I 6 migliori programmi per convertire file MTS in MP4

Sei alla ricerca dei migliori programmi per convertire MTS in MP4? Niente paura! In questa breve guida ti spiegheremo cos’è il formato video MTS e come trasformarlo in MP4 in pochi semplici passaggi. Ti illustreremo anche la nostra selezione dei sei migliori programmi per convertire video attualmente disponibili.

Convertire MTS in mp4: cos’è il formato MTS?

Il formato MTS è utilizzato principalmente per video ad alta definizione prodotti con videocamere di alta qualità.

Tra le caratteristiche principali di questo formato spiccano una dimensione più alta rispetto ad altri formati e, soprattutto, una compatibilità limitata. Ed è proprio questo il motivo per cui così tanti utenti cercano un convertitore MTS to MP4: ad oggi, sono infatti pochissimi i lettori in grado di riprodurre questo formato video.

Se hai esportato un video MTS da una fotocamera e desideri riprodurlo su un dispositivo Android o iOS, la soluzione è convertirlo in MP4, uno dei formati più supportati dai lettori moderni. Naturalmente, MTS può essere convertito anche in altri formati a seconda delle tue esigenze.

Oggi, è possibile optare per diverse soluzioni, alcune gratuite, altre a pagamento, per convertire i video nel formato desiderato in modo semplice e veloce.

Prosegui nella lettura per scoprire la nostra selezione dei migliori programmi per convertire file online in pochi passaggi.

I migliori programmi per convertire un file MTS in MP4

Abbiamo visto come oltre ai tanti programmi per convertire i video youtube in MP4, il web offra una grande varietà di tool MTS to MP4. Vediamo quali sono i migliori.

Movavi Video Converter

Sfrutta al massimo questo efficiente convertitore gratis MTS to MPS4 per gestire al meglio i tuoi file video e visualizzarli sui tuoi dispositivi. Questo tool consente di cambiare i formati video, codificare i video in audio o trasformare diversi tipi di file immagine in modo semplice e veloce. Con oltre 180 formati e codec tra cui scegliere, inclusi MP4, MOV, AVI, WMV, DVD, VOB, MKV, RAW, MP3, OGG, GIF e molti altri, Movavi Video Converter offre la possibilità di adattare i file alle proprie esigenze con un unico strumento.

Feature principali di Movavi:

Comprimi file multimediali ingombranti: il tool consente di ridurre le dimensioni dei tuoi file video e audio per occupare meno spazio sui tuoi dispositivi. Questo convertitore desktop ti consente di rendere i tuoi video preferiti in HD o 4K più compatti per il tuo viaggio con iPad, senza compromettere la qualità.

il tool consente di ridurre le dimensioni dei tuoi file video e audio per occupare meno spazio sui tuoi dispositivi. Questo convertitore desktop ti consente di rendere i tuoi video preferiti in HD o 4K più compatti per il tuo viaggio con iPad, senza compromettere la qualità. Apporta modifiche : con Movavi puoi sfruttare gli strumenti di modifica di base integrati nel software per tagliare, ruotare, regolare i colori e aggiungere effetti divertenti alle tue riprese. Puoi anche combinare più file in uno per un’archiviazione più ordinata.

: con Movavi puoi sfruttare gli strumenti di modifica di base integrati nel software per tagliare, ruotare, regolare i colori e aggiungere effetti divertenti alle tue riprese. Puoi anche combinare più file in uno per un’archiviazione più ordinata. AI Upscaling : puoi anche sperimentare la potenza dell’intelligenza artificiale per migliorare la risoluzione delle tue foto, aumentandola fino a 8 volte. Ogni dettaglio sarà messo in risalto, permettendoti di apprezzare al meglio i tuoi ricordi.

: puoi anche sperimentare la potenza dell’intelligenza artificiale per migliorare la risoluzione delle tue foto, aumentandola fino a 8 volte. Ogni dettaglio sarà messo in risalto, permettendoti di apprezzare al meglio i tuoi ricordi. Scarica e aggiungi sottotitoli: lo strumento rende più comoda la visione dei tuoi film stranieri preferiti. Infatti, puoi trovare e aggiungere facilmente sottotitoli direttamente dall’app di codifica.

Movavi Video Converter è il programma ideale per chi desidera una soluzione completa e potente per la conversione e la gestione dei file multimediali. Il software è disponibile per PC e Mac.

Tra i Pro di Movavi, spiccano la vasta compatibilità con numerosi formati, gli strumenti di modifica integrati di alta qualità e la funzione di potenziamento dell’immagine tramite intelligenza artificiale (AI Upscaling). Tuttavia, tra gli svantaggi, va notata l’assenza di compatibilità con sistemi operativi Android e iOS.

ZAMZAR

Il secondo convertitore di file MTS in MP4 è ZAMZAR, un altro ottimo convertitore gratis in grado di offrire un’esperienza d’uso semplice e veloce.

Si tratta di un servizio online di conversione di file che consente agli utenti di convertire file in una vasta gamma di formati. Questo servizio è progettato per gestire diversi tipi di file, inclusi documenti, immagini, video, audio e altro ancora. Gli utenti possono caricare un file sul sito web di Zamzar e selezionare il formato di destinazione in cui desiderano convertire il file. Una volta completata la conversione, Zamzar fornisce un link per scaricare il file convertito.

