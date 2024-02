5 estensioni per ottenere il massimo da Netflix

Netflix è uno dei servizi di streaming più apprezzati al mondo, ma ciò non significa che non possa essere migliorato. Per sfruttare al meglio la piattaforma, infatti, esistono alcune estensioni browser che rendono ancora più appagante l’esperienza audio-visiva legata ai suoi contenuti.

A dispetto del suo successo, Netflix ha ancora molto da migliorare. Perché è difficile trovare film che piacciono a te e ai tuoi amici in comune? La navigazione tramite tastiera è difficile e mancano alcune funzioni proposte da Amazon Prime Video.

Per molti utenze queste carenze sono superflue ma, visto che le estensioni e le app di cui parliamo sono gratuite, se sei un utente di questo servizio vale perlomeno la pena darci un’’occhiata.

1- Couchers

Hai faticato a trovare qualcosa da guardare che possa piacere anche al tuo partner o ai tuoi amici? Couchers cerca di risolvere questo problema con un’app simile a Tinder, ma ****per scegliere i film che ti piacciono o non ti piacciono e trovare corrispondenze con le tue conoscenze.

Ecco come funziona. Innanzitutto, installa e registrati per l’app e scegli il paese Netflix in modo da accedere al catalogo locale. Quindi, crea un gruppo e invita le persone interessate a unirsi ad esso.

Tocca Content e avvierai l’interfaccia simile a Tinder. Scorri verso destra per mettere mi piace a un titolo, scorri verso sinistra per non mi piace. Una volta che i tuoi compagni di gruppo faranno lo stesso, la piattaforma mostrerà tutti i titoli a cui corrispondi.

Puoi creare più gruppi per persone diverse. Quindi, ad esempio, puoi avere un gruppo per trovare qualcosa che ti piace con un compagno di stanza e un altro gruppo per trovare corrispondenze comuni con tutti i coinquilini. Puoi anche inviare messaggi sui gruppi Couchers. E l’app ti consente anche di impostare determinati generi in modo che il catalogo venga filtrato.

Cochers è disponibile sia per iOS che per Android, in entrambi i casi a titolo totalmente gratuito.

2- FlixRemote

FlixRemote è un’estensione che ti consente di utilizzare Netflix sul tuo computer o laptop utilizzando il telefono come telecomando.

Se desideri accedere alla piattaforma tramite un browser sul tuo computer o laptop tenendolo a distanza. C’è però un piccolo problema: un telecomando è una comodità di cui difficilmente vuoi fare a meno.

FlixRemote trasforma il tuo telefono in un telecomando per Netflix sul tuo browser e non è necessario installare alcuna app sul telefono per questo.

Installa l’estensione in Chrome e avviala quando esegui Netflix. Genererà un codice QR, che dovrai scansionare con il tuo telefono per aprirlo come collegamento nel browser dello smartphone. Questo collega i due browser aperti, trasformando il tuo telefono in un telecomando.

FlixRemote mostra il titolo attualmente in riproduzione e, nel caso di una serie TV, puoi vedere anche tutti gli episodi. Puoi modificare le opzioni dei sottotitoli e dell’audio direttamente tramite estensione, oltre a saltare le introduzioni. Naturalmente, oltre a tutto ciò, puoi controllare la riproduzione come mettere in pausa, andare avanti o indietro di 10 secondi e passare all’elemento di riproduzione successivo o precedente.

3- Netflix Navigator

Nei browser, Netflix non funziona bene se stai utilizzando la tastiera, anche per cose semplici come spostarsi tra i contenuti da riprodurre. Netflix Navigator aggiunge una serie di opzioni per navigare con questa periferica senza troppi patemi.

L’estensione ti consente di navigare facilmente con i tasti freccia e puoi trovare ulteriori informazioni su qualsiasi titolo premendo Invio. Si apre un piccolo pop-up con tutte le informazioni sul contenuto che stai riproducendo, sempre senza allontanarti dalla pagina principale.

Netflix Navigator riproduce automaticamente anche il video di anteprima Netflix predefinito quando ti soffermi su qualsiasi titolo per più di un secondo. E se vuoi cercare nel catalogo, tocca il tasto S come scorciatoia.

4- Netflix Extended

Ci sono una serie di lacune su Netflix che il servizio di streaming non si è mai preso la briga di correggere. Netflix Extended che va a coprire questi piccoli problemi, rendendo la piattaforma ancora più fruibile.

Stiamo parlando di funzioni come una serie di scorciatoie da tastiera e utilizzi avanzati del mouse per una navigazione più semplice. Ad esempio, puoi premere N per passare all’episodio successivo, H per controllare i sottotitoli, S per saltare l’introduzione o il riepilogo oppure Esc per tornare alla pagina Sfoglia. Se utilizzi un mouse wireless, puoi controllare il volume con la rotella di scorrimento.

Una delle migliori funzionalità di Netflix Extended è il modo in cui ti aiuta a evitare spoiler nascondendo le descrizioni delle serie e degli episodi, che per molti utenti sono un qualcosa di molto fastidioso. Inoltre, interrompe la riproduzione dei trailer nella pagina di navigazione, quindi puoi essere sicuro di non “bruciare” i contenuti. L’estensione aggiunge anche valutazioni di IMDb e altre piattaforme di rating, per poter scegliere sempre i film/serie TV migliori in circolazione.

Tutte queste funzionalità e scorciatoie sono completamente personalizzabili nonché attivabili e disattivabili singolarmente.

L’estensione in questione, poi, non si limita al browser Chrome, proponendosi anche per Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

5- Cine Lens

Una delle funzionalità più interessanti di Amazon Prime Video è X-Ray, che ti permette di cercare rapidamente informazioni sul film mentre guardi il video. Naturalmente, aiuta il fatto che Amazon possieda IMDb e possa collegare facilmente i dati ai suoi contenuti.

Anche se utilizzi Netflix, però, non è detto che tu debba per forza fare a meno di questa comodità. Con l’estensione browser Cine Lens, infatti, è possibile ottenere qualcosa di molto simile.

Una volta installato, attiva l’estensione in qualsiasi momento mentre guardi il video facendo clic sull’icona apposita. Il tuo video continuerà a essere riprodotto mentre Cine Lens applica un layer con le sue informazioni, divise in tre schede: Cast, Music e Trivia.

L’estensione ti mostra i dettagli del cast di qualsiasi episodio di serie TV o film, mentre lo guardi. La scheda Music trova tutti i brani riprodotti nell’episodio e fornisce i collegamenti a YouTube per ascoltarli (sempre all’interno del layer proposto da Cine Lens). Infine, Trivia ti consente di leggere tutte le curiosità di IMDb sul contenuto riprodotto.

Cine Lens è disponibile sia per Chrome che per Firefox.

Conclusioni

Se utilizzi Netflix da browser, le app e le estensioni che ti abbiamo proposto dovrebbero svoltare la tua esperienza audio-visiva.

Cine Lens e Netflix Extended, in particolare, sono strumenti davvero eccezionali e in futuro, possiamo solo sperare che Netflix integrare queste funzionalità come parte della loro app.

Ma anche se le estensioni rendono Netflix molto migliore, non è che l’app ufficiale sia pessima. In effetti, ha anche qualche asso nella manica, come scorciatoie da tastiera e funzioni apprezzabili. A tal proposito, abbiamo preparato un articolo sui trucchi per utilizzare al meglio Netflix.