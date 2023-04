Le migliori esclusive Nintendo in uscita nel 2023

Siamo quasi a metà del 2023, un anno davvero ricco di sorprese per gli appassionati dei videogiochi. In particolare, le esclusive Nintendo in uscita nel 2023 saranno in grado di rendere quest’anno ancora più speciale. Nintendo Switch è l’ultima console della casa giapponese, che già a pochi mesi dall’uscita aveva già riscosso un successo straordinario tra gli amanti del mondo del gaming e, ovviamente, tra i giocatori Nintendo più fedeli. A diversi anni dalla sua uscita, la console ibrida è ancora in grado di riservare tanti segreti e trucchetti interessanti in grado di renderla perfetta per persone di tutte le età. Disponibile in tre diverse versioni, la console di Nintendo è in grado di venire incontro ai gusti e alle esigenze di tantissimi giocatori, offrendo un enorme catalogo di giochi multiplayer, di grandi classici del passato (anche usciti su altre console), di titoli completamente gratuiti e soprattutto di esclusive. Inoltre, chi possiede un abbonamento a Nintendo Switch Online ha diritto a tantissimi vantaggi esclusivi, tra cui l’accesso a una libreria in costante aggiornamento di giochi classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive.

Inoltre, sottoscrivendo l’abbonamento con pacchetto aggiuntivo si ha accesso alle espansioni scaricabili di diversi giochi, tra cui Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e Splatoon 2. Come previsto, il 2023 si sta rivelando un anno incredibile per gli amanti della console, che già da gennaio hanno potuto godersi una lunga serie di titoli esclusivi e attesi da tantissimi anni. Dopo aver visto le 10 funzionalità di Nintendo Switch che non tutti conoscono, diamo un’occhiata alle migliori esclusive Nintendo in uscita nel 2023.

Le esclusive Nintendo uscite nei primi mesi del 2023

Come già accennato, il calendario delle esclusive Nintendo in uscita nel 2023 è davvero molto ricco. Prima di procedere con l’elenco dei giochi in arrivo nei prossimi mesi, diamo un’occhiata a quali esclusive sono già disponibili per gli utenti.

Fire Emblem Engage

Tra le primissime esclusive in uscita nel 2023 spicca Fire Emblem Engage, il diciassettesimo e attesissimo capitolo della serie pubblicato lo scorso 20 gennaio. Insieme al ritorno di tanti degli amati personaggi della saga, gli appassionati hanno potuto giocare con un nuovo personaggio di nome Alear e godersi i suoi poteri esclusivi.

Octopath Traveler II

Lo scorso 24 febbraio è uscito anche Octopath Traveler II, secondo capitolo dell’amatissimo JRPG di Square Enix. Anche in questo caso i giocatori potranno godersi l’intreccio delle storie di otto personaggi e accompagnarli nelle loro avventure incredibili.

Kirby’s Return To Dream Land Deluxe

Chi gioca da sempre sulle console Nintendo non può certo perdersi il ritorno di Kirby nel remaster di uno dei capitoli più amati della serie. Kirby’s Return To Dream Land Deluxe, uscito il 24 febbraio 2023, è la versione rimasterizzata del platform sviluppato per Wii nel lontano 2011. Con una grafica rimodernata, un mini gioco di carte e tante novità, Kirby celebra il suo trentesimo anniversario con un’ondata di nostalgia.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Il 17 marzo 2023 Nintendo ha pubblicato Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, lo spin-off della saga di Bayonetta. Pur non trattandosi di un capitolo canonico, i giocatori potranno giocare nei panni di Cereza e approfondire la sua storia. Lo spin-off propone un’avventura grafica dolce e colorata molto lontana dalle dinamiche action della serie.

Le migliori esclusive Nintendo in uscita nei prossimi mesi

Passiamo ora alle esclusive Nintendo in uscita nei prossimi mesi del 2023, in modo da non perdere nessuno dei gioiellini proposti dalla casa giapponese. Ecco quali sono.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Quando si parla delle migliori esclusive Nintendo in uscita nel 2023 non si può non partire da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Si tratta dell’attesissimo seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ad oggi una delle esclusive Nintendo più amate dagli appassionati di videogiochi. Annunciato nel lontano 2019, il 12 maggio 2023 il gioco sarà finalmente disponibile per tutti i possessori di Nintendo Switch. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di farci un’idea piuttosto dettagliata di ciò che il titolo potrà offrire. Oltre a un terzo incredibile trailer in italiano, Nintendo ha voluto premiare gli appassionati con un video, narrato dallo stesso Eiji Aonuma, che mostra tutte le novità nell’ambito del gameplay. Inutile dire che ci sono tutti i presupposti per un degno sequel di Breath of the Wild.

Disney Illusion Island

Passiamo ora a un nuovo capitolo Disney, in arrivo il 28 luglio 2023 su Nintendo Switch. Disney Illusion Island rientra sicuramente tra le migliori esclusive Nintendo in uscita nel 2023: il titolo sarà un platform 2D cooperativo che supporterà fino a quattro giocatori in contemporanea e che potranno vestire i panni di Topolino, Minnie, Pippo e Paperino.

Pikmin 4

Ecco un’altra delle migliori esclusive Nintendo in uscita nel 2023. Previsto per il 21 luglio 2023, Pikmin 4 era stato annunciato nel lontano 2015 dallo stesso creatore della serie Shigeru Miyamoto. Il gioco si è già mostrato con diversi trailer e un video gameplay, e rientra sicuramente tra i titoli più attesi di quest’anno.

Master Detective Archive: RAIN CODE

Il 30 giugno 2023 sarà invece il turno di Master Detective Archive: RAIN CODE, un’altra delle esclusive Nintendo in uscita nel 2023, nonché un titolo attesissimo. Il gioco di avventura per Nintendo Switch sarà una vera chicca per chi ama risolvere enigmi e misteri in un’ambientazione cupa e inquietante.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Passiamo ora a un titolo che uscirà tra pochissimi giorni: inizialmente previsto per la prima metà del 2022 e rimandato per motivi legati alla guerra in Ucraina, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 20 aprile 2023. Gli appassionati di giochi di strategia potranno godersi i tanto amati combattimenti a turni e giocare più campagne.

Altri giochi in uscita su Nintendo Switch nel 2023

Oltre alle esclusive, nel corso del 2023 Nintendo offrirà ai propri utenti un vasto catalogo di giochi di tutte le tipologie. Tra i migliori titoli spiccano il Final Fantasy I-IV Bundle, una versione rimasterizzata dei primi sei capitoli della saga, Metal Slug Tactics, Omori, Chernobyl: Origins e tantissimi altri titoli. La lista completa può essere consultata in qualsiasi momento accedendo a questo link.