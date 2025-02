I migliori emulatori Nintendo Switch per Android

Nintendo Switch è una più che degna rappresentante del settore delle console portatili, divenendo un’alternativa avanzata rispetto al classico gaming da mobile.

Lanciata nell’ormai lontano 2017, la piattaforma è diventata un vero must per chi intende giocare anche lontano da casa. Se sei il possessore di un dispositivo Android, devi sapere che puoi provare i suoi titoli più rappresentativi anche sul tuo telefono, attraverso software apposito.

Ciò è possibile grazie ai sempre più numerosi emulatori Nintendo Switch per Android che stanno gradualmente apparendo online.

Gli emulatori Nintendo Switch per Android

Sebbene gli emulatori per questa piattaforma non siano tanti come per altre console del passato, come Xbox e Xbox 360 o simili, hai a disposizione diverse app utili per riprodurre i titoli Nintendo Switch sul tuo smartphone.

Tieni sempre presente che l’emulazione è un’attività molto borderline e che, per restare entro i confini della legalità, devi giocare solo a titoli di cui sei il legittimo possessore.

Fatta questa premessa, passiamo agli emulatori per Nintendo Switch disponibili per il tuo smartphone.

Egg NS Emulator

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Egg NS Emulator è senza dubbio il miglior emulatore per Nintendo Switch su Android.

Sviluppato da NXTeam Studios, l'app riceve costanti aggiornamenti che contribuiscono a rendendolo compatibile con una vasta gamma di giochi, oltre a migliorare le perfomance. L’app ti offre un'interfaccia utente ottimizzata e supporta il controllo tramite touchscreen e gamepad, garantendo un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Egg NS Emulator è compatibile con dispositivi che eseguono Android 9 o versioni successive e occupa solo 49,35 MB. Questo emulatore è progettato per imitare fedelmente l'hardware originale della console Nintendo, permettendoti di provare i tuoi giochi preferiti della piattaforma senza la necessità di possedere una console fisica.

Damonswitch

DamonSwitch è un emulatore per Nintendo Switch disponibile su Android, sviluppato dagli stessi creatori di DamonPS2, un noto emulatore per PlayStation 2. Questo strumento consente agli utenti di eseguire giochi Nintendo Switch direttamente da sistemi Android 10 o versioni successive, ma richiede un processore potente, come quelli della serie Qualcomm Snapdragon, per un funzionamento privo di incertezze.

Una delle caratteristiche distintive di DamonSwitch è la sua interfaccia utente, che supporta sia i controlli touch che i gamepad esterni. Da utente puoi personalizzare i pulsanti e utilizzare cheat codes a tuoi piacimento.

L’emulatore di cui stiamo è disponibile in due versioni: una gratuita (che include annunci pubblicitari e altre limitazioni) e un’altra una a pagamento (che offre funzionalità avanzate ed elimina qualunque tipo di annuncio).

Nota bene: DamonSwitch non è ufficialmente supportato da marzo 2023. Ciò significa che puoi trovarlo solo sotto forma di file APK. Fai attenzione in quanto alcuni malintenzionati potrebbero sfruttare il nome dell’emulatore per diffondere malware.

Yuzu e Sudachi

Anche Yuzu, così come DamonSwitch, è un emulatore per Switch su Android non più supportato.

A inizio 2024, in seguito a una causa legale intentata dalla compagnia nipponica, l’app non è più stata aggiornata e, almeno ufficialmente, non è più disponibile online. Nonostante ciò, con un po’ di attenzione, è possibile ancora individuare dei file APK online e testare con mano le sue potenzialità.

Yuzu supporta migliaia di giochi Nintendo Switch, tra cui titoli popolari come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe.

Proprio l’alto livello di compatibilità con questi giochi è uno dei punti di forza dell'emulatore, che offre un'esperienza di gioco fluida e senza lag o incertezze. Inoltre, Yuzu offre un'interfaccia utente intuitiva, facilitando la navigazione e l'accesso alle varie opzioni.

Tutti questi vantaggi hanno però un prezzo in termini di risorse richieste. Per far girare questo emulatore devi affidarti a un dispositivo con almeno Android 11, almeno 8 GB di RAM e una GPU che supporti OpenGL 4.6.

Se il tuo smartphone supera tutti i requisiti, nonostante la mancanza di supporto, Yuzu può essere ancora considerato come uno dei migliori emulatori per Nintendo Switch su Android in circolazione.

Se invece vuoi provare qualcosa di aggiornato, puoi optare per l’erede spirituale di Yuzu, ovvero Sudachi. Questo emulatore si basa proprio su di esso, ed è un’app scritta in C++, che offre soluzioni interessanti anche su piattaforme come Windows e macOS.

Strato

Concludiamo questa lista degli emulatori Switch per Android con l’interessante Strato.

Stiamo parlando di un progetto open source, progettato specificamente per dispositivi Android. Sviluppato come un fork di Skyline, Strato mira a fornire un'esperienza di gioco più fluida rispetto ad altri emulatori.

Oltre all’interfaccia intuitiva, Strato ti offre controlli integrati e supporto a buona parte della libreria Switch, inclusi Sonic Mania, Hollow Knight, Cuphead e Rayman Legends e altri titoli di grande successo.

Per utilizzare questo emulatore sul tuo telefono, quest’ultimo dovrà essere dotato di Android 9 (o versioni successive), almeno 2 GB di RAM e un processore quad-core. Se vuoi non avere alcun tipo di problema, anche con videogiochi più avanzati, ti consigliamo di usare Strato su uno smartphone con 4 GB di RAM e una CPU da 8 core.

Ultimo punto in favore di Strato sono gli sviluppatori e la community. Con continui aggiornamenti e un canale su Discord apposita, gli utenti sono in stretto contatto su chi lavora per migliorare costantemente questo promettente emulatore.