PlayStation Plus: cos'è, quanto costa e come funziona

PlayStation Plus è il servizio di abbonamento offerto da Sony per tutti gli utenti PlayStation, oggi necessario per giocare online alla maggior parte dei giochi disponibili su PS4 e PS5. Si tratta di un piano di abbonamento che, oltre a rendere disponibile il gioco online e multigiocatore, dà accesso a una lunga serie di vantaggi esclusivi molto interessanti. Disponibile in tre diversi piani, PlayStation Plus dà accesso a un vasto catalogo di giochi gratuiti mensili, a sconti molto vantaggiosi e tanto altro ancora. Se la versione standard PlayStation Essential è già di per sé molto conveniente, i due livelli successivi, Extra e Premium, danno accesso a un numero maggiore di titoli per PS4 e PS5, a un vasto catalogo di giochi che hanno fatto la storia di PlayStation e a una lunga serie di vantaggi aggiuntivi. Oltre a questi servizi, l’abbonamento di Sony include l'archiviazione su cloud dei salvataggi, una lunga serie di sconti, l’accesso esclusivo ad alcune prove anticipate dei giochi in uscita e tanto altro ancora. I giochi sbloccati rimarranno in possesso del giocatore finché l’abbonamento sarà attivo, mentre i dati di salvataggio rimarranno sempre salvati sul cloud. Per quanto riguarda invece il catalogo dei grandi classici, essi sono disponibili per un periodo limitato di tempo. Diamo allora un’occhiata a come funziona PlayStation Plus, alle diverse tipologie di abbonamento disponibili e al listino prezzi.

PlayStation Plus: gli abbonamenti disponibili

Come già accennato, il famoso servizio offerto da Sony per i giocatori di PlayStation 4 e PlayStation 5 è suddiviso in tre diversi piani di abbonamento.

PlayStation Plus Essential è il piano di abbonamento standard offerto da Sony, ed è disponibile su PS4 e PS5. Questa versione base dà accesso al multiplayer online e consente di salvare tutti i dati di salvataggio dei giochi sul cloud . Chi sceglie l’abbonamento Essential potrà espandere la sua libreria di giochi con nuovi titoli PS5 e PS5 disponibili gratuitamente ogni mese . Come già accennato, i giochi scelti rimarranno in possesso del giocatore finché l’abbonamento sarà attivo. Oltre ai giochi, sarà possibile scaricare skin, oggetti cosmetici, armi e tanti altri contenuti multimediali esclusivi da utilizzare durante le partite e da sfoggiare con gli altri giocatori. Infine, chi dispone di un abbonamento PlayStation Plus Essential potrà salvare fino a 100 GB di dati nel cloud su PS4 e altri 100 GB su PS5 . Grazie a questo servizio, accedendo al proprio account sarà possibile accedere ai propri dati da un’altra console e riprendere la partita da dove la si era lasciata. Inoltre, sarà possibile avviare lunghe sessioni di Share Play e giocare in compagnia a titoli multiplayer.



PlayStation Plus Premium è il livello più alto del servizio in abbonamento per PS4 e PS5. Anche in questo caso, chi sceglierà Premium potrà godere di tutti i vantaggi esclusivi offerti da Essential ed Extra. Inoltre, sarà possibile scaricare o giocare in streaming a una vasta selezione dei grandi classici che hanno fatto la storia di PlayStation. Il catalogo include tantissimi titoli PS1, PS3 e PSP, che potranno anche essere trasmessi in streaming su PC. Infine, sarà possibile provare in anticipo e gratuitamente alcuni titoli esclusivi in uscita. in questo caso, tutti i dati di salvataggio e i trofei guadagnati rimarranno salvati sul cloud e verranno mantenuti in caso si decidesse di acquistare il gioco al termine della prova gratuita.

Proprio come abbiamo già visto con Nintendo Switch Online, anche con PlayStation Plus è possibile passare da un abbonamento all’altro. Basterà infatti accedere al sito ufficiale PlayStation Plus o accedere alla propria console e selezionare l’abbonamento che si desidera sottoscrivere. Al termine dell’aggiornamento, se si sta passando a un livello superiore verrà addebitato l’importo mancante. Se per esempio si passa da PlayStation Plus Essential annuale a PlayStation Plus Extra annuale, sarà necessario solamente pagare i 40€ di differenza. Tutti e tre gli abbonamenti si rinnovano automaticamente. Ecco perché è importante, se non si desidera continuare a usufruire del servizio, ricordarsi di disattivare l’iscrizione prima del termine della stessa.

PlayStation Plus: listino prezzi

Sony offre ai propri giocatori la possibilità di usufruire di PlayStation Plus gratuitamente per 14 giorni. In questo modo sarà possibile familiarizzare con l’abbonamento e decidere o meno di iscriversi. Al termine dei giorni di prova però, se desideri continuare a usufruire del servizio sarà necessario effettuare l’iscrizione. Ecco il listino prezzi delle diverse sottoscrizioni.

PlayStation Plus Essential

1 mese: 8,99 €

8,99 € 3 mesi: 24,99 €

24,99 € 12 mesi: 59,99 €

PlayStation Plus Extra

1 mese: 13,99 €

13,99 € 3 mesi: 39,99 €

39,99 € 12 mesi: 99,99 €

PlayStation Plus Premium

1 mese: 16,99 €

16,99 € 3 mesi: 49,99 €

49,99 € 12 mesi: 119,99 €

Che giochi include il catalogo di PlayStation Plus?

A seconda del tipo di abbonamento a cui si decide di iscriversi, PlayStation Plus offre un catalogo infinito di giochi gratuiti, che include tantissime esclusive PlayStation, giochi per la famiglia, tantissime delle più grandi produzioni e una vasta selezione di titoli per gli appassionati di retrogaming. Basti pensare a grandi titoli come Death Stranding Director’s Cut, God of War, Days Gone, Fallout 4 e tanti altri ancora. In ogni caso, è possibile consultare la lista dei giochi disponibili in qualsiasi momento semplicemente accedendo alla pagina dedicata a PlayStation Plus del sito ufficiale PlayStation o accedendo dalla propria PS4 o PS5.