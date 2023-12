Uno dei rischi più concreti per gli utenti Mac quando si parla di sicurezza è di fare incontri spiacevoli con SearchMine.

Stiamo parlando di un browser hijacker che può colpire i Mac. È un tipo di malware che modifica la home page predefinita e il motore di ricerca del tuo browser, direzionando lo stesso su searchmine.net senza la tua autorizzazione. Come se non bastasse, questo agente malevolo può visualizzare annunci indesiderati nel tuo browser e potrebbe persino monitorare la tua navigazione.

In poche parole, se sei venuto a contatto con questo tipo di minaccia informatica, devi per forza estirparla il prima possibile. Ciò però, non è semplice come potresti pensare. Disinstallare e reinstallare il browser non porta ai risultati sperati, e comunque è un’operazione che forse non vorresti compiere. In questo articolo ti spiegheremo come rimuovere SearchMine dal tuo Mac in modo definitivo.

Perché il tuo computer è stato infettato? SearchMine potrebbe essere stato installato accidentalmente sul tuo Mac in vari modi, ad esempio facendo clic su un link dannoso, scaricando un file da una fonte sconosciuta o installando un’app che diffonde, attraverso un sistema bundle, anche SearchMine.

Questo agente malevolo può essere evitato scaricando file solo da fonti legittime, non facendo clic su collegamenti sospetti e utilizzando un antivirus aggiornato.

Come rimuovere SearchMine dal tuo Mac

Se il tuo browser ti reindirizza automaticamente a un motore di ricerca insolito, è probabile che il tuo Mac sia stato infettato da SearchMine. Esistono diversi metodi per rimuovere SearchMine dal tuo dispositivo: il modo di procedere varia a seconda di come è stato installato inizialmente.

Controlla eventuali profili dannosi

Gli amministratori di sistema utilizzano i profili di configurazione per gestire le impostazioni del computer. Questi profili possono essere utilizzati anche da malware per dare all’aggressore il pieno controllo su un Mac.

Se ritieni che il tuo dispositivo sia stato infettato da SearchMine tramite un profilo di configurazione dannoso, puoi rimuoverlo seguendo questi passaggi:

Apri Impostazioni di sistema sul tuo Mac e fai clic su Privacy e sicurezza ;

sul tuo Mac e fai clic su ; Scorri verso il basso e fai clic su Seleziona Profili per visualizzare tutti i profili installati;

per visualizzare tutti i profili installati; Seleziona eventuali profili sospetti che potrebbero essere collegati all’infezione facendo clic su di essi (in molti casi, questo si chiama proprio SearchMine);

Clicca sul pulsante “ – “ per rimuovere il profilo.

Rimuovi eventuali elementi di accesso indesiderati

È possibile che SearchMine si carichi automaticamente all’avvio del Mac. Questo problema può essere risolto disabilitando eventuali elementi di accesso sospetti che potrebbero essere inclusi all’avvio di macOS. Per rimuovere eventuali elementi di accesso indesiderati, attieniti alla seguente procedura:

Apri Impostazioni di sistema sul tuo Mac e fai clic su Generale ;

sul tuo Mac e fai clic su ; Scorri verso il basso e seleziona Elementi di accesso ;

; Cerca eventuali nomi sospetti e disabilitali facendo clic sul pulsante “ – “.

Elimina qualsiasi traccia di SearchMine

Per impedire l’esecuzione di SearchMine in background, è essenziale rimuovere tutti i processi correlati utilizzando il Finder per eliminare i file malevoli. Puoi farlo seguendo questi passaggi:

Apri Finder sul tuo Mac e seleziona Vai – Vai alla cartella nella barra dei menu;

– nella barra dei menu; Copia e incolla le seguenti posizioni nella casella di testo:

/Library/LaunchDaemons /Library/LaunchAgents

Elimina tutti i file e le cartelle che iniziano con com.searchmine o che contengono tracce del malware.

Come rimuovere SearchMine Safari

Come è logico, a risentire maggiormente di questo agente malevolo è il browser che ne è vittima diretta, in questo caso Safari.

SearchMine, infatti, può modificare le impostazioni del browser, reindirizzare le query di ricerca al proprio motore di ricerca e installare ulteriori adware sul tuo Mac. Per rimuovere SearchMine da Safari segui questa procedura:

Apri Safari e seleziona Safari – Impostazioni dalla barra dei menu;

e seleziona – dalla barra dei menu; Nella scheda Avanzate , seleziona la casella accanto a Mostra funzionalità per sviluppatori web ;

, seleziona la casella accanto a ; Seleziona l’opzione Sviluppo nella barra dei menu e fai clic su Svuota cache per tutti i profili.

Nota bene: ciò cancellerà la cache di Safari, ma potrebbe anche disconnetterti da alcuni siti Web poiché le informazioni di accesso vengono solitamente archiviate nella cache del browser.

SearchMine potrebbe anche reindirizzare i risultati della ricerca alterando le impostazioni della home page di Safari e tramite estensioni dannose. Puoi recuperare anche questa situazione seguendo questi passaggi:

Seleziona Safari – Impostazioni dalla barra dei menu;

– dalla barra dei menu; Nella scheda Generale, dai un’occhiata all’opzione Home page e assicurati che sia impostata su un URL attendibile;

e assicurati che sia impostata su un attendibile; Vai alla scheda Estensioni e disinstalla eventuali plugin sospetti, facendo clic su di essi e selezionando Disinstalla.

Come rimuovere SearchMine su Chrome

SearchMine è un malware attivo su tutto l’ambiente macOS e, dunque, non fa eccezione anche per gli utenti che hanno messo da parte Safari optando per altri browser.

Se utilizzi Chrome e stai lottando con SearchMine, segui questa procedura:

Apri il browser, clicca sull’icona Personalizza e controllo Google Chrome (il bottone in alto a destra con tre puntini uno sopra l’altro);

(il bottone in alto a destra con tre puntini uno sopra l’altro); Seleziona la voce Impostazioni ;

; Dalla schermata che si apre, scegli Avanzate ;

; Seleziona Reimposta.

Conferma quanto appena richiesto e riavvia il browser per ripulirlo.