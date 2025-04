Come scoprire se un hacker ha avuto accesso al tuo account Google

Ti sei mai chiesto se un hacker ha avuto accesso al tuo account Google?

Ebbene, una revisione periodica dei dispositivi connessi al tuo account Google è certamente una buona idea. Se qualcuno ha rubato la tua password, dovresti essere consapevole dell’accesso non autorizzato a tutte le tue e-mail, foto, video e altri file. Ma un hacker non è l’unica persona di cui preoccuparsi: anche un coinquilino, un familiare o un amico potrebbe decidere di spiarti!

Per questo motivo, controllare quali dispositivi hanno effettuato l’accesso al tuo account Google può essere molto interessante. Come vedremo, riuscirci è semplicissimo!

Su un PC

Il modo più veloce per controllare è andare direttamente a google.com/devices. Altrimenti puoi seguire il percorso manuale:

Aprire una pagina per un servizio Google (ricerca, Gmail, ecc.) Fai clic sull’icona del tuo profilo in alto a destra nella finestra del browser Scegli Gestisci il tuo account Google Fai clic su Sicurezza sul lato sinistro della pagina Scorri verso il basso fino a I tuoi dispositivi Fare clic su Gestisci tutti i dispositivi

Controlla l’elenco dei dispositivi che hanno effettuato l’accesso ai tuoi account. Per quelli che non riconosci, fai clic su di essi, quindi scegli il pulsante Esci nella sezione superiore di questa schermata informativa.



Nell’app Google

Su Android o iOS, apri l’app Google Fai clic sull’icona del tuo profilo in alto a destra Scegli Gestisci il tuo account Google Scegli Sicurezza dalle schede in alto Scorri verso il basso fino a I tuoi dispositivi Tocca Gestisci tutti i dispositivi

Controlla i dispositivi su cui hai effettuato l’accesso al tuo account. Se uno non ti sembra familiare, toccalo per maggiori dettagli. Per avviarlo dall’accesso, tocca il pulsante Esci sotto le informazioni del dispositivo.

Riordina anche le app e i servizi collegati

Per un account Google, la tua più grande preoccupazione per l’accesso non autorizzato dovrebbe essere i dispositivi sconosciuti che hanno effettuato l’accesso. Ma dovresti stare attento anche ai servizi di terze parti collegati al tuo account Google!

Le app e i servizi di terze parti defunti o abbandonati potrebbero essere presi in controllo dagli hacker, che possono quindi abusare delle autorizzazioni che potresti aver concesso a quegli altri account. Oppure, al contrario, gli hacker possono prendere il controllo degli account Google abbandonati (ad esempio, per un’azienda chiusa) e riattivarli per ottenere l’accesso ad app e servizi di terze parti collegati.

In ogni caso, le pulizie domestiche aiutano a ridurre questo rischio, cancellando le app dimenticate collegate al tuo account Google.