12 suggerimenti e trucchetti per Nintendo Switch

La console Nintendo Switch è un dispositivo eccezionale con migliaia di giochi, funzionalità e molto altre apprezzate caratteristiche. Sia che tu abbia da poco acquistato questo dispositivo o che tua sia un vero e proprio appassionato qui ti presentiamo 12 utili suggerimenti che potrebbero cambiare la tua esperienza d’uso e farti ottenere il massimo dalla tua console.

1. Accedere al Menu rapido di Nintendo Switch

In qualsiasi momento ricorda che puoi tenere premuto il pulsante Home per almeno un secondo per accedere a un menu rapido. Le Impostazioni rapide sono le funzioni usate più frequentemente a cui puoi accedere in ogni momento. Nel menu Impostazioni rapide puoi trovare le seguenti opzioni: luminosità dello schermo, modalità aereo, modalità riposo e controllo del volume. Insomma, questo menu ti permette di accedere alle impostazioni di base per poterle aggiornare al volo. Una volta fatto per uscire dalle Impostazioni rapide, esegui una delle seguenti operazioni: premi di nuovo il pulsante Home o premi il pulsante B.

2. Utilizza la modalità riposo

Questa potrebbe sembrare una cosa ovvia, ma non tutti la sanno: Nintendo Switch è progettata per essere lasciata sempre acceso proprio come un moderno tablet o smartphone. La modalità di riposo, infatti, è incredibilmente efficiente dal punto di vista energetico dato che la console in questa modalità consuma solo una piccola percentuale di batteria. Per impostare la console in modalità riposo esistono diversi modi:

Premi il pulsante POWER una volta sola: lo schermo si spegnerà e la console entrerà in modalità riposo.

Tieni premuto il pulsante POWER per almeno tre secondi per visualizzare il menu POWER, poi seleziona “Opzioni di spegnimento” > “Modalità riposo”.

Tramite la schermata del Menu rapido attiva la modalità riposo.

3. Non coprire le prese d'aria

Molti utenti sembrano pensare che vicino al connettore USB-C siano posizionati degli altoparlanti, ma in realtà questo è sbagliato dato che quelle sono delle prese d'aria che sono parte del sistema di raffreddamento dell'unità. Metti la mano sopra la presa d'aria nella parte superiore dell'unità e sentirai una brezza calda, ma quell'aria è entrata nell'unità tramite le prese nella parte inferiore. Ciò significa che dovresti evitare di appoggiare la Switch su materiali morbidi, anche se stai solo facendo una pausa. L'unità si riscalda notevolmente quando queste prese sono coperte anche per un breve periodo, quindi per prolungare la vita dell'hardware all'interno ti suggeriamo di non coprirle. Inoltre anche l'account Twitter giapponese di Nintendo aveva condiviso una serie di tweet mettendo in guardia i giocatori sui problemi di surriscaldamento della console, soprattutto nei casi in cui le prese d'aria vengono bloccate.

4. Acquista dall'eShop giapponese

Ci sono più videogiochi digitali nel sito e-commerce Nintendo del Giappone rispetto agli altri paesi, questo perché Nintendo è un'azienda giapponese e da questo paese provengono gran parte dei titoli. La maggior parte dei videogiochi presenti nello shop giapponese arrivano anche in Italia ma con un po’ di ritardo, mentre altri non vengono proposti nel nostro mercato. Questo può essere dovuto non solo alle attività di traduzione ma anche perchè i gusti dei videogiocatori in Italia, e in Europa più in generale, possono essere diversi rispetto a quelli asiatici. Per questo alcuni videogiochi vengono venduti solo in determinati aree.

Se vuoi avere una maggiore scelta di titoli puoi pensare di accedere allo shop Nintendo giapponese. Per farlo ti basterà creare un account nella versione giapponese del sito seguendo le indicazioni che qui ti forniamo. Prima vai alla pagina degli account Nintendo (dovrai disconnetterti dal tuo account o utilizzare una finestra di navigazione in incognito) e poi fai clic su Crea un account Nintendo. Compila i dettagli utilizzando un indirizzo e-mail e un nickname diversi dal tuo account principale e imposta Paese/regione di residenza su Giappone.

Una volta terminato il processo, aggiungi un nuovo utente alla tua console Switch in Impostazioni di sistema > Utente > Aggiungi nuovo utente. Una volta fatto avvia l'app eShop, seleziona il nuovo account che hai appena aggiunto e collega il tuo account Nintendo giapponese toccando Accedi. Per acquistare giochi qui, avrai bisogno di una carta di credito o di debito compatibile che consenta transazioni internazionali. Potrebbe anche essere addebitata una commissione in valuta estera, quindi verifica tutti i dettagli con la tua banca. I videogiochi che scarichi possono essere utilizzati da qualsiasi account sulla console e gli acquisti verranno trasferiti nella normale regione del tuo eShop dopo l'acquisto dalla sezione giapponese.

5. Limita i giochi e gli acquisti con il Filtro Famiglia

Se tuo figlio gioca con Nintendo Switch e vuoi limitare la sua esperienza d'uso in modo che possa accedere solo ad alcuni giochi o non possa fare acquisti nell'eShop, la console ti permette di farlo grazie al Filtro Famiglia. Nintendo ha integrato questa funzionalità in Switch sin dal primo giorno. Vai su Impostazioni di sistema> Filtro Famiglia e attiva la funzione. L'impostazione e l'utilizzo di Filtro Famiglia su Switch impedirà ai tuoi figli di accedere a contenuti inappropriati o inadatti alla loro età. Puoi configurare l'utilizzo dei giochi usando il sistema di classificazione PEGI in base all'età.

