor

Open Hardware Monitor è una buona soluzione per ottenere tutte le statistiche necessarie sul tuo computer in un unico posto. Questo programma sarà in grado di informare l’utente su quali sono le temperature della CPU, della GPU e persino la velocità con cui vanno le ventole. Questo lo rende uno strumento utile a 360 gradi quando si ha a che fare con hardware e rilevazioni termiche.

Puoi trovare la temperatura della tua CPU nella categoria con il nome del processore installato sulla macchina. Qui sarà presente un elenco con la temperatura per ciascun core del processore. Se desideri visualizzare questo dato direttamente nella barra delle applicazioni, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla temperatura stessa e fai clic su Show in Tray.

Core Temp

Per chi vuole focalizzarsi sul processore e utilizzare un’app più semplice rispetto alle precedenti, Core Temp è la soluzione ideale. Il software in questione fornisce all’utente tutte le informazioni possibili sulla CPU, dal nome del modello, al numero di core presenti e, soprattutto, si sofferma sulla questione temperature.

In base a queste informazioni, Core Temp fornisce (tramite database) la temperatura massima consentita in base al marchio e al modello in uso. In questo modo non è necessario fare confronti manuali rispetto al sito del produttore.

La temperatura nella barra delle applicazioni dovrebbe essere abilitata di default quando si usa questa app, in caso contrario è possibile attivarla tramite Option – Settings, selezionando poi Windows Taskbar e abilitando Enable Windows 7 Taskbar features e Temperature.

Speccy

Terminiamo la lista di app per controllare la temperatura della CPU con Windows 10 con Speccy. Si tratta di un software all-in-one con diverse feature incentrate sulla diagnostica, tra cui la capacità di rivelare accuratamente la temperatura di diverse componenti del computer.

Non appena si apre Speccy, vengono mostrate tutte le temperature importanti da monitorare. È anche un software ottimo per cercare informazioni sul sistema in uso. Per monitorare accuratamente il processore è possibile cliccare su CPU dal menu a sinistra ed entrare nella scheda apposita.

Aiuto! La mia CPU è troppo calda!

Dopo aver installato e provato una (o più di una) delle suddette app, le misurazioni potrebbero avvalorare la tesi di una CPU surriscaldata. Innanzi tutto, è indispensabile non farsi prendere dal panico. Esistono molte soluzioni per raffreddare il processore e farlo lavorare in condizioni accettabili.

Se il computer in questione è un portatile, abbiamo affrontato già l’argomento di come raffreddare laptop nei mesi estivi. Per quanto riguarda il fisso invece, si può agire in diversi modi. Per esempio, sostituire la ventola o installarne una aggiuntiva. In alcuni casi anche a sostituzione del dissipatore o anche solo della pasta termica possono portare buoni risultati. Nel caso il computer sia stato soggetto di overclocking, forse è il caso di fare un passo indietro (perlomeno fino al termine dell’estate). Il problema potrebbe anche essere collegato a un alimentatore non adeguato o usurato.

In ogni caso, nel dubbio, il consiglio è di non aprire troppi programmi contemporaneamente, di limitare l’uso del computer nelle ore più tarde del giorno ed eventualmente di contattare il proprio tecnico di fiducia per trovare una soluzione.