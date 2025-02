I 6 migliori diari alimentari per il tuo smartphone

Un diario alimentare è uno strumento personale che ti aiuta a tenere traccia di tutto ciò che mangi e bevi ogni giorno, facilitando l’eventuale dieta che stai seguendo.

In esso, puoi annotare non solo i tipi di cibo che consumi, ma anche le quantità precise, gli orari dei pasti e persino le emozioni associate al momento del consumo.

In questo articolo andremo proprio a esaminare le app specifiche disponibili per il tuo telefono, cercando di capire le caratteristiche di ogni diario alimentare.

Diari alimentari sul tuo smartphone? Ecco i vantaggi

Nel seguire il tuo regime alimentare, anche il tuo smartphone possono offrirti una mano concreta. Online, esistono svariati diari alimentari “digitali” che puoi installare sul tuo dispositivo mobile.

In base alla singola app che installerai sul tuo telefono avrai diverse funzioni disponibili. A grandi linee, questi software ti offrono database enormi per quanto riguarda le informazioni nutrizionali e la possibilità di condividere i dati con altre persone che seguono la tua stessa dieta o persino con nutrizionisti.

Di fatto, abbinando app di questo tipo con altre che ti permettono di ottimizzare il tuo lavoro in palestra, la tua salute fisica potrà fare un netto salto di qualità. Passiamo dunque alle singole app.

Nota bene: tieni presente che le app che elencheremo non sostituiscono in alcun modo un nutrizionista o un professionista del settore. Prima di affidarti a diete o regimi alimentari particolari

Cronometer

Cronometer è un'app di diario alimentare che offre anche suggerimenti personalizzati per i pasti, che ti permetteranno raggiungere con meno difficoltà i tuoi obiettivi nutrizionali giornalieri.

Puoi facilmente aggiungere i tuoi pasti nelle diverse categorie cercando nell'ampio database alimentare dell'app. Puoi anche scansionare gli articoli direttamente attraverso Cronometer.

Un punto saliente di questa app è l'opzione per inserire dati biometrici. Ad esempio, se misuriamo la pressione sanguigna, possiamo aggiungere queste informazioni all'app. Inoltre, ho trovato utile il fatto che puoi aggiungere anche note personalizzate ai tuoi pasti.

L'app genera report intuitivi sui tuoi progressi settimanali, aiutandoti a valutare facilmente se hai raggiunto obiettivi specifici.

Cronometer è disponibile sia per iOS che per Android e, sebbene sia un’app gratuita, per le funzioni più avanzate richiede un abbonamento a pagamento.

MyFitnessPal

MyFitnessPal è una delle app di fitness più popolari e note al mondo. Si tratta di una soluzione completa con molte funziona disponibili a titolo gratuito. Ti basta creare un account gratuito per accedere a una serie ampia di strumenti.

L’app in questione imposta in modo automatico un obiettivo calorico giornaliero in base alle tue informazioni personali, tra cui il peso attuale e quello desiderato. Gli utenti possono quindi inserire i loro pasti giornalieri, con la possibilità di cercare tra milioni di diversi tipi di alimenti.

MyFitnessPal anche una divertente funzione chiamata Meal Scan, che ti permette di utilizzare la fotocamera del tuo telefono per identificare tutto ciò che contiene il tuo pasto. È un modo più veloce per tenere traccia delle tue calorie, ma tieni conto che questa funzionalità avanzata è riservata agli utenti premium. L'app funge anche da contapassi e tracker per esercizi.

Puoi utilizzare MyFitnessPal sia da iOS che da Android.

Lifesum

Se parliamo di diari alimentari (tanto su smartphone Android quanto su iPhone), Lifesum è una delle app più apprezzabili per quanto concerne l’interfaccia, elegante e allo stesso tempo user friendly.

Attraverso questo servizio puoi impostare un obiettivo e, in totale autonomia, l’app andrà a generare un obiettivo calorico giornaliero. Lifesum ti offre sottocategorie per colazione, pranzo, cena o spuntini che devi compilare ogni giorno con i tuoi pasti.

Uno degli aspetti più apprezzabili è che l'app fornisce raccomandazioni come quante calorie dovrebbero esserci in un pasto specifico. Inoltre, in base al tuo input, scoprirai quanti carboidrati, proteine o grassi hai ingerito durante la giornata.

Una vera e propria chicca di Lifesum è la funzione che ti permette di monitorare l’assunzione di acqua. Anche in questo caso parliamo di un’app gratuita ma che, per le funzioni più avanzate, richiede una sottoscrizione premium.

MyNetDiary

MyNetDiary è un'app di diario alimentare con tutte le funzioni che potresti desiderare in una piattaforma di questo tipo. Oltre a registrare i tuoi pasti tiene anche traccia anche dei nutrienti e dell'assunzione di acqua, nonché dei passi che hai fatto durante il giorno.

Con MyNetDiary è puoi facilmente aggiungere pasti all'app scansionando i tuoi piatti con la fotocamera del telefono. La funzionalità si chiama AI Meal Scan ed è disponibile per l'uso gratuito, a differenza di altre app che abbiamo già esaminato.

Così come per le altre app della lista, anche MyNetDiary offre un piano premium. Questo ti offre l’accesso a una libreria di piani alimentari e ricette e a una sezione con consigli pratici riguardanti la tua salute.

Non solo: l'app include anche una sezione Community in cui puoi condividere le tue esperienze con altri utenti che si trovano in situazioni simili. Il tutto avviene in una sorta di social network interno che, così come avviene su Facebook o Instagram, include funzioni tipiche come messaggi privati e Mi piace.

Yazio

Yazio offre un approccio molto diverso, per certi versi più incisivo, rispetto ad altre app di questa lista.

Al momento dell’iscrizione avrai a che fare con un questionario, progettato per conoscerti e mantenerti motivato. Dovrai rispondere a molte domande, e questo potrebbe risultare un po’ noioso, ma sul lungo termine ciò potrebbe aiutarti a perfezionare non poco il tuo stile di vita.

Su Yazio puoi inserire i tuoi pasti aggiungendo manualmente gli alimenti o scansionando i codici a barre. Inoltre, l’app ti consente anche di registrare le misurazioni del corpo, nonché parametri sanitari come la glicemia. Risulta anche presente un’opzione di sincronizzazione con la maggior parte di app relative alla salute in circolazione, come:

Apple Health ;

; Google Fit ;

; Huawei Health ;

; Samsung Health.

A ciò devi poi aggiungere la funzione Sfida, che ti aiuta ad adottare uno stile di vita sana resistendo alle tante “tentazioni” del frigo.

Calory

L’ultimo “diario alimentare digitale” di cui parleremo è Calory, uno strumento che fa del suo minimalismo il principale punto di forza.

L’app mantiene un'interfaccia semplice e pulita, con funzioni minime ma efficaci. In base ai tuoi dati, Calory genererà un obiettivo calorico da raggiungere. Una volta impostato, puoi iniziare a registrare i tuoi pasti.

Il database alimentare dell'app è connesso al database del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti, il che rende abbastanza semplice avere informazioni precise sui singoli alimenti. In ogni caso, puoi ottenere dati anche attraverso foto alle tue pietanze.

La versione a pagamento va ancora oltre, offrendo anche la possibilità di impostare obiettivi giornalieri e altre funzioni interessanti.