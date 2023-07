Come rimuovere gli annunci da Windows

Da anni Microsoft riceve critiche per aver promuovere in modo aggressivo i suoi prodotti attraverso il proprio sistema operativo.

Dal momento stesso in cui accedi a Windows, puoi infatti notare degli annunci, alquanto invadenti, presenti sulla schermata di blocco. Dal menu Start e dalle notifiche all’app Impostazioni e Esplora file, queste pubblicità sono ovunque e possono diventare fastidiose abbastanza rapidamente. Per fortuna, puoi rimuovere queste inserzioni modificando alcune semplici impostazioni del tuo OS.

Questo breve tutorial mostra come rendere il tuo Windows molto meno invadente, permettendoti di goderti un’esperienza più fluida durante il suo utilizzo.

Disabilita gli annunci dalla schermata di blocco

La schermata di blocco è la prima cosa che vedi ogni giorno quando avvii il PC. Microsoft spinge gli annunci per i suoi prodotti già da qui, chiamandoli Fatti divertenti, suggerimenti, trucchi e altro. Per rimuovere queste fastidiose apparizioni, procedi nel seguente modo:

Premi Win + I per aprire l’app Impostazioni ;

per aprire l’app ; Seleziona Personalizzazione nel riquadro a sinistra;

nel riquadro a sinistra; Fai clic su Blocca schermo dalle opzioni a destra;

dalle opzioni a destra; Seleziona Schermata di blocco in Personalizzazione ;

in ; Accanto a Personalizza la schermata di blocco , seleziona Immagine o Presentazione (Se è impostato su Windows Spotligh t, non sarai in grado di accedere all’impostazione per rimuovere gli annunci della schermata di blocco);

, seleziona o (Se è impostato su t, non sarai in grado di accedere all’impostazione per rimuovere gli annunci della schermata di blocco); Deseleziona la casella accanto a Ottieni fatti divertenti, suggerimenti, trucchi e altro sulla schermata di blocco.

Se utilizzi Windows 10, puoi trovare questa opzione accedendo a Impostazioni – Personalizzazione – Schermata di blocco – Impostazioni presentazione avanzate.

Blocca gli annunci del menu Start

Microsoft ha iniziato ad aggiungere bloatware e consigli sulle app nel menu Start da Windows 10. Windows 11 soffre dello stesso problema: qui puoi vedere applicazioni preinstallate e suggerimenti per scaricare altre applicazioni da Microsoft Store.

Mentre puoi disinstallare o sbloccare manualmente dal menu Start le app che non desideri, il processo per disabilitare i consigli sulle app richiede alcuni passaggi in più. Segui dunque questa procedura:

Apri Impostazioni – Personalizzazione – Avvia ;

– – ; Fai clic su Start in Personalizzazione in Impostazioni;

in in Impostazioni; Disattiva la voce Mostra consigli per suggerimenti, scorciatoie, nuove app e altro;

Su Windows 10, vai su Impostazioni – Start e disattiva Mostra suggerimenti occasionalmente in Start.

Rimuovi gli annunci mostrati nelle notifiche

La schermata di blocco e il menu Start sono solo l’inizio: Microsoft ha persino introdotto annunci nelle notifiche di Windows, definendoli come semplici “suggerimenti”. Per rimuovere questi annunci camuffati, procedi nel seguente modo:

Premi Win + I per aprire l’app Impostazioni ;

per aprire l’app ; Seleziona Sistema nel riquadro di sinistra;

nel riquadro di sinistra; Fai clic su Notifiche dalle opzioni a destra.

In Impostazioni aggiuntive, troverai Suggerisci modi per ottenere il massimo da Windows e completare la configurazione di questo dispositivo e Ottieni suggerimenti per l’utilizzo di Windows: deseleziona entrambi.

Nota bene: in base alla tua versione e build di Windows, le suddette diciture potrebbero variare leggermente. In ogni caso, non ti sarà difficile individuare le voci in questione.

Gli utenti di Windows 10 possono trovare queste due opzioni in Impostazioni – Sistema – Notifiche e azioni.

Rimuovi annunci da Esplora file

Non puoi sfuggire agli annunci Microsoft, nemmeno in Esplora file. Mentre sfogli i tuoi file o accedi ad altre applicazioni utilizzando questa funzione, può essere molto frustrante essere accolto da annunci indesiderati. Se desideri rimuovere queste pubblicità, procedi nel seguente modo:

Fai clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start e seleziona Esplora file ;

sul pulsante e seleziona ; Clicca sui tre punti in alto a destra del menu in alto e seleziona Opzioni ;

; Nella scheda Visualizza , scorri verso il basso e deseleziona Mostra notifiche provider di sincronizzazione ;

, scorri verso il basso e deseleziona ; Fai clic su Applica, quindi su OK.

