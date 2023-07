Acquistare una PS5 nel 2023? Tutti i motivi per farlo

Per i primi due anni e mezzo in seguito alla sua uscita, acquistare una PS5 è stata una vera impresa. La console era infatti introvabile ed erano pochissimi gli utenti a riuscire ad accaparrarsela. Oggi fortunatamente questo problema non esiste più, e la console è facilmente reperibile su Amazon e nella maggior parte dei negozi di elettronica, come MediaWorld, Euronics, Unieuro e tanti altri ancora. Se non l’hai ancora acquistata, è quindi giusto il momento di mettere le mani sull’ultimo gioiellino di Sony, una console dalle specifiche incredibili e in grado di offrire una grafica davvero next-gen e una grande varietà di titoli davvero imperdibili. Basti pensare a God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Returnal, Elden Ring e tante altre fantastiche esclusive giocabili esclusivamente sulla nuova piattaforma. Insomma, i motivi per acquistare PS5 e aggiungerla alla tua collezione di console sono davvero tanti. Sony ha infatti in serbo per gli utenti una lunga serie di novità davvero interessanti, soprattutto per chi decide di iscriversi al servizio in abbonamento PlayStation Plus. Dopo aver visto i migliori trucchi per PS5, diamo un’occhiata a tutti i motivi per acquistarla!

Oggi acquistare una PS5 è facile

La carenza globale di chip del 2020 ha frenato numerosi progetti in tutto il mondo, a partire dalle console di gioco, fino ad arrivare alle macchine, ai computer, alle fotocamere e agli smartphone. Questo ha portato a incredibili problemi: oltre alla carenza di scorte, le poche console disponibili venivano acquistate da bagarini e rivendute a prezzi esorbitanti. Fortunatamente, nonostante molti settori stiano ancora lottando per superare questa crisi, Sony non rientra più tra le aziende interessate. Infatti, a partire dalla prima metà del 2023, acquistare PS5 è diventato molto più semplice.

Acquistare una PS5 significa ottenere una grafica pazzesca

PS5 è una macchina straordinaria, in grado di offrire ai giocatori un set di specifiche davvero incredibili e una grafica strabiliante. Ecco perchè la console offre agli sviluppatori la possibilità di spingere al massimo il proprio talento, creando giochi con grafiche sempre più incredibili e realistiche, senza nulla togliere ai giochi della vecchia generazione che raggiungevano già livelli davvero ottimi.

Su PS5 è possibile giocare con PS VR2

Negli ultimi anni, i giochi virtuali hanno fatto passi da gigante e Sony ha decisamente cavalcato l’onda del successo per proporre un nuovo hardware che consente ai giocatori di immergersi completamente nei giochi. Stiamo parlando di PS VR2, un’evoluzione tecnologica del predecessore PS VR compatibile esclusivamente con PS5. Ecco perché, oggi acquistare una PS5 significa essere in grado di portare l’esperienza videoludica su un altro livello.

DualSense è uno dei migliori controller sul mercato

Il controller DualSense è un vero gioiellino per gli appassionati di gaming. Si tratta di un gamepad wireless caratterizzato da un design tutto nuovo e da una lunga serie di funzionalità interessanti, come il feedback tattile, i trigger adattivi e il microfono integrato. Il dispositivo offre talmente tante feature che probabilmente sono ancora tanti i segreti che non conosci al riguardo.

Nonostante si trattasse già di un incredibile passo avanti rispetto al vecchio DualShock, Sony ha voluto stupire ulteriormente i propri utenti rilasciando una versione potenziata, DualSense Edge. Si tratta di un controller d’élite, decisamente più costoso, in grado di offrire ancora più funzionalità rispetto alla versione standard e un livello di personalizzazione davvero incredibile. Ricordiamo anche che è possibile anche utilizzare DualSense su PC.

Sono in arrivo tantissime nuove esclusive

Il motivo principale per cui dovresti acquistare una PS5 è, ovviamente, per i giochi. Sono infatti tantissime le esclusive PlayStation 5 in arrivo in grado di portare l’esperienza videoludica su un altro livello! Basti pensare a Final Fantasy VII: Rebirth, all’attesissimo remake di Silent Hill 2 o all’incredibile Alan Wake 2.

Conclusioni

Se negli anni passati non sei riuscito ad acquistare una PS5, ora è decisamente il momento di agire. La nuova creatura di Sony sarà una perfetta aggiunta alla tua collezione di console e ti regalerà soddisfazioni incredibili.