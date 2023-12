Un hacker può controllarti durante la navigazione in incognito?

Privacy e sicurezza sono giustamente diventate le principali preoccupazioni per chi naviga online di frequente. Per affrontare le preoccupazioni sulla privacy, i browser web offrono una funzionalità interessante tipicamente nota come modalità di navigazione in incognito, chiamata anche navigazione privata.

Ma se un hacker prende il controllo del tuo dispositivo, può vedere cosa stai facendo mentre adotti questa soluzione? Per rispondere a questa domanda dobbiamo esplorare a fondo la modalità di navigazione in incognito, cercando di capire qual è la sua funzione e quali sono i suoi innegabili limiti.

Come funziona la modalità di navigazione in incognito?

La modalità di navigazione in incognito funziona isolando le normali attività di navigazione dell’utente, creando una sessione separata.

Quando abilitata, il browser adotta alcune misure per migliorare la privacy: in particolare, non memorizza la cronologia di navigazione, i cookie o i dati temporanei accumulati sul dispositivo locale. Inoltre, i dati dei moduli, le password e le ricerche su motore di ricerca effettuate durante una sessione in incognito non vengono salvate.

Dietro le quinte, la modalità di navigazione in incognito sfrutta vari meccanismi per ottenere questi vantaggi in termini di privacy. Ad esempio, disabilita la memorizzazione dei cookie che i siti Web utilizzano per tracciare il comportamento dell’utente.

Anche i download possono funzionare in modo diverso a seconda del browser: alcuni nascondono i download effettuati durante sessioni protette. Separando la modalità di navigazione in incognito dalla normale navigazione, i browser si sforzano di fornire un livello di privacy più elevato.

Perché la modalità di navigazione in incognito è utile per la tua privacy?

Il vantaggio principale della modalità di navigazione in incognito risiede nella sua capacità di impedire la memorizzazione della cronologia di navigazione e dei cookie su un dispositivo.

Ciò significa che i successivi utenti dello stesso dispositivo non troveranno facilmente tracce delle attività svolte durante la modalità di navigazione in incognito. È particolarmente utile quando si utilizzano dispositivi condivisi o pubblici, poiché riduce le possibilità che altri si imbattano in informazioni sensibili.

Inoltre, questa modalità aiuta a mantenere la privacy all’interno dell’ambiente di navigazione locale: se si accede a un account personale su un sito Web e si passa alla modalità di navigazione in incognito, la sessione rimane separata, impedendo qualsiasi potenziale riferimento legato alle informazioni personali.

Gli hacker possono vedere cosa fai nella navigazione privata?

Sebbene la modalità di navigazione in incognito offra vantaggi in termini di privacy a livello locale, è fondamentale riconoscerne anche i limiti quando si ha a che fare con hacker che hanno il controllo sul tuo dispositivo. Tale modalità, infatti, non è progettata per proteggere da sofisticate tecniche di hacking o malware che compromettono la sicurezza dei tuoi dispositivi.

Se un hacker prende il controllo del tuo dispositivo, può utilizzare vari metodi per monitorare le tue attività online, indipendentemente dal fatto che tu stia utilizzando la modalità di navigazione in incognito o semplicemente usando il tuo browser in modo “classico”. Questi metodi possono includere l’acquisizione di screenshot, la registrazione delle sequenze di tasti digitati o l’utilizzo di malware avanzati, capaci di intercettare e decrittografare i dati.

Inoltre, se qualcuno fosse abbastanza determinato, potrebbe verificare quali siti web hai visitato anche durante la navigazione privata, probabilmente controllando la cache DNS.

In poche parole, non puoi fare affidamento esclusivamente su questa modalità per proteggerti dagli hacker. Dunque, quali possono essere soluzioni in grado di rafforzare la tua sicurezza?

Per aumentare la privacy e la sicurezza online, è essenziale integrare la modalità di navigazione in incognito con ulteriori misure.

Un aspetto cruciale è l’integrazione di protocolli di crittografia come HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Utilizzando HTTPS, il canale di comunicazione tra il tuo browser e i siti Web viene sottoposto a crittografia, rendendo più difficile ai criminali informatici cercare di intercettare e decifrare i tuoi dati riservati.

Oltre a questo, puoi anche crittografare i tuoi dati con una VPN. Le Virtual Private Network ti offrono un ulteriore livello di protezione e aumentano il tuo anonimato nascondendo il tuo indirizzo IP e criptando ulteriormente il traffico. Ciò rende difficile per le persone non autorizzate rintracciare le tue attività online.

Infine, come è facile intuire, anche prevenire infezioni malware risulta essenziale. Scegliere un antivirus adeguato, dunque, può rendere il tuo dispositivo un vero e proprio bunker a prova di attacco informatico.

Conclusioni

La modalità di navigazione in incognito offre preziosi vantaggi in termini di privacy locale impedendo la memorizzazione della cronologia di navigazione, dei cookie e dei dati temporanei. Ciò può esserti utile se in molti utilizzano il tuo computer, soprattutto sul luogo di lavoro.

Tuttavia, è fondamentale riconoscerne i limiti contro gli hacker che potrebbero prendere il controllo del tuo dispositivo. Per garantire una sicurezza online completa, è fondamentale combinare la modalità di navigazione in incognito con crittografia aggiuntiva come HTTPS e VPN, il tutto abbinato a un buon antivirus.