Se utilizzi Windows 10, trova questa impostazione accedendo a Esplora file – Visualizza (scheda) – Opzioni – Modifica cartella e opzioni di ricerca – Visualizza (scheda).

Rimuovi annunci in Impostazioni

Se vedi pubblicità nell’app Impostazioni sul tuo PC Windows, sappi che ciò è dovuto a un’impostazione predefinita del tuo OS. Suggerisce che Microsoft può utilizzare questa posizione per inviare annunci indesiderati. Per rimuovere le pubblicità nell’app Impostazioni, procedi nel seguente modo:

Premi Win + I per aprire l’app Impostazioni;

per aprire l’app Impostazioni; Seleziona Privacy e sicurezza dal riquadro a sinistra;

dal riquadro a sinistra; Clicca su Generale dalle opzioni a destra;

dalle opzioni a destra; Disattiva il dispositivo di scorrimento accanto a Mostrami i contenuti suggeriti nell’app Impostazioni.

Su Windows 10, vai su Impostazioni – Privacy – Generale – Modifica opzioni privacy per trovare questa opzione.

Rimuovi annunci basati su dati diagnostici

Il tuo computer potrebbe essere impostato sullo stato predefinito, in cui Microsoft utilizza i tuoi dati diagnostici per mostrare annunci basati sulle prestazioni correnti del tuo dispositivo. Puoi rimuovere anche queste pubblicità impedendo a Microsoft di utilizzare i tuoi dati in questo modo. Segui i passaggi seguenti per farlo:

Apri Impostazioni – Privacy e sicurezza – Diagnostica e feedback ;

– – ; In Esperienze personalizzate, disattiva Consenti a Microsoft di utilizzare i tuoi dati diagnostici, escluse le informazioni sui siti web che visiti, per migliorare le tue esperienze con i prodotti con suggerimenti, annunci e consigli personalizzati.

Su Windows 10, questa opportunità è disponibile in Impostazioni – Privacy – Diagnostica e feedback – Esperienze personalizzate.

Rimuovi annunci personalizzati

Microsoft tiene traccia dei tuoi movimenti attraverso le sue app di Windows e qualsiasi browser Web tu stia utilizzando sul tuo PC. Sulla base di questi dati, invia annunci personalizzati in base ai tuoi vari interessi. Questo tuo profilo pubblicitario consente a Microsoft di inviare molte più pubblicità mirati rispetto ai canali sfruttati nelle sezioni precedenti.

Se non desideri ricevere annunci personalizzati, puoi impedire a Microsoft di utilizzare il tuo ID pubblicitario procedendo nel seguente modo:

Apri Impostazioni – Privacy e sicurezza – Generale ;

– – ; Disattivazione dell’opzione Consenti alle app di mostrarmi annunci personalizzati utilizzando il mio ID pubblicità.

Su Windows 10, vai in Impostazioni – Privacy – Generale – Modifica opzioni privacy per trovare questa opzione.

In alternativa, visita il sito Web di Microsoft e disattiva Visualizza gli annunci che ti interessano. Ciò impedirà a Microsoft di tenere traccia dell’attività del browser online per inviarti pubblicità specifiche.

Domande frequenti

Terminiamo dunque il discorso relativo agli annunci di Windows e alla loro disattivazione con due domande che potresti esserti fatto.

Perché ci sono così tanti annunci in Windows?

Fin dall’inizio, Windows 11 è noto per mostrare molti più annunci agli utenti rispetto al precedente sistema operativo.

Ciò potrebbe essere dovuto alla decisione consapevole di Microsoft non solo di fare pubblicità agli utenti, ma anche di condividere i dati dei clienti con fornitori di terze parti e consentire loro di fare lo stesso. Questa condivisione dei dati, in molti casi, può essere aumentata in frequenza e gravità, portando gli utenti a visualizzare un numero maggiore di annunci in Windows 11, con conseguenti disagi.

Quale versione di Windows è meno molesta sotto questo punto di vista?

Windows 11 raccoglie molti più dati dagli utenti rispetto alle precedenti versioni di Windows. In un confronto tra Windows XP e Windows 11, è emerso che una nuova installazione di Windows 11 raccoglie più dati rispetto a una nuova installazione di Windows XP.

Dovresti essere consapevole che questa raccolta di dati inizia anche prima che gli utenti vadano online. Microsoft tiene traccia di un’enorme quantità di informazione e li condivide con i partner pubblicitari.