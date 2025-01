I migliori giochi mobile gratis e a pagamento

Grazie alla diffusione di smartphone sempre più potenti, negli ultimi anni i giochi mobile hanno fatto un salto di qualità notevole.

Di fatto, oggi non sei più costretto ad acquistare una console portatile, come per esempio Nintendo Switch , per divertirti quando sei distante da casa. Ti basterà infatti essere in possesso di uno dei migliori smartphone in commercio per ritrovarti tra le mani una macchina potente che, a parte limiti imposti dal display, è in grado di competer con un computer di fascia media.

A conferma di ciò, piattaforme come Google Store e App Store di Apple si sono popolate di centinaia e centinaia di titoli, capaci di soddisfare tanto i casual gamer quanto i videogiocatori più accaniti.

I migliori giochi mobile

Non vuoi spendere un euro per giocare con il tuo smartphone? Bene, abbiamo preparato una lista con i videogiochi per smartphone gratuiti che potrà esserti a dir poco utile.

Disney Speedstorm

Disney Speedstorm è una sorta di Mario Kart in salsa Disney, assolutamente imperdibile se ami i videogiochi di corse automobilistiche con un pizzico di follia e fantasia.

Il titolo sviluppato da Gameloft, è un free-to-play è in grado di offrirti una vasta scelta tra i personaggi più noti di Disney e Pixar, ognuno dei quali con abilità uniche che rendono le sfide ancora più avvincenti. Le gare si svolgono su circuiti ispirati a famosi mondi Disney, come l'Isola dei Pirati e la Giungla de Il libro della giungla.

Il gameplay è arcade e coinvolgente, con meccaniche come derapate per ottenere turbo e power-up sparsi lungo il percorso. I giocatori possono inoltre sfruttare scorciatoie per migliorare le proprie possibilità di vittoria. Nonostante le micro-transazioni che hanno fatto storcere il naso a molti, se ami l'universo Disney resta un gioco da provare.

Among Us

Non è un titolo recente ma, senza ombra di dubbio, resta uno dei migliori giochi mobile.

Stiamo parlando di Among Us, titolo graficamente non eccezionale, ma che ha la sua forza in dinamiche multiplayer avvincenti che lo rendono ancora oggi molto appezzato.

Nel gioco, i partecipanti sono immersi in un'ambientazione spaziale e devono assumere uno dei due ruoli disponibili: astronauti o impostori. I primi hanno l'obiettivo di riconoscere e smascherare gli impostori per cacciarli dalla nave, mentre gli impostori dovranno cercare di eliminare gli astronauti senza farsi notale.

Il gioco, lanciato nel 2020, ha avuto un così grande successo da essere disponibile su pressoché qualunque piattaforma di gioco in circolazione, incluse le ultime console Sony e Microsoft.

Roblox

Anche Roblox non è di certo uno degli ultimi titoli usciti, ma resta comunque un gioco mobile tra i più apprezzati al mondo.

Stiamo parlando di un multiplayer che, per molti versi ricorda Minecraft. Roblox offre un sistema di sviluppo con un maggiore focus sulla creazione e la programmazione nel gioco stesso, con una forte componente sandbox.

Si tratta di un titolo adatto agli amanti della personalizzazione dotati di grande creatività. Una particolarità di questo titolo è rappresentata valuta virtuale nota come Roblox, che può essere ottenuta tramite un abbonamento premium, oppure creando e vendendo oggetti durante il gioco, che resta comunque gratuito. Roblox è disponibile gratuitamente su mobile, e può essere giocato su PC, Xbox, PlayStation e macOS.

Braid: Anniversary Edition

Braid: Anniversary Edition è un platform puzzle che rappresenta la riedizione dello storico titolo del 2008, uno dei capisaldi del movimento indie nel contesto dei videogames.

Il gioco presenta una grafica completamente ridisegnata in alta risoluzione, con dettagli e animazioni migliorate che arricchiscono i livelli. In poche parole, giocando con Braid puoi manipolare il tempo per risolvere rompicapi complessi, con continue sfide che abbinano logica e creatività.

Inoltre, l'Anniversary Edition include una colonna sonora remixata e nuovi effetti sonori, oltre a commenti degli sviluppatori che offrono approfondimenti sul design del gioco. Se sei un appassionato di indie, questo gioco non può mancare sul tuo smartphone Android.

Nota bene: Braid: Anniversary Edition è gratis solo se sei un abbonato Netflix.

Diablo Immortal

I migliori titoli mobile gratis? A questa lista non può mancare Diablo Immortal.

Stiamo parlando di un action RPG free-to-play sviluppato da Blizzard, disponibile su dispositivi mobili Android e iOS.

Il titolo è ambientato nell'universo dello storico franchise di Diablo, nello specifico tra il terzo e il quarto capitolo della fortunata serie. Il gioco offre un'ampia gamma di classi giocabili e personalizzabili, il tutto abbinato una trama avvincente che coinvolge i giocatori in una battaglia contro le forze del male.

La versione mobile è stata progettata per sfruttare al meglio i controlli touch, con un'interfaccia intuitiva che consente di eseguire abilità e attacchi speciali con facilità. Nonostante sia gratuito, Diablo Immortal include meccaniche di monetizzazione particolari, non apprezzate da tutti gli utenti, che possono influenzare l'esperienza di gioco, specialmente nella fase di endgame.

Stardew Valley

Stardew Valley è il re dei life/farming simulator, e ancora oggi rientra a mani basse nella classifica dei migliori giochi mobile.

Con la sua fantastica pixel art, un’affascinante grafica 2D, meccaniche di gioco rilassanti, anche se a tratti impegnativa, ti permette di gestire la tua fattoria, coltivando svariati tipi di piante e svolgendo tutte le azioni che un fattore deve svolgere abitualmente.

Con questo titolo puoi personalizzare il tuo personaggio, interagire con 30 abitanti NPC e dedicarti a pesca, estrazione mineraria, allevamento di animali e tanto altro. I 5,99€ di costo per la versione Android sono più che accettabili, vista la quantità enorme di ore che Stardew Valley può offrirti.

RACE: Rocket Arena Car Extreme

RACE: Rocket Arena Car Extreme è un gioco di corse sviluppato da SMOKOKO LTD, che combina elementi tipici dei titoli racing con combattimenti tra veicoli.

Il titolo, disponibile tanto su Android quanto su iOS e PC Windows, ti offre un'esperienza di corsa frenetica, con tanto di veicoli armati per competere e battaglie all'ultimo sangue su diversi tracciati. Potenziamenti e armi varie rendono la sfida ancora più avvincente, così come le diverse modalità di gioco aumenta la longevità. La grafica è realizzata con un 3D colorato e accattivante, mentre l'ampio spazio di manovra a livello di personalizzazione.

Mentre su Steam RACE: Rocket Arena Car Extreme è a pagamento, da mobile risulta free-to-play, anche se è possibile ottenere contenuti aggiuntivi spendendo comunque soli 0,99€.