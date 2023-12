Xbox è stata a grande rivale di PlayStation ed assieme hanno fatto la storia dei videogame. I titoli usciti dall’inizio degli anni 2000 e che continuano a susseguirsi ancora oggi sono impressi nei nostri ricordi e ci hanno regalato splendide giornate ed meravigliosi ricordi. Ricordiamo tutti le battaglie con Halo e Gears of War e se anche tu vuoi giocare ai retrogame ed ai giochi delle console di casa Microsoft sei arrivato nel posto giusto, ecco la selezione dei migliori emulatori per Xbox e Xbox 360.

Migliori emulatori per Xbox 360 disponibili per PC

Compatibilità: Windows

Per Xbox 360 non esistono molti emulatori. L’unico emulatore per Xbox 360 degno di nota è Xenia. Il software in questione viene aggiornato costantemente e permette di emulare, in maniera ancora acerba, alcuni titoli per Xbox 360 in formato ISO, XEX e XCP. Per la compatibilità con i vari giochi di X360 vi rimandiamo alla lista compatibilità . La lista dei giochi perfettamente funzionante non è molto lunga ma ci permetterà di goderci alcuni dei migliori titoli usciti sulla console di casa Microsoft. Il software è in continua crescita ed è sicuramente uno degli emulatori da tenere sott’occhio. Per avere delle performance ottimali è consigliato un sistema con queste caratteristiche:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core-i3 o superiori

Scheda video: con almeno 1 GB di memoria

Come installare Xenia su PC

Installare l’emulatore Xenia per Xbox 360 su PC è molto semplice, per completare l’installazione segui questi semplici passaggi:

Apri il tuo browser ed apri il sito ufficiale di Xenia. Sulla barra a sinistra premi su Download e clicca su “Windows 8+ x64” per scaricare il file xenia-master.zip. Apri il file appena scaricato ed estrai il contenuto in una nuova cartella sul desktop del tuo computer. Fa un doppio click col tasto sinistro del mouse su xenia.exe e procedi con l’installazione dell’emulatore per la console Xbox 360.

Come usare Xenia per emulare i giochi di Xbox 360 sul PC

Una volta completata l’installazione del software puoi aprirlo. Clicca in alto a sinistra su File e poi su Open. Da questo menu devi selezionare la ROM del gioco che vuoi emulare. Divertiti con i tuoi titoli preferiti per la gloriosa 360!

Dalle impostazioni potrai modificare a tuo piacimento molti settaggi e cambiare molti aspetti grafici e di funzionamento dell’emulatore.

Migliori emulatori per Xbox disponibili per PC

Compatibilità: Windows

Con Xbox Microsoft ha fatto nascere il rivale numero di uno di PlayStation. Grazie a questo ottimo emulatore potremo giocare ai giochi per Xbox su PC. I titoli funzionanti sono davvero tanti e la lista di capolavori da giocare è davvero lunga. Per potervi godere appieno i primi Halo vi basterà un PC di fascia bassa con queste caratteristiche:

Sistema operativo: Windows XP o superiore

Processore: Dual-Core o superiori

Scheda video: con almeno 1 GB di memoria e compatibilità con DirectX 8

Come installare DxBx su PC

Installare l’emulatore DxBx per la prima Xbox su PC è davvero facile, per completare correttamente la procedura di installazione segui questi veloci passaggi:

Apri il tuo browser ed apri il sito ufficiale di DxBx. Nel menu in alto trovi la sezione Download, clicca e procedi a scaricare l’ultima versione disponibile dell’emulatore. Una volta terminato il download del file Dxbx 0.5 Release setup (la versione 0.5 è la pià aggiornata nel momento in cui scrivo la guida ma potrebbero essere a breve rilasciate nuove versioni) cliccaci sopra e procedi con l’installazione di questo emulatore per la console Xbox per PC.

Come usare DxBx per emulare i giochi di Xbox sul PC

Una volta completata l’installazione apri il software. Dalla barra in alto a sinistra puoi cliccare su File e poi su Open. Da questa pagina puoi selezionare la ROM del gioco che vuoi emulare. Divertiti con i tuoi titoli preferiti per la prima Xbox!

Molte impostazioni e settaggi sono personalizzabili navigando fra i vari menu del programma.

A differenza degli altri emulatori descritti, RetroArch è un frontend open-source progettato per eseguire diversi emulatori di console e computer all’interno di un’interfaccia unificata. Supporta una vasta gamma di piattaforme e consente agli utenti di giocare a giochi provenienti da diverse console, compresa xBox, su un singolo sistema. Può essere utilizzato su diverse piattaforme, compresi PC, console, e dispositivi mobile.

Come funziona RetroArch:

Interfaccia Unificata: RetroArch fornisce un’interfaccia grafica unificata che semplifica l’utilizzo di emulatori diversi. Gli emulatori, noti come “core”, possono essere caricati all’interno di RetroArch. Configurazione dei Core: dopo aver installato RetroArch, è necessario scaricare e configurare i core specifici per le console desiderate. Ogni core è essenzialmente un emulatore dedicato a una particolare piattaforma. Caricamento delle ROM: una volta configurati i core, è possibile caricare le ROM (file di gioco) associate alle console desiderate attraverso RetroArch. Il frontend gestisce l’esecuzione del gioco attraverso il core appropriato. Personalizzazione e Impostazioni: RetroArch offre numerose opzioni di personalizzazione, tra cui impostazioni video, audio e di input. Gli utenti possono adattare l’esperienza di gioco in base alle proprie preferenze.

Come scaricare RetroArch

Puoi scaricare RetroArch dal sito ufficiale: Sito di RetroArch

Una volta sul sito, seleziona la tua piattaforma (ad esempio, Windows, macOS, Linux) e scarica l’ultima versione disponibile. L’installazione e la configurazione di RetroArch possono variare leggermente in base alla piattaforma, quindi è consigliabile seguire le istruzioni specifiche fornite sul sito.

Ricorda sempre di rispettare i diritti d’autore e di utilizzare solo ROM e BIOS legali quando utilizzi emulatori come RetroArch.

Xeon è un emulatore progettato per eseguire giochi della console Xbox originale su PC. È stato uno dei primi emulatori Xbox a essere sviluppato. Tuttavia, poiché il suo sviluppo è stato interrotto da diversi anni, potrebbe non essere in grado di emulare tutti i giochi in modo completo e potrebbe presentare problemi di compatibilità.

Come funziona Xeon

Xeon emula l’architettura hardware della console Xbox sul PC. Può eseguire i file delle ROM dei giochi Xbox, consentendo agli utenti di giocare a titoli specifici sulla piattaforma PC. Gli emulatori come Xeon cercano di ricreare l’ambiente hardware della console, consentendo al software originale di funzionare su una piattaforma diversa.

Come scaricare Xeon

Poiché Xeon è un emulatore datato e non più in sviluppo attivo, potrebbe essere difficile trovarlo sui siti ufficiali. Tuttavia, dovresti fare attenzione quando scarichi emulatori da fonti di terze parti, poiché potrebbero presentare rischi per la sicurezza e la legalità.

Se decidi di procedere con il download di Xeon, cerca il software su siti affidabili o forum di emulazione che offrano una versione di Xeon che sia stata verificata come sicura. Tieni presente che l’uso di emulatori per console può essere soggetto a restrizioni legali e dovresti rispettare i diritti d’autore quando utilizzi ROM e BIOS.