Il modo migliore per utilizzare questa funzionalità, però, è scaricare l'app per smartphone Filtro famiglia per Nintendo Switch che è presente per iPhone e per Android. Ciò ti consente di poter monitorare in qualsiasi momento la console, di verificare le statistiche di gioco e persino bloccare completamente la console. Alcuni utenti hanno iniziato a utilizzare l'app per smartphone per scopi di analisi, in modo da poter vedere esattamente per quanto tempo loro, o i loro figli, abbiano giocato a determinati giochi. Oltre a un resoconto giornaliero, puoi visualizzare un riepilogo mensile dei giochi utilizzati. Nell'app puoi impostare un limite di tempo per il gioco e attivando la funzione "Sospendi software", puoi fare in modo che il gioco si arresti allo scadere del tempo. Con l'applicazione oltre ad impedire che i bambini giochino a titoli non adatti alla loro età puoi anche limitare le comunicazioni con altri utenti.

6. Acquisti all'estero

Nintendo Switch non funziona come Netflix: i giochi di Nintendo Switch non sono bloccati in base alla regione o al paese in cui ti trovi. Se viaggi all'estero tutti i giochi che acquisti saranno compatibili con la tua console, anche se tieni presenti che alcuni titoli potrebbero non avere il supporto per la lingua inglese.

7. Il Dock potrebbe graffiare lo schermo

Diversi utenti hanno segnalato che il dock ha causato dei graffi al display della console. Nintendo ha installato uno schermo di plastica nella sua console, mentre la maggior parte degli altri dispositivi portatili viene fornita con schermi di vetro che offrono una resistenza ai graffi migliore. La soluzione è semplice: acquistare una protezione per lo schermo. La protezione per lo schermo in plastica ufficiale non è delle migliori, per questo ti consigliamo di optare per una protezione in vetro temperato. Il vetro temperato è più resistente, più facile da applicare e molto più piacevole al tatto e alla vista.

8. Riutilizza il tuo supporto Wii U

Molti utenti trovano che il cavalletto integrato per Switch non sia molto buono. In questo caso, puoi utilizzare il supporto per Wii U Gamepad, poiché si adatta perfettamente a Nintendo Switch.

Tiene la console ad un angolo più ampio rispetto al supporto pieghevole installato di default e vale davvero la pena provare ad utilizzarlo se hai acquistato Wii U e hai ancora il suo supporto a casa.

9. È possibile utilizzare Internet via cavo

Se disponi di un adattatore da USB a Ethernet ci sono buone probabilità che questo funzioni con Nintendo Switch. Oltre all'adattatore di rete cablato per Nintendo Switch gli utenti hanno segnalato anche l'utilizzo dell'adattatore Wii Ethernet originale e di altri adattatori di terze parti che permettono di collegare la console a Internet via cavo.

L'adattatore ufficiale utilizza USB di tipo A e si collega direttamente al dock ma non tutti sanno che è possibile utilizzare un convertitore USB di tipo C per connettersi al tablet. Diversi videogiocatori hanno commentato che Nintendo Switch online spesso non è molto stabile e questo problema si può risolvere con una connessione cablata che mitiga eventuali problemi di latenza.

10. Salva gli screenshot di gioco in maniera rapida

La console Nintendo Switch ti consente di trasferire facilmente i tuoi screenshot fatti con la Switch a un altro dispositivo in maniera davvero rapida. Basta inserire una scheda microSD e andare su Impostazioni di sistema > Gestione dati > Gestisci schermate e video > Memoria di sistema. È quindi possibile selezionare la scheda microSD per copiare tutti i dati dalla console alla scheda che poi potrai inserire in un altro dispositivo.

In alternativa, puoi seguire gli stessi passaggi fino a Gestisci schermate e video, ma poi selezionare Copia su PC tramite connessione USB per trasferire direttamente le tue schermate sul PC. Questo sistema è sicuramente più semplice e veloce, ma richiede di avere il cavo corretto.

11. Nintendo potrebbe sostituire il tuo Joy-Con sinistro

Dall'uscita di Nintendo Switch, molti utenti hanno segnalato problemi con il Joy-Con sinistro. Se anche tu riscontri mal funzionamenti dovresti contattare l'assistenza Nintendo. Poiché il problema è noto, è probabile che l’azienda decida di sostituirti il Joy-Con con uno nuovo.

12. Modifica Software di Nintendo Switch

Se possiedi una console Nintendo Switch di prima generazione con versione software 14.1.2 o precedente, potrai fare modifiche software o "craccare" il dispositivo. In internet si trovano diverse guide some come fare modifiche o come procedere con "l’homebrew", ovvero hackerare il tuo dispositivo per utilizzare emulatori ma anche maggiori funzionalità e strumenti. Se decidi di procedere con queste modifiche ti sarà permesso l'utilizzo di software non autorizzati da Nintendo come firmware personalizzati, strumenti, applicazioni, giochi, emulatori, ecc...Lo sblocco della tua console ti consentirà di ottenere molto di più, ma dovresti stare attento poiché Nintendo sconsiglia fermamente questa pratica dato che ci sono parecchi rischi.

Conclusioni

Nintendo Switch è una console eccezionale con moltissime funzionalità ma spesso viene sottovalutata dato che non tutti conoscono appieno le sue potenzialità. Molti utenti, infatti, non sanno che è possibile ampliare la libreria dei giochi disponibili acquistando da eShop esteri oppure che per avere un corretto funzionamento è meglio non coprire le prese d’aria. In più per i genitori è presente l'applicazione Filtro Famiglia che permette di monitorare il tempo di gioco dei bambini. Conoscere tutte le funzionalità di Nintendo Switch ti permetterà di ottenere il massimo dalla console e di avere una bellissima esperienza di gioco.