Feature principali di Zamzar Online File Conversion:

Conversione in diversi formati : Zamzar offre la possibilità di convertire una vasta gamma di formati, inclusi documenti, immagini, audio, video e altri tipi di file.

: Zamzar offre la possibilità di convertire una vasta gamma di formati, inclusi documenti, immagini, audio, video e altri tipi di file. Ampia Compatibilità : il servizio supporta diversi formati di file, consentendo agli utenti di adattare i propri file alle esigenze specifiche.

: il servizio supporta diversi formati di file, consentendo agli utenti di adattare i propri file alle esigenze specifiche. Facilità d’Uso: Zamzar è progettato per essere user-friendly, con un’interfaccia intuitiva che semplifica il processo di conversione per gli utenti.

Tra i punti positivi del software offerto da Zamzar spicca sicuramente la grande varietà di formati supportati. Inoltre, non è richiesta alcuna installazione di software aggiuntivi e la conversione può essere effettuata online. Tra i contro segnaliamo le limitazioni offerte dalla versione gratuita del software e la necessità di avere una connessione a Internet stabile per poter utilizzare il tool.

Media.io MTS to MP4 Online Converter

Un’altra buona soluzione è rappresentata dal convertitore di Media.io. Si tratta di uno strumento gratuito che consente di convertire video in formato MP4. Per farlo basterà caricare il file desiderato sul sito, dare il via alla conversione e scaricarlo sul proprio dispositivo.

Feature principali del convertitore Media.io:

Conversione MTS to MP4 : la funzione principale di questo tool è quella di convertire file video dal formato MTS a MP4.

: la funzione principale di questo tool è quella di convertire file video dal formato MTS a MP4. Semplicità d’Uso : Il servizio offre un’interfaccia utente intuitiva per facilitare il processo di conversione.

: Il servizio offre un’interfaccia utente intuitiva per facilitare il processo di conversione. Accessibilità Online: il tool può essere utilizzato direttamente dal browser, senza richiedere l’installazione di software aggiuntivi.

Tra i lati positivi del convertitore MTS to MP4 di Media.io segnaliamo la facilità d’uso e l’interfaccia intuitiva offerta del sito web. Tuttavia, a differenza di altri servizi in questa lista, Media.io consente di convertire file unicamente nel formato MP4.

Convertio

Un altro ottimo strumento per convertire un file MTS in MP4 è quello offerto da Convertio. Si tratta di un servizio molto simile a quello di Media.io, che consente però di convertire video in MP4 e in tanti altri formati.

Feature principali di Convertio:

Conversione MTS to MP4 : la funzione principale di questo tool è quella di convertire i file video MTS in MP4 in pochi click.

: la funzione principale di questo tool è quella di convertire i file video MTS in MP4 in pochi click. Interfaccia Utente Semplice: il convertitore online di Convertio offre agli utenti un’interfaccia semplice e intuitiva, che consente di svolgere ogni operazione in modo semplice e veloce direttamente dal browser.

Il software offre la possibilità di convertire i file direttamente da Internet, senza scaricare software aggiuntivi. Inoltre, è supportata una vasta gamma di formati, convertibili scegliendo da un lungo elenco di impostazioni. Come tutti i servizi online, è tuttavia necessaria una connessione a Internet stabile per poter convertire i file.

FileZigzag

Ecco un altro strumento gratuito che può essere utilizzato per convertire file (non solo video) nel formato MTS e in tanti altri a seconda delle esigenze.

Feature principali di FileZigzag:

Conversione di Formato : FileZigZag supporta la conversione di una vasta gamma di formati di file, inclusi documenti, immagini, audio e video.

: FileZigZag supporta la conversione di una vasta gamma di formati di file, inclusi documenti, immagini, audio e video. Accessibilità Online: Il servizio può essere utilizzato direttamente dal browser, senza richiedere il download di altri software.

FileZigzag offre un’interfaccia utente semplice e intuitiva rende ogni operazione semplice e veloce. Inoltre, supporta una vasta gamma di formati e gli utenti hanno letteralmente l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la conversione. Tuttavia, come succede con molti servizi online, la qualità del file convertito potrebbe non essere sempre paragonabile a quella ottenuta con strumenti desktop più avanzati.

Apowersoft

Infine segnaliamo Apowersoft un programma disponibile per Windows e Mac OS che aiuta gli utenti a convertire file in una grande varietà di formati. Questo convertitore video gratuito è inoltre compatibile con la maggior parte dei dispositivi mobili in commercio.

Feature principali di Apowersoft:

Conversione di Formato: il tool di Apowersoft consente di convertire video in una grande varietà di formati.

il tool di Apowersoft consente di convertire video in una grande varietà di formati. Editing Video : lo strumento offre inoltre alcune funzionalità di editing video di base, come il ritaglio, la fusione e l’aggiunta di effetti.

: lo strumento offre inoltre alcune funzionalità di editing video di base, come il ritaglio, la fusione e l’aggiunta di effetti. Supporto per Dispositivi: Apowersoft offre diverse opzioni di conversione ottimizzate per diversi dispositivi, come smartphone, tablet e console di gioco.

Il video converter di Apowersoft è un’ottima scelta per quanto riguarda l’interfaccia intuitiva e la velocità di conversione. Tuttavia, alcune funzionalità avanzate potrebbero richiedere un acquisto o un abbonamento.