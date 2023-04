Le migliori esclusive PS5 in uscita nel 2023

Il 2023 è stato e sarà un anno davvero ricco di sorprese per chi ama i videogiochi. In particolare, le esclusive PS5 in uscita nel 2023 saranno in grado di rendere quest’anno ancora più speciale. PlayStation 5 è l’ultima console di casa Sony, che a tre anni dalla data di rilascio è ancora in grado di riservare tantissime sorprese e funzionalità nascoste. Sono infatti tantissime le feature che la console è in grado di offrire, molte delle quali continuano a passare inosservate dalla maggior parte degli utenti. Lo stesso vale per il moderno e tecnologicamente avanzato controller: forse non lo sai, ma DualSense offre tantissime funzionalità in grado di cambiare completamente l’esperienza di chi utilizza la console. Oltre a tutto ciò, la famosa piattaforma Sony continua a regalarci grandi soddisfazioni anche sul fronte dei giochi: in questa guida abbiamo stilato una lista delle esclusive PS5 in uscita nel 2023 per aiutarti a rimanere sempre aggiornato sui migliori titoli in uscita. Se hai un abbonamento a PlayStation Plus potrai anche provare gratuitamente alcune di queste esclusive prima dell’uscita ufficiale. Dai anche un’occhiata alle migliori esclusive Nintendo e Xbox in uscita nei prossimi mesi.

Le esclusive PS5 uscite nei primi mesi del 2023

Come già accennato, il calendario delle esclusive PS5 in uscita nel 2023 è davvero molto ricco e variegato. Prima di procedere con l’elenco dei giochi che verranno pubblicati nei prossimi mesi, diamo un’occhiata a quali esclusive sono già disponibili per gli utenti.

Forspoken

Partiamo con Forspoken, rilasciato lo scorso 24 gennaio. Il nuovo titolo di Square narra le vicende di Frey, una ragazza che scoprirà di avere degli incredibili poteri magici che la aiuteranno a farsi strada in un mondo sconosciuto, tra temibili nemici e continue minacce.

Horizon: Call of the Mountain

Lo scorso 22 febbraio è stato il turno di Horizon: Call of the Mountain, un’altra delle migliori esclusive ps5 in uscita nel 2023, nonché il primo titolo spin-off della serie di Horizon disponibile esclusivamente per PlayStation VR. Per la prima volta non vestiremo i panni di Aloy ma di un nuovo protagonista chiamato Ryas, un ex Carja delle ombre incaricato di risolvere un nuovo mistero.

Le migliori esclusive PlayStation 5 in uscita nei prossimi mesi

Passiamo ora alle esclusive PS5 in uscita nei prossimi mesi del 2023, in modo da non perdere nessuno dei titoli offerti da Sony.

Horizon Forbidden West: The Burning Shores

Ecco un altro gioiellino di Guerrilla Games in uscita nel 2023. Il 19 aprile potremo finalmente mettere le mani su Horizon Forbidden West: The Burning Shores, l’attesissimo DLC di Horizon Forbidden West che aggiungerà un pezzo di storia alle vicende di Aloy in attesa del terzo capitolo della saga.

Final Fantasy XVI

22 giugno 2023 sarà invece il turno di Final Fantasy XVI, il sedicesimo capitolo principale dell’amatissima saga giapponese che da oltre trent’anni fa sognare gli amanti dei JRPG. Se dai primi trailer era difficile farsi un’idea dettagliata del gioco, l’ultimo video gameplay ha acceso le speranze degli appassionati della saga. Indubbiamente una delle esclusive ps5 in uscita nel 2023 più attese in assoluto.

Stellar Blade

Inizialmente noto come Project EVE, Stellar Blade è un nuovo gioco d’azione ambientato su Xion, l’ultima città abitata da esseri umani. La protagonista Eve avrà il compito di salvare la terra insieme ad Adam, un misterioso alleato. La data di uscita del titolo non è ancora stata resa nota, ed è fissata per un generico 2023.

Marvel’s Spider-Man 2

Un altro gioco di cui non è ancora stata resa nota la data di uscita è Marvel’s Spider-Man 2, un titolo attesissimo che arriverà probabilmente su PS5 verso la fine dell’anno.

Silent Hill 2

Tra le migliori esclusive ps5 in uscita nel 2023 spicca Silent Hill 2, di cui putrtoppo si sa ben poco. L’attesissimo remake del capolavoro di Konami dovrebbe arrivare su PS5 verso la fine del 2023, o più verosimilmente all’inizio del 2024. Questa volta Konami non sarà coinvolta nello sviluppo del gioco, affidato invece a Bloober Team.

Final Fantasy VII Rebirth

Ecco un’altra attesissima IP di Square Enix in arrivo nel 2023. Final Fantasy VII Rebirth è il seguito di Final Fantasy VII Remake, nonché secondo capitolo della trilogia. Anche in questo caso le informazioni in nostro possesso sul titolo sono ancora poche, mentre la data di uscita è prevista per la fine del 2023/inizio 2024.

Pacific Drive

Infine, gli appassionati di roguelike potranno gioire con Pacific Drive, un gioco d’azione e sopravvivenza in prima persona la cui uscita è prevista per un generico 2023.

