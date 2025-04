Bill Gates celebra i 50 anni di Microsoft rivelando il codice sorgente di Altair Basic

In occasione del cinquantesimo anniversario di Microsoft, Bill Gates ha deciso di condividere un pezzo fondamentale della storia della compagnia: il codice sorgente che ha dato vita a tutto. Questo documento, disponibile in PDF sul blog di Gates, è una copia dell’originale Altair Basic, un interprete del linguaggio di programmazione per il microcomputer MITS Altair 8800. Gates ha definito questo codice come “il più interessante che abbia mai scritto”, sottolineando l’importanza che ha avuto nella nascita della sua azienda.

Le origini di Altair Basic

Altair Basic è stato sviluppato nel 1975 da Bill Gates, Paul Allen e il programmatore Monte Davidoff. In un periodo in cui i computer personali erano un vero e proprio oggetto raro, la visione di Gates e Allen ha preso forma dopo aver visto una foto dell’Altair 8800 su una rivista. La convinzione di questi due giovani imprenditori era che, sviluppando una versione del linguaggio di programmazione Basic per quel microcomputer, avrebbero potuto rivoluzionare l’industria informatica.

Gates racconta sul suo blog che il trio ha lavorato instancabilmente “giorno e notte” per due mesi. Durante quel tempo, hanno considerato la possibilità di creare un compilatore, uno strumento che traduce l’intero programma per poi eseguirlo tutto in una volta. Tuttavia, hanno optato per un approccio diverso: un interprete che analizzasse il codice riga per riga, permettendo a chi era alle prime armi di ricevere un feedback immediato e correggere eventuali errori. Questa scelta si è rivelata decisiva per semplificare l’approccio al coding per i neofiti.

Il ruolo di MITS e l’inizio di Microsoft

MITS decise di concedere in licenza il software sviluppato da Gates e Allen, portando alla nascita del primo prodotto della loro nuova azienda, allora chiamata Micro-soft. Questo passaggio rappresenta un capitolo fondamentale nella storia della tecnologia, segnando l’inizio di una delle aziende più influenti del mondo.

Il PDF disponibile sul blog di Gates non solo contiene il codice completo, ma anche dettagli sulle fasi iniziali di Microsoft. La pagina web di lancio è stata arricchita con animazioni e grafiche retro che rendono omaggio alla storia del coding, creando un ponte tra passato e presente.

Un tributo alla storia informatica

La scelta di Gates di rilasciare questa parte della storia informatica non è solo un gesto di celebrazione, ma anche un modo per ispirare una nuova generazione di programmatori. Attraverso la condivisione del codice sorgente di Altair Basic, Gates offre ai curiosi la possibilità di esplorare le radici della programmazione e comprendere i principi fondamentali che hanno dato vita a Microsoft.

Con questo gesto, Bill Gates non solo celebra un traguardo importante per la sua azienda, ma anche la passione e la creatività che hanno alimentato la rivoluzione informatica. La disponibilità del codice invita tutti, esperti e neofiti, a interagire con la storia, a riscoprire come tutto sia iniziato e a capire quali opportunità il futuro potrebbe riservare nel campo della tecnologia.