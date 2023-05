Quali sono le migliori cover e vetri temperati per Pixel 7a? In questa guida ti aiuteremo a scegliere tutti gli accessori necessari per proteggere il tuo nuovo smartphone e per tenerlo al riparo da urti, graffi e cadute. Pixel 7a rientra a mani basse tra i migliori smartphone attualmente in commercio: il telefono di fascia media con Android 13 è stato reso disponibile al pubblico il 10 maggio 2023. Si tratta quindi di un dispositivo nuovissimo e in grado di regalare grandi soddisfazioni agli appassionati di tecnologia. Con un display 10:9 OLED da 6,1 pollici, una risoluzione Full-HD+ (429 ppi) e un refresh rate fino a 90 Hz, Pixel 7a non ha nulla da invidiare agli smartphone di fascia alta attualmente in commercio. Il telefono offre un lettore di impronte digitali integrato, un SoC Google Tensor G2, 8GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e un ottimo processore Titan M2. Molto buona anche la doppia fotocamera con sensore grandangolare Quad Bayer da 64 MP e con sensore ultra-grandangolare da 13 MP, e la fotocamera frontale da 13 MP. Si tratta di uno smartphone dual SIM 5G in grado di offrire una connettività WiFi 6E, Bluetooth 53, NFC e GPS. La porta USB C 3.2 consente di ricaricare rapidamente il telefono, che offre una batteria da 4385 mAh con ricarica rapida. Insomma, si tratta di un vero e proprio gioiellino che in pochissimo tempo ha dimostrato di essere migliore in tutto e per tutto del suo predecessore Pixel 6a. Trattandosi di uno smartphone di fascia media e quindi relativamente costoso, è buona abitudine munirsi di tutto il necessario per proteggerlo al meglio da graffi, urti e cadute. Infatti, pur montando un ottimo vetro Gorilla Glass 3, il dispositivo non è certo immune a danni. Ecco perché abbiamo stilato una lista delle migliori cover e vetri temperati per Pixel 7a, in modo da aiutarti a proteggere al meglio il tuo nuovo acquisto e di tenerlo in perfette condizioni più a lungo possibile.

I migliori accessori di protezione: cover e vetri temperati per Pixel 7a

Come già accennato, proteggere il proprio smartphone è importante, soprattutto se si è molto sbadati e si tende a provocargli urti e cadute. Allo stesso tempo, esistono diverse soluzioni per tenere lo smartphone al sicuro anche durante sport estremi e altre attività pericolose. Ecco una lista completa delle migliori cover e vetri temperati per Pixel 7a: abbiamo selezionato per te una grande varietà di modelli in modo che tu possa scegliere quello che rispecchia al meglio i tuoi gusti e le tue esigenze.

Le migliori cover per Pixel 7a

La cover, abbinata ovviamente a un buon vetro temperato, è un accessorio fondamentale per chi desidera offrire una protezione completa al proprio Pixel 7a. In commercio è possibile trovare una grande varietà di modelli per tutti i gusti, in grado di proteggere al meglio il telefono e, allo stesso tempo, di dargli un aspetto elegante e raffinato. Al momento dell’acquisto potrai infatti optare per un’elegante cover in pelle o ecopelle, perfetta da abbinare a borse, portafogli e altri accessori, o per una cover colorata e divertente. Allo stesso tempo, se non vuoi nascondere il design del tuo nuovo telefono, potrai proteggerlo con una cover trasparente in silicone. Allo stesso tempo, potresti desiderare una cover in grado di custodire al suo interno tessere, carte di credito, biglietti dell’autobus e tanto altro: in questo caso, potrai optare per una cover a libro con scomparto per tessere. Se invece pratichi sport estremi o sei semplicemente molto maldestro e portato a far cadere spesso il telefono, ti piaceranno particolarmente le cover rugged in gomma, in grado di proteggere al 100% il dispositivo da qualsiasi tipo di danno. Infine, oggi è possibile acquistare diversi modelli con tracolle e cordine brillanti, perfette per chi vuole tenere il telefono sempre a portata di mano senza però rinunciare allo stile. Ecco allora quali sono le migliori cover per Pixel 7a attualmente in commercio.

I migliori vetri temperati per Pixel 7a

Il vetro temperato è un accessorio fondamentale per proteggere il telefono al 100% da graffi e urti. Come già accennato, pur essendo dotato dell’ottimo vetro Gorilla Glass 3, Pixel 7a va comunque protetto al meglio, soprattutto se si praticano sport all’aperto o se si è molto sbadati. Il vetro temperato rappresenta un’ottima soluzione per tenere al sicuro lo schermo del telefono: inoltre, essendo totalmente trasparente, non va in alcun modo a sacrificare la bellezza del design del dispositivo, né a comprometterne le prestazioni. Diamo allora un’occhiata alle migliori soluzioni per proteggere al meglio il vetro di Pixel 7a.