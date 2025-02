Scopri le novità di iOS 18: testi più divertenti e espressivi per il tuo iPhone

Con l'arrivo dell'aggiornamento iOS 18, Apple ha dato una scossa al modo in cui comunichiamo tramite messaggi. All’inizio di quest’anno, il rilascio di iOS 18.3 ha migliorato la stabilità del sistema operativo, effettuando correzioni di bug. Ma è stata la versione di settembre, iOS 18, a portare una boccata d'aria fresca con nuove opzioni di effetti e formattazione per arricchire i messaggi SMS. Queste novità non solo rendono la chat più divertente, ma offrono anche modi unici per esprimere le proprie emozioni attraverso il testo.

Dove trovare gli effetti di testo

Accedere agli effetti di testo sul tuo iPhone è un gioco da ragazzi. Ecco come puoi farlo passo dopo passo:

Apri l'app Messaggi. Seleziona una conversazione nella quale desideri inviare un messaggio. Clicca sulla casella di testo in basso. Tocca la lettera “A” con delle lineette a sinistra, posizionata sopra il tasto “P” della tastiera.

Questa semplice sequenza di passaggi ti porterà al menu dedicato agli effetti di testo. In cima al menu troverai diverse opzioni di formattazione: grassetto, corsivo, sottolineato e barrato. Scorrendo verso il basso, scoprirai otto effetti di testo che includono: Grande, Piccolo, Scossa, Nodd, Esplosione, Ripple, Bloom e Jitter.

Puoi combinare queste opzioni di formattazione a tuo piacimento, ma ricorda che è possibile applicare un solo effetto di testo alla volta. Questo significa che se decidi di rendere il tuo messaggio “Grande”, tutte le formattazioni precedentemente selezionate verranno annullate. Gli effetti possono modificare in maniera sorprendente il tuo messaggio, ma attenzione: se scegli di formattare il testo, dovrai riconfermare il testo prima di passare a un nuovo effetto.

Combinare gli effetti di testo

Una delle caratteristiche entusiasmanti di iOS 18 è la possibilità di applicare più effetti in un singolo messaggio, anche se non puoi sovrapporli sulla stessa parola. Ad esempio, puoi rendere una parte del tuo messaggio “Grande” e un’altra parte con l'effetto “Scossa”. Ecco come procedere:

Apri l’app Messaggi. Seleziona la conversazione dove intendi scrivere. Clicca sulla casella di testo. Scrivi il tuo messaggio completo. Evidenzia la parola o le parole a cui desideri applicare un effetto. Tocca la lettera “A” con le lineette a sinistra della tastiera. Seleziona le opzioni di formattazione o l’effetto di testo che desideri utilizzare.

Una volta applicato l'effetto alla parte selezionata, puoi continuare a evidenziare altre parole nel messaggio per aggiungere ulteriori formattazioni o effetti. Questo ti permette di rendere la tua comunicazione davvero unica e ricca di sfumature, con la possibilità di utilizzare tutti gli effetti a disposizione all'interno dello stesso messaggio.

Effetti di testo: per quali emozioni sono adatti?

Ogni effetto di testo che hai a disposizione è unico e trasmette una specifica emotività. Ad esempio, l'effetto “Ripple” si presta bene a esprimere sarcasmo, specialmente se utilizzato su parole come “davvero”. Questi nuovi strumenti non solo arricchiscono il modo di comunicare, ma offrono anche spunti per rendere i testi più vibranti e coinvolgenti.

Un'altra considerazione è che l'effetto “Esplosione” può rendere il tuo testo particolarmente accattivante e d'impatto, ideale per annunciare buone notizie o eventi speciali. Al contrario, l'effetto “Piccolo” fornisce un modo giocoso per sottolineare situazioni più leggere e divertenti. La varietà degli effetti consente a ciascun utente di personalizzare la propria comunicazione in base al contesto e all'emozione desiderata.

Con queste nuove opzioni, scrivere messaggi non è mai stato così interessante. Ogni utente di iOS può ora esprimersi in modo più creativo, rendendo la comunicazione non solo informativa ma anche un piacere visivo. Le possibilità sono tante, e non resta che sperimentare e divertirsi con i nuovi strumenti offerti.