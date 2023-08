Browser e sicurezza: 5 miti da sfatare

Informazioni errate, leggende metropolitane o consigli obsoleti sulla sicurezza online possono rendere vulnerabili te e i tuoi dati personali alle tante minacce presenti sulla rete.

Proprio per questo motivo, dovresti conoscere a fondo il tuo browser e come agisce per prevenire rischi alla tua privacy (e non solo). In questo articolo affronteremo una tematica scottante come i miti comuni su browser e sicurezza che, di certo, ti aiuteranno ad avere una maggiore consapevolezza in questo ambito.

La modalità di navigazione in incognito ti rende completamente anonimo

Il mito che la modalità di navigazione in incognito o privata ti renda completamente anonimo è un malinteso molto comune online. Questa funzione, infatti, ti garantisce la privacy non memorizzando la cronologia delle ricerche, i cookie o i dati che inserisci nei moduli. Tuttavia, questo vale solo per il tuo singolare dispositivo e browser.

Il tuo provider di servizi Internet (ISP), l’amministratore di rete e i siti Web che visiti possono comunque tenere traccia delle tue attività quando utilizzi questa modalità. Inoltre, se un malware è installato e attivo sul tuo dispositivo, la modalità di navigazione in incognito non nasconderà le tue attività. Per una privacy più solida, potresti prendere in considerazione l’utilizzo di una VPN o di un browser incentrato sulla privacy come Tor, sebbene anche questi strumenti abbiano limitazioni di cui parleremo in seguito.

Un sito Web HTTPS significa è al 100% sicuro da visitare

Alla maggior parte degli utenti di Internet è stato insegnato a fidarsi dei siti Web che utilizzano HTTPS, indicato da un simbolo di lucchetto nella barra degli indirizzi del browser. È vero che HTTPS crittografa la tua comunicazione con il sito Web in questione, impedendo ai ficcanaso di leggere i dati in transito. Tuttavia, ciò non garantisce che il sito stesso sia sicuro al 100%.

HTTPS garantisce solo la trasmissione sicura dei dati: non garantisce l’integrità del contenuto del sito. I criminali informatici possono anche utilizzare HTTPS sui loro siti dannosi, inducendo i visitatori a pensare che questi siti siano sicuri. Assicurati sempre che il sito Web che stai visitando sia autentico e affidabile, indipendentemente dal fatto che utilizzi il protocollo HTTPS o meno.

Il download di file è l’unico modo per essere a rischio malware

Molte persone credono di poter venire a contatto con malware solo scaricando ed eseguendo file sospetti. Sebbene questo sia un modo per essere infettati, non è l’unica via percorsa dai criminali informatici. I download drive-by e gli annunci dannosi possono infettare il tuo computer senza richiedere il download diretto e l’esecuzione manuale di un file.

Puoi anche essere infettato semplicemente visitando un sito Web compromesso, anche senza fare clic su nulla. Mantieni sempre il tuo browser e i suoi plug-in aggiornati all’ultima versione per proteggerti dalle vulnerabilità note e considera l’utilizzo di un ad blocker affidabile per ridurre al minimo i rischi.

Tutte le estensioni del browser sono sicure

Le estensioni possono aggiungere funzionalità utili al tuo browser, ma non tutte sono così sicure come potresti pensare. Alcuni componenti aggiuntivi potrebbero contenere codice dannoso, mentre altri potrebbero tenere traccia delle tue attività di navigazione per scopi pubblicitari.

Anche le estensioni inizialmente sicure possono diventare dannose se vengono acquistate e riproposte da sviluppatori con pochi scrupoli. Ecco perché abbiamo definito le estensioni del browser un potenziali incubo per la privacy: non per niente vedrai spesso notizie su estensioni popolari che nascondono malware.

Pertanto, fai sempre attenzione alle estensioni che installi. Utilizza solo quelle create e gestiste da sviluppatori fidati e controlla le autorizzazioni richieste da un’estensione durante l’installazione.

Un componente aggiuntivo per le previsioni del tempo, ad esempio, non dovrebbe richiedere l’accesso all’intera cronologia di navigazione.

L’uso di una VPN rende la tua navigazione completamente sicura

Le VPN sono un ottimo strumento per la privacy e la sicurezza, ma non fanno miracoli. Una VPN crittografa il traffico Internet e nasconde il tuo indirizzo IP, rendendo più difficile per gli altri monitorare le tue attività online. Tuttavia, non rende la tua navigazione completamente sicura.

I siti Web che visiti e qualsiasi malware presente sul tuo dispositivo possono comunque tracciare potenzialmente le tue attività. Inoltre, il provider VPN stesso può vedere le tue attività online a meno che non adotti una rigorosa politica di no-log.

Pertanto, sebbene una VPN sia un ottimo strumento per la privacy online, dovrebbe essere utilizzata in combinazione con altre misure di sicurezza, come pratiche di navigazione sicure, software aggiornato e password forti e univoche per ciascuno dei tuoi account online.