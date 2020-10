6 modi per convertire facilmente i file audio in testo

Sono davvero tanti i software di sintesi vocale tra cui scegliere: sia che tu voglia narrare storie, dettare o utilizzare la ricerca vocale, queste app ti aiutano a fare un ottimo lavoro. Tuttavia, in alcuni momenti potresti aver bisogno di convertire un file audio in testo. Anche in questo caso hai diverse opzioni tra cui scegliere per effettuare la conversione: il tutto, in maniera davvero semplice e veloce.

Scopriamo insieme i 6 migliori modi per convertire file audio in testo.

Digitazione vocale in Word/Google Docs

Prima di cercare software esterni, ti consigliamo di provare questa piccola soluzione alternativa che funziona sia su Microsoft Word, sia su Google Docs o su qualsiasi altro software di elaborazione testi completo.

Per prima cosa, prepara per la riproduzione i file audio che desideri convertire e abilita la digitazione vocale nel tuo software di elaborazione testi. In Google Docs vai su “Strumenti -> Digitazione vocale” per attivare la dettatura.

Per Microsoft Word devi:

Attivare la dettatura/riconoscimento vocale online su macOS o Windows 10

A questo punto puoi utilizzare la scorciatoia da tastiera impostata per attivare la dettatura (Win + H in Windows 10, tasto Comando due volte in Mac) e apri Word.

Dopo aver impostato la dettatura o la digitazione vocale, apri il software di elaborazione testi, quindi riproduci il file audio nel microfono del PC (o riproducilo sul PC in modo che il microfono lo possa “ascoltare”).

Bear File Converter

Se desideri una semplice conversione da audio a testo per brevi note, Bear File Converter fa al caso tuo. Basato sul motore di riconoscimento Baidu, questo software è in grado di effettuare davvero un ottimo lavoro nel convertire un audio chiaro con pochi rumori fastidiosi. Tuttavia, il software online non è molto preciso nella conversione di file di brani MP3 in testo. Inoltre, il software in linea non registra per più di tre minuti.

360Converter

Se stai cercando risultati leggermente migliori per convertire il tuo file audio in testo, allora 360converter fa per te. Questo software supporta sia audio che video. I risultati possono essere scaricati come file Word o PDF. Tuttavia, ci sono limitazioni per il freeware. Sebbene il software sia sufficientemente buono per trascrivere conversazioni e discorsi preregistrati, non otterrai comunque risultati professionali.

Sobolsoft

Se vuoi un risultato professionale quando converti un file MP3 in testo, Sobolsoft è il software che fa per te.

Utilizzando Sobolsoft non avrai limiti di tempo in termini di output e potrai avvalerti di opzioni intuitive che ti consentiranno di convertire più file e di suddividere le sequenze temporali. I risultati sono di gran lunga migliori rispetto alle opzioni precedenti. Sebbene sia possibile provare gratuitamente Sobolsoft, dovrai invece acquistarlo per avvalerti di tutte le funzionalità e caratteristiche di questo software.

InqScribe

Sebbene non converta direttamente l’audio in testo, InqScribe è uno strumento di trascrizione digitale intuitivo che rende l’inserimento manuale il più semplice possibile. Con questo software puoi inserire rapidamente i timecode ovunque nella trascrizione e lavorare sul resto proprio come se stessi usando un word processor. Puoi assegnare – con un solo tasto – scorciatoie da tastiera e inserire variabili snippet per rilasciare il testo utilizzato di frequente.

InqScribe non è gratuito ma puoi provarlo gratuitamente per 14 giorni, senza la necessità di inserire metodi di pagamento.

Utilizzare le app di sintesi vocale sul telefono

Se la sorgente audio si trova su un dispositivo diverso, per convertirlo in testo puoi utilizzare le app di conversione da voce a testo disponibili per il tuo telefono. Speechnotes è un’app Android molto valida in grado di eseguire una buona trascrizione. Quest’applicazione è assolutamente gratuita ed è in grado di fornire risultati abbastanza accurati. Tuttavia, puoi solo prendere appunti separatamente e non puoi trascrivere i risultati nella sorgente audio o video.

Conclusione

Le soluzioni che ti abbiamo elencato nel nostro articolo, ti consentono di convertire file audio in testo con un buon grado di automazione. Ovviamente, i risultati varieranno in base all’applicazione che sceglierai di usare. Non è possibile ottenere la precisione assoluta in questa particolare attività ma, tra tutti, InqScribe è il software che ti consente di raggiungere buoni risultati.

Fonte MakeTecheasier