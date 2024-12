I migliori giochi per Steam Deck da scoprire nel 2024: portabilità e divertimento

Nel mondo del gaming, Steam Deck di Valve ha rappresentato una vera rivoluzione, facendo entrare il PC gaming nelle case di molti utenti abituati alle console. Grazie al sistema operativo SteamOS, i giocatori possono godere di un'esperienza di gioco fluida e immediata, semplificando l'accesso a un vasto catalogo di titoli. Questo dispositivo non è soltanto un mezzo per giocare, ma è supportato da una comunità attiva e creativa che contribuisce a migliorare l'esperienza complessiva. In questo articolo, esamineremo alcuni dei titoli più entusiasmanti che si rivelano perfetti per il Steam Deck, dal celebre ai gioielli nascosti.

Deep Rock Galactic: Survivor

Uno dei titoli più freschi e avvincenti è sicuramente Deep Rock Galactic: Survivor. Questo gioco unisce dinamiche di shooter e meccaniche Rogue-Like, prendendo come riferimento il popolare Vampire Survivors. I giocatori si immergeranno in battaglie frenetiche nei panni di nani minatori che si avventurano in mondi alieni. Con attacchi automatici e una grafica accattivante, il gioco riesce a mantenere viva l'attenzione del giocatore. La disponibilità come progetto in Early Access lo rende accessibile a tutti, a un prezzo ridotto di meno di 9€ su Instant Gaming. La combinazione di gameplay coinvolgente e aggiornamenti costanti ha prolungato la vita e l'interesse del titolo, rendendolo un'opzione da non sottovalutare.

Slay The Spire

Un altro titolo da prendere in considerazione è Slay The Spire, descritto dal team di sviluppo come una fusione di gioco di carte, RPG e Rogue-Like. Questo gioco ha attirato l’attenzione non solo per le sue meccaniche strategiche, ma anche per la sua capacità di creare dipendenza. Con il lancio di un sequel previsto, l'originale continua a rappresentare uno dei migliori Deck Builder sul mercato. La sua cifra stilistica e il gameplay avvincente lo rendono imperdibile. Attualmente, è possibile trovarlo a metà prezzo su Instant Gaming, il che lo rende un acquisto imperdibile per chi ama il genere.

Brotato

Una delle esperienze più divertenti è offerta da Brotato, un divertente shooter che narra le avventure peculiari di una patata astronauta. Dopo un incidente su un pianeta ostile, Brotato deve combattere per la propria sopravvivenza, affrontando sfide e avversari in una serie di combattimenti rapidi e intensi. Le partite sono brevi e possono durare al massimo 30 minuti, il che è perfetto per il formato portatile di Steam Deck. Il vasto assortimento di power-up e la rigiocabilità offrono centinaia di ore di divertimento, e il prezzo accessibile di meno di 2€ su Instant Gaming ne fa una scelta molto allettante.

Mad Max

Un titolo che ha guadagnato popolarità nel corso degli anni è Mad Max, un'azione open-world che, pur non avendo avuto un successo immediato al lancio, è diventato un cult. Questo gioco riesce a catturare l’essenza dell'universo distopico di Mad Max, con una narrazione solida e numerosi personaggi caratteristiche. La grafica coinvolgente e la cura dei dettagli nel gameplay rendono l’esperienza immersiva. In questo momento è possibile acquistarne una copia a un prezzo inferiore a 2€ su Instant Gaming, un affare da non perdere per chi desidera rivivere il fascino di questo mondo.

Vampire Survivors

Infine, non si può ignorare Vampire Survivors, un titolo che ha letteralmente conquistato il pubblico. Se qualcuno non ha ancora provato questo gioco, è ora di rimediare. Con un meccanismo di gioco che si basa su attacchi automatici e una struttura di action survival, il titolo si è guadagnato la sua fama grazie alla semplicità e alla giocabilità immediata. Gli appassionati possono apprezzare i riferimenti alla cultura pop e il richiamo a classici come Castlevania. Con un costo inferiore a 5€ su Instant Gaming, non c'è motivo di lasciarselo sfuggire.

Attraverso questa selezione, Steam Deck offre esperienze di gioco che si rivelano accessibili e coinvolgenti, perfette per ampliare la propria libreria dal palcoscenico console a quello dei giochi per PC. La portabilità e la varietà di titoli disponibili rappresentano un vero vantaggio per i gamer moderni.