Che cos'è un file OBJ e come si usa?

I file OBJ sono formati dedicati alla progettazione 3D che possono essere esportati e importati da vari programmi relativi a questo settore. Stiamo parlando di uno standard ben consolidato, creato nell’ormai lontano 1992 da Wavefront Technologies.

La praticità di questi file e la possibilità di caricarli e modificarli con svariati software, li rende piuttosto apprezzati nel settore. Andiamo dunque ad esaminare più da vicino cosa sono e come funzionano.

Caratteristiche principali dei file OBJ

Esistono diverse caratteristiche importanti legate ai file OBJ, che hanno contribuito in maniera sostanziale al loro successo tra gli addetti ai lavori. Tra queste possiamo citare:

Consente agli utenti di rappresentare oggetti complessi o di forma irregolare dividendo la loro superficie in piccole "tessere" triangolari. Questo processo di tassellatura semplifica la manipolazione e il r endering del disegno poiché è possibile modificare ogni riquadro separatamente dal resto;

o di dividendo la loro superficie in piccole "tessere" triangolari. Questo semplifica la manipolazione e il r del disegno poiché è possibile modificare ogni riquadro separatamente dal resto; Un'altra caratteristica fondamentale dei file OBJ è la loro capacità di specificare la geometria degli oggetti 3D e le loro proprietà di superficie, inclusa la mappatura delle texture e l' ombreggiatura . Questa versatilità rende il formato file OBJ solido in ottica la creazione di rendering realistici di scene tridimensionali complesse;

e l' . Questa versatilità rende il formato file OBJ solido in ottica la creazione di rendering realistici di scene tridimensionali complesse; I file di questo tipo contengono anche informazioni sulle patch di superficie in formato libero. Queste patch consentono ai designer di creare superfici lisce prive di distorsioni o cuciture, rendendole ideali per creare trame altamente realistiche come pelle o tessuto ;

di superficie in formato libero. Queste patch consentono ai designer di creare superfici lisce prive di distorsioni o cuciture, rendendole ideali per creare trame altamente realistiche come o ; OBJ supporta dati ad alta risoluzione, punto in favore rispetto a formati simili come i file STL. Ciò significa che possono memorizzare trame e più colori nello stesso oggetto, a differenza dei file STL, che supportano solo un colore per oggetto.

Come aprire e convertire OBJ in diversi formati di file

Esistono molti modi per aprire un file OBJ e convertirlo in vari altri formati. Un'opzione è utilizzare software come 3DS Max, Solidworks, Cinema 4D o Blender, che ti consente di importare facilmente modelli 3D in formato OBJ e quindi trasformarli ed esportarli in qualsiasi altro formato tu abbia bisogno.

Ad esempio, per importare i tuoi progetti in Blender, devi aprire il software e poi andare su File - Importa. Vedrai quindi un'opzione per importare disegni in diversi formati. Seleziona il formato Wavefront (.obj) e sarai in grado di importare il tuo file OBJ.

In alternativa, puoi utilizzare strumenti online come 3D Slash e 3DViewerOnline, che ti permetteranno di convertire rapidamente e facilmente il tuo file in formati come STL, GLB, WRL, PLY e molti altri. Con così tante opzioni disponibili, non mancano gli strumenti per aiutarti a ottenere il massimo dai file con estensione OBJ.

È necessario selezionare il formato di output desiderato dall'interfaccia del software per convertire il file OBJ in un altro formato. A seconda dello strumento che stai utilizzando, questo processo potrebbe essere più o meno semplice.

Apertura e modifica di file OBJ su editor di testo

Può sembrare assurdo, ma è possibile intervenire su questo specifico formato anche attraverso un editor di testo.

Sono disponibili molte opzioni, inclusi editor di livello professionale come Notepad++, Visual Studio Code e altri semplici editor di testo come Notepad disponibile di default su Windows.

Una volta installato il software, puoi aprire il tuo file OBJ e iniziare a lavorarci.

Ad esempio, se utilizzi Blocco note di Windows, cerca il file da editare, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Apri con Blocco note. Qui puoi agire su alcuni parametri numerici, andando a influenzare il file in questione.

Al termine della modifica, salva andando su File - Salva con nome e nella sezione Codifica, vedrai diversi formati di file nel menu a discesa. Queste opzioni includono ANSI, UTF-16 LE, UTF-16 BE, UTF-8 e UTF-8 con BOM. Scegli dunque il formato che ritieni più appropriato.

Come riparare i file OBJ

Meshmixer e MeshLab sono due ottimi programmi che puoi utilizzare per riparare un file con questo formato. Per correggere o modificare in Meshmixer, devi prima aprire il file con questa estensione nel software andando su File e selezionando Import.

Dopo aver caricato il file, puoi iniziare a modificarlo con le voci presenti nella barra degli strumenti a sinistra, a seconda di come desideri modificare e riparare il file. Ad esempio, puoi utilizzare lo strumento di scultura per rimodellare aree specifiche dell’oggetto in 3D. Puoi anche utilizzare strumenti come Hole Filling e Mesh Smoothing per modificare ulteriormente il tuo modello.

Puoi anche provare altri utili strumenti come Mirroring e Booleans per perfezionare e perfezionare il tuo design. Se il tuo modello richiede supporti per la stampa 3D, puoi aggiungerli andando in Analisi; quindi, nella sezione Overhangs, vedrai varie impostazioni di supporto.

Infine, una volta terminate le modifiche necessarie, assicurati di salvare ed esportare il file OBJ finito in modo da poterlo utilizzare in altre applicazioni. Per fare ciò, seleziona Export e scegli il formato file per salvare il tuo design, come mostrato di seguito.

Pro e contro dell’estensione OBJ

Come con qualsiasi formato di file, i file OBJ hanno pro e contro. Cominciamo con gli aspetti positivi, ovvero:

Questi file supportano più colori e trame, consentendo di trasferire rapidamente disegni complessi con colori diversi; I file OBJ possono essere importati ed esportati in altri formati popolari come STL, 3DS e DXF. È possibile importare questi file nei programmi software CAD più diffusi per ulteriori modifiche; Questa estensione è perfetta per diverse applicazioni di stampa 3D, dalle stampe su piccola scala alle grandi parti industriali.

Come già affermato però, esistono anche svantaggi legati all’utilizzo dell’estensione OBJ:

Sebbene sia possibile utilizzare i file OBJ per la stampa 3D, è possibile stampare solo quelli progettati appositamente a tale scopo; Come altri file, questi possono essere difficili da aprire e visualizzare, soprattutto se non è installato il software giusto; Possono essere lenti da caricare e renderizzare, specialmente se sono complessi o dettagliati (e se la macchina in uso non offre performance molto elevate).

Un formato file davvero conveniente?

Non esiste una risposta valida per tutti quando si sceglie tra OBJ e altri formati di file per la modellazione 3D. A seconda dei tuoi obiettivi, questa soluzione potrebbe essere una buona scelta o meno. La descrizione di OBJ che abbiamo trattato però, dovrebbe aiutarti a decidere se questo è il file che dovrai utilizzare nel tuo prossimo progetto o meno.

Nel complesso però, l’estensione OBJ è l'ideale se è necessario archiviare modelli complessi e dettagliati con più dati sui colori. È adatto anche per progetti che richiedono dettagli precisi e intricati, come modelli architettonici o oggetti digitali altamente realistici.

Tuttavia, potrebbero esserci scelte migliori di OBJ se lavori su progetti più piccoli e più semplici. Un formato più semplice, come STL o 3DS, potrebbe essere più adatto per un lavoro snello e pulito.