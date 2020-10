Come velocizzare il download dei giochi su Xbox One

Il download dei giochi su Xbox One può essere a volte rallentato dalla presenza di molte app o file in esecuzione in background. Ne siamo certi: come appassionato di giochi di questa console vorresti che i tuoi download fossero veloci in modo da poter iniziare a giocare subito. Ebbene, velocizzare il download dei giochi su Xbox One è sicuramente possibile: nella nostra guida ti sveliamo tutti i trucchi per poterli scaricare più velocemente.

I trucchi per velocizzare il download dei giochi Xbox

1.Chiudi i giochi e le app in esecuzione

Xbox One ti permette di giocare o di utilizzare altre app mentre scarichi nuovi giochi ma il download potrebbe richiedere più tempo. Per evitare questo inconveniente, ti consigliamo di chiudere tutti gli altri giochi o le app che non sono indispensabili. Puoi chiuderli premendo il pulsante con il logo Xbox presente al centro del controller. Questa operazione sospende automaticamente tutti i giochi che potrebbero essere in esecuzione.

Evidenzia poi il gioco che desideri chiudere nella barra laterale sinistra. Infine, premi il pulsante Menù e premi Esci. Una volta chiusi gli altri giochi, il download sarà un po’ più veloce.

2. Disconnetti gli altri dispositivi da internet

Disconnettere gli altri dispositivi (come smartphone o pc) collegati ad internet è senza dubbio il modo migliore per potenziare il download su Xbox One. La disconnessione ridurrà il carico sulla banda di Internet e consentirà alla tua Xbox One di essere reattiva: il tutto si tradurrà in un download più rapido del gioco.

3. Scollega la console da internet

Il download lento del gioco potrebbe dipendere anche da un problema sulla connessione internet che stai utilizzando. Se noti una certa lentezza, ti consigliamo di scollegare il socket da internet, attendere alcuni minuti e poi ricollegarlo. Questo dovrebbe consentirti di scaricare il gioco più velocemente.

4. Scarica un gioco alla volta

Molti giocatori hanno l’abitudine di scaricare molti giochi contemporaneamente: questo comportamento tende a sovraccaricare la Xbox One.

E’ vero che questa console ti consente di scaricare diversi giochi nello stesso momento ma è anche vero che la velocità del download potrebbe risultarne ridotta. Scaricare un gioco alla volta ti consente di avere risultati più rapidi rispetto ai download multipli. Se hai già avviato diversi download in contemporanea, puoi evidenziarli nella coda in “Le mie app e giochi” e metterli in pausa. Ecco, ora hai sospeso tutti i giochi in download: a questo punto, puoi selezionarne uno per volta e scaricarlo.

Mettere in download un gioco alla volta riduce notevolmente il tempo impiegato per scaricarlo definitivamente.

5. Riavvia Xbox One

Il download dei giochi su Xbox One potrebbe essere rallentato da problemi tecnici. Ecco perché è essenziale provare a riavviare la console per velocizzare il download. Riavvia la tua Xbox One premendo il pulsante centrale con il logo, quindi premi tre volte a destra sul D-pad per dirigere il riquadro di sistema. Infine, evidenzia l’opzione di riavvio e premi A. Qualsiasi gioco in fase di download verrà automaticamente messo in pausa e riprenderà dopo aver riavviato il sistema. La tua Xbox One si riavvierà e il download sarà molto probabilmente più veloce.

6. Avvicina la Xbox alla connessione Internet

Se la tua Xbox One è molto lontana dalla connessione Internet, il download lento dei giochi potrebbe dipendere dal segnale basso. A tal proposito, ti consigliamo di spostare la console in un posto più vicino al router: così facendo, anche la velocità di download aumenterà in modo significativo e la velocità di Internet verrà stabilizzata.

7. Acquista un cavo Ethernet per velocizzare i download

Se hai messo in pratica tutti i consigli che ti abbiamo dato fino ad ora ma il download dei giochi su Xbox One è ancora molto lento, l’unica opzione è quella di acquistare un cavo Ethernet e di collegarlo a router e console. Una connessione cablata è più affidabile e funziona più velocemente poiché non ci sono interferenze di altri segnali wireless come la rete WiFi dei vicini ad esempio. Il cavo ethernet di consentirà di utilizzare la tua Xbox One senza l’interferenza di altri dispositivi.

Considerazioni finali

Il desiderio di ogni giocatore è quello di vivere un’avventura di gioco fluida sfruttando la massima velocità di Internet. L’Xbox è una console straordinaria che offre ai giocatori un’esperienza di gioco incredibile. Tuttavia, in alcuni casi la velocità del download dei giochi può non essere del tutto soddisfacente ed in linea con le nostre esigenze.

I metodi elencati nella nostra guida sono i migliori per velocizzare il download dei giochi: provali, scarica i tuoi giochi più velocemente e divertiti!

Fonte ToppCtech