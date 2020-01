A partire da iPhone 8, lanciato sul mercato nel 2017, i problemi legati ai casi di blocco sono stati quasi completamente risolti. Nonostante ciò, anche nei modelli più recenti, possono presentarsi problemi occasionali di questo tipo.

Per mettere una pezza a queste problematiche, esiste la modalità DFU, in grado di ripristinare iPhone (e il suo regolare funzionamento) tramite iTunes. La mancanza di un tasto home fisico su diversi modelli di melafonino, può disorientare non poco l’utente, soprattutto se ha da poco cambiato dispositivo e deve prendere la mano con il nuovo iPhone. Inoltre, con il progredire dei modelli, Apple ha modificato leggermente le procedure, rendendo il tutto ancora più confuso.

Dunque, in questa guida vedremo come effettuare questo tipo di processo sia con le versioni di iPhone meno recenti (come 8 e 10) sia con il più recente iPhone X. Per gli utenti di iPhone inoltre, potrebbe essere alquanto preziosi anche i seguenti articoli:

Cos’è la modalità DFU di iPhone?

DFU è l’acronimo di Device Firmware Upgrade che, tradotto in italiano va a significare a grandi linee aggiornamento del firmware del dispositivo. Si tratta di una modalità utilizzata da Apple su tutti i suoi device iOS, quindi anche iPhone ed iPad, per aggiornare il firmware del device.

Ciò consente all’utente che adotta tale soluzione di sistemare eventuali problemi software non risolvibili con le modalità classiche e con il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Nonostante la grande stabilità e sicurezza di iOS, sapere come mettere iPhone in modalità DFU è importante. Ciò infatti può sempre tornare utile in caso di problemi di instabilità e blocco totale del dispositivo.

Nota bene: questa modalità va ad azzerare completamente iPhone cancellando tutti i dati e riportando il dispositivo alle condizioni di fabbrica, con un risultato simile a quello ottenuto tramite un hard reset. Questa modalità va utilizzata esclusivamente tramite iTunes che provvede alle funzioni di riscrittura del firmware.

Che combinazione di tasti devo usare per usare questa modalità?

La manca del tasto fisico Home sugli ultimi iPhone rende leggermente più complicata la combinazione di tasti da usare per mettere in modalità DFU il proprio dispositivo. In tal senso va tenuto conto che, con iPhone 8 e iPhone X è necessario:

premere e rilasciare il tasto Volume Su

premere e rilasciare il tasto Volume Giù

mantenere premuto il tasto Side fino a quando lo schermo non diventa nero e poi rilasciarlo

fino a quando lo schermo non diventa nero e poi rilasciarlo premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti Slide e Volume Giù per 5 secondi.

Gli utenti che sono in possesso di iPhone XI, invece, devono agire nel seguente modo:

premere il tasto Side fino a quando lo schermo non diventa nero e rilasciarlo

fino a quando lo schermo non diventa nero e rilasciarlo premere e tenere mantenere la pressione contemporaneamente sui tasti Slide e Volume Giù per 5 secondi

e per 5 secondi rilasciare il tasto Side e continuare a tenere premuto il tasto Volume Giù fino a quando iTunes non rileverà l’iPhone in modalità DFU.

Come procedo per il ripristino del firmware di iPhone?

Dopo aver attivato il DFU, è bene comprendere come procedere con la fase di ripristino del firmware. In tal senso, vi sono alcuni requisiti necessari per portare a compimento un tipo di operazione che, seppur non particolarmente difficoltosa, risulta comunque piuttosto delicata.

A portata di mano, l’utente deve avere un PC Windows o Mac su cui vi sia installato iTunes (scaricabile direttamente dal sito di Apple). Per quanto concerne l’hardware, è indispensabile un cavo USB – Lightning per collegare iPhone e computer. Dopo questa premessa, è possibile procedere nel seguente modo.

Passo 1: Connettere iPhone al PC o Mac

Il primo passo da fare per iniziare la procedura di ripristino è quello di collegare iPhone 8, iPhone 8 Plys, iPhone X o iPhone XI al PC o Mac. Una volta collegato il dispositivo tramite il suddetto cavo, è necessario aspettare qualche istante affinché si perfezioni la connessione.

Quando il melafonino è individuato dal computer, è possibile accedere a iTunes (anche se dovrebbe aprirsi automaticamente). Il software di Apple è indispensabile per consentire al PC di sincronizzarsi con il tuo iPhone.

Passo 2: Riavviare iPhone in DFU

Nota bene: questa è la fase più delicata dell’operazione e va seguita con la massima attenzione, onde dover ripetere la stessa più volte.

Se durante i vari passaggi l’iPhone si riavvia, si avvia completamente o mostra la schermata Connetti ad iTunes è necessario ripartire totalmente da capo. A questo punto è necessario, a seconda del modello di iPhone in uso, seguire l’avvio della modalità DFU.

Al termine della stessa poi, lo stesso iTunes dovrebbe intuire le intenzioni dell’utente, mostrando il seguente messaggio. Quando appare, tale messaggio, è possibile rilasciare i tasti che erano sottoposti a pressione.

Arrivati a questo punto, è possibile premere OK dalla finestra apparsa su iTunes e procedere al ripristino delle condizioni di fabbrica premendo su Ripristina iPhone nel menu iPhone Recovery Mode. Una volta completate le operazioni verrà completamente ripristinato il firmware e l’iPhone sarà riportato completamente condizioni di fabbrica. A questo punto il tuo iPhone uscirà automaticamente dalla modalità di ripristino e si riavvierà, funzionando normalmente.

Bonus: Come uscire dalla modalità DFU di iPhone

Apple ha reso di proposito la combinazione di tasti per entrare in questa modalità estremamente complessa. Ciò perché, giustamente, gli sviluppatori volevano evitare che la stessa si attivasse involontariamente.

Nel caso la stessa si sia attivata per puro caso o che l’utente abbia cambiato idea, è possibile uscirne piuttosto facilmente, con le seguenti azioni: