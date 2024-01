macOS non può verificare che questa app non contenga malware: come risolvere?

Apple ha da sempre a cuore la sicurezza dei propri clienti e, proprio per questo motivo, i Mac presentano diverse soluzioni integrate per bloccare eventuale software dannoso. Nonostante ciò, a volte, le funzioni di macOS prendono il sopravvento creando problemi.

Per esempio, l’errore “macOS non può verificare che questa app non contenga malware” può essere abbastanza comune. Se questo si è presentato mentre stavi per innstallare un programma, non preoccuparti: significa che il tuo Mac sta facendo il suo lavoro.

Se però sei sicuro che il software sia legittimo e vuoi procedere con l’installazione, ti spiegheremo come far fronte a questa segnalazione del tuo sistema operativo.

Che cosa causa l’errore “macOS non può verificare che questa app sia priva di malware”?

Questo tipo di errore, o diciture molto simili, vengono visualizzata in genere quando tenti di aprire un’applicazione che non è stata autenticata o firmata correttamente dallo sviluppatore.

macOS include una funzionalità di sicurezza chiamata Gatekeeper, che scansiona e analizza l’autenticità delle app che tenti di installare. Di seguito analizzeremo tutti i casi in cui il famigerato messaggio di errore si può presentare:

App non firmate o non autenticate : come già detto si tratta della maggior parte dei casi;

: come già detto si tratta della maggior parte dei casi; Problemi relativi al certificato dello sviluppatore : se il certificato è scaduto o è stato revocato, l’app potrebbe non essere più considerata sicura dal Gatekeeper;

: se il certificato è scaduto o è stato revocato, l’app potrebbe non essere più considerata sicura dal Gatekeeper; App scaricate da una fonte non attendibile : se l’app scaricata proviene da una fonte non attendibile o non ufficiale, macOS potrebbe mostrare questo errore per avvisare contro qualsiasi possibile minaccia;

: se l’app scaricata proviene da una fonte non attendibile o non ufficiale, macOS potrebbe mostrare questo errore per avvisare contro qualsiasi possibile minaccia; Versione macOS obsoleta: una versione obsoleta di macOS generalmente ha policy di sicurezza diverse e l’esecuzione di app più recenti. Ciò potrebbe causare errori che fanno scattare la segnalazione da parte del sistema operativo.

Come risolvere l’errore

andiamo dunque ad analizzare le potenziali soluzioni.

Scarica le app dalla fonte autentica

La prima cosa che dovresti fare è verificare se l’app che stai provando è eseguita sul tuo Mac proviene da una fonte verificata.

In parole semplici, dovresti scaricare un’app solo dal suo sito Web ufficiale o dall’App Store. Evita il più possibile di installare qualsiasi app da una piattaforma non affidabile. Seguendo questa regola, in molti casi, eviterai di avere a che fare con il messaggio “macOS non può verificare che questa app non contenga malware”.

Regola le impostazioni del Gatekeeper

Il Gatekeeper di macOS funge da “guardia di sicurezza digitale” per il tuo Mac e garantisce che possano essere installate solo applicazioni affidabili e verificate. Anche se modificare le impostazioni è qualcosa a cui devi prestare attenzione, è una delle soluzioni più semplici per evitare messaggi di errore.

Ecco come puoi regolare le impostazioni di Gatekeeper sul tuo Mac:

Apri l’app Impostazioni sul tuo Mac o MacBook ;

sul tuo Mac o ; Qui, individua e fai clic sulla scheda Impostazioni privacy e sicurezza nel riquadro di sinistra;

nel riquadro di sinistra; Ora scorri verso il basso fino a trovare la sezione Sicurezza e in Consenti download di applicazioni da seleziona l’opzione App Store e altri sviluppatori identificati;

Scegliendo l’opzione App Store e altri sviluppatori identificati, potrai scaricare app da fonti diverse dall’App Store. Fai attenzione a cosa scarichi e da dove: l’ambiente macOS, negli ultimi anni, è sempre di più preso di mira da criminali informatici.

Utilizza il metodo “Control-clic”

Questo è il modo più semplice per eliminare l’errore quando questo si presenta per una particolare app. Fondamentalmente, questo metodo inserisce l’app nella whitelist e le consente di funzionare senza problemi sul tuo Mac senza alcun riscaldamento della sicurezza. Ecco i passaggi che devi compiere:

Apri l’app Finder sul tuo Mac e vai alla cartella Applicazioni ;

sul tuo Mac e vai alla cartella ; Individua l’app problematica e premi il tasto Control e fai clic sull’ icona dell’app ;

e fai clic sull’ ; Così facendo viene visualizzato un popup di avviso con più opzioni tra cui scegliere: clicca sul pulsante Apri per eseguire l’applicazione.

E questo è tutto. Non dovresti visualizzare l’errore per la particolare app che hai inserito nella whitelist utilizzando la correzione. Tuttavia, se il messaggio di errore viene nuovamente visualizzato, puoi provare con altri metodi presenti in questa guida.

Disabilita macOS Gatekeeper

Per proteggere il tuo Mac da potenziali minacce o attacchi malware, Gatekeeper sul tuo Mac ti impedisce di installare qualsiasi app scaricata da una fonte non verificata. Ma in alcuni casi potresti essere certo al 100% che l’app è sicura. Oppure sei pronto a correre dei rischi.

In tal caso, nelle impostazioni Privacy e sicurezza era presente un’opzione che ti consentiva di scaricare e installare app da qualsiasi fonte volevi. Apple ha recentemente rimosso questa opzione per salvaguardare il tuo sistema. Tuttavia puoi comunque disabilitare Gatekeeper sul tuo Mac e ripristinare l’opzione. Ecco come fare:

Apri il Terminale sul tuo Mac o MacBook;

sul tuo Mac o MacBook; Nel Terminale, digita il comando seguente e inserisci la password del tuo Mac:

sudo spctl –master-disable

Una fatto ciò, apri le impostazioni Privacy e sicurezza e vai alla sezione Sicurezza ;

e vai alla sezione ; Qui, seleziona l’opzione Ovunque in Consenti applicazioni scaricate da ;

Se invece desideri ripristinare le impostazioni di sicurezza originali, digita semplicemente il comando “sudo spctl –master-enable” nella finestra Terminale.

Scarica nuovamente e installa l’app

Potrebbero esserci momenti in cui l’app che desideri aprire viene danneggiata in qualche modo o la sua firma digitale potrebbe essere cambiata, creando qualche problema di valutazione da parte di macOS.

In tal caso, disinstallare l’app dal Mac, quindi scaricarla nuovamente e reinstallarla può porre fine definitivamente all’errore.

Contatta il supporto per gli sviluppatori

Se l’app che stai tentando di eseguire proviene da uno sviluppatore affidabile, contatta il team di supporto dell’app, che potrebbe conoscere già il problema e risolverlo. Oppure, potresti segnalare una situazione a loro ancora ignota, aiutando il team a risolverlo.

Conclusioni

Avere a che fare con l’errore “macOS non può verificare che questa app non contenga malware” potrebbe allarmarti. Leggendo questa guida, però, dovresti affrontare questa segnalazione nel miglior modo possibile.

Nonostante il sistema operativo di Apple sia solido, potresti avere a che fare anche con altre situazioni di questo tipo. In precedenza, per esempio, abbiamo parlato di come affrontare l’altrettanto diffuso codice di errore 43.