Josh King e OhSnap: il gamepad Mcon rivoluziona il gaming mobile in arrivo su Kickstarter

Un nuovo protagonista si affaccia nel panorama del gaming mobile: Josh King, giovane maker di soli 19 anni, ha ufficializzato la sua collaborazione con l'azienda OhSnap per il lancio di Mcon, un innovativo gamepad pensato per smartphone. La campagna di crowdfunding avrà inizio su Kickstarter il 2 gennaio 2024, promettendo di stupire gli appassionati grazie a un design compatto e pieghevole, che mira a trasformare la modalità di gioco su dispositivi mobili.

Il design innovativo del Mcon

L'Mcon si presenta come un dispositivo di dimensioni contenute, paragonabile a quelle di un iPhone, il che lo rende facilmente trasportabile. La sua compattezza è uno dei punti di forza di questo gamepad, che può con comodità essere riposto in tasca. Una delle caratteristiche più interessanti del Mcon è la presenza di magneti compatibili con il sistema MagSafe, che consente al controller di agganciarsi a supporti magnetici per smartphone, snellendo ulteriormente l'esperienza di gioco.

Una delle innovazioni chiave è il meccanismo retrattile: quando non viene utilizzato, il gamepad si riposiziona sotto il telefono, simile alle tastiere scorrevoli che ricordano i vecchi cellulari. Questa particolare caratteristica non solo contribuisce a un aspetto più ordinato, ma offre anche una praticità senza precedenti per gli utenti in movimento, che possono così mantenere il proprio smartphone libero mentre giocano.

Caratteristiche tecniche di alto livello

Il controller Mcon è dotato di due stick analogici, i quali utilizzano sensori ad effetto Hall per evitare il drift, un problema comune fra i gamepad tradizionali. Le dimensioni degli stick sono simili a quelle di quelli utilizzati nella console Nintendo Switch, offrendo un'ottima esperienza di gioco. Il dispositivo è arricchito ulteriormente da impugnature pieghevoli, pensate per migliorare la presa e garantire un comfort superiore durante le lunghe sessioni di gioco. Inoltre, sono presenti pulsanti dorsali e grilletti, fondamentali per un controllo preciso nei giochi più frenetici.

La combinazione di queste funzionalità mira a elevare l'esperienza di gioco su smartphone, offrendo agli utenti un'alternativa valida ai tradizionali metodi di input touch. Josh King, il fondatore del progetto, ha condiviso il suo percorso: "All'inizio ho tentato di avviare un'azienda personale attorno al gamepad, cercando investitori e lavorando su prototipi. La collaborazione con OhSnap è arrivata in un momento cruciale, permettendomi di concentrare i miei sforzi sul perfezionamento del prodotto."

Presentazione e test del prototipo dell'Mcon

Due mesi prima dell'annuncio ufficiale, il canale YouTube Retro Game Corps ha avuto l'opportunità di testare un prototipo del Mcon, rimanendo colpito dalle sue potenzialità. Da quel momento, King ha lavorato con impegno per ottimizzare il controller, affinando dettagli e rendendo il prodotto sempre più competitivo in vista del lancio su Kickstarter.

Sebbene il prezzo ufficiale dell'Mcon non sia ancora stato rivelato, è già possibile per gli interessati registrarsi per la campagna di crowdfunding. Questo rappresenta un passo significativo nel processo di sviluppo del controller, permettendo agli appassionati di tecnologia e gaming mobile di sostenere un progetto che si preannuncia come una vera novità nel settore.

Mcon al CES 2025: un'anteprima esclusiva

Il prototipo dell'Mcon avrà anche una vetrina importante: sarà presentato al CES 2025 di Las Vegas. Durante questo evento, esperti del settore e giornalisti potranno provare il dispositivo in anteprima e valutare l'ergonomia e le funzionalità del controller. La partecipazione al CES rappresenta un'opportunità cruciale per Josh King e OhSnap, che sperano di raccogliere feedback utili e visibilità per il prodotto, mentre il mondo dell'intrattenimento mobile attende con interesse questo nuovo gadget.