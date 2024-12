Come aprire un allegato su Gmail senza scaricarlo in locale

Se hai un minimo di dimestichezza con la posta elettronica, sai bene come gli allegati possono essere uno dei più grandi pericoli per quanto riguarda la sicurezza informatica.

I cybercriminali cercano di spingerti a scaricarli sul tuo computer per diffondere malware e non solo. Proprio per questo motivo, aprire un allegato su Gmail senza scaricarlo è, senza ombra di dubbio un’ottima idea.

In alcuni contesti, come gli smartphone, evitare lo scaricamento può aiutarti a preservare spazio sulla memoria del tuo dispositivo. A livello pratico, non è difficile dare una “rapida occhiata” ad alcuni tipi di file senza scaricarli. Ti basti pensare, per esempio, alle immagini accessibili attraverso una semplice anteprima. Altri contenuti più complessi, come i video, richiedono invece app più complesse, esterne a Gmail.

Se invece stai cercando altri trucchi per spingere al massimo Gmail, ti consigliamo di dare uno sguardo su questo articolo.

Aprire un allegato su Gmail senza scaricarlo? Quando puoi farlo e quando no

A determinare cosa puoi aprire e cosa non puoi aprire con lo strumento di Google è, prevalentemente, determinato dell’estensione file con cui hai a che fare.

Alcuni file sono del tutto inaccessibili. Un esempio? Quelli con estensione PSD, riservati a Photoshop o a software simili.

Devi poi considerare che molti dei file sono accessibili solo dalla versione browser da desktop, restando non accessibili alle app mobile, sia Android che iOS.

Le immagini JPG e PNG sono gli unici formati accessibili dal tuo telefono. Da desktop hai più ampia scelta, potendo aprire allegati che risultano:

Documenti con estensione DOC o TXT ;

o ; File audio, sia MP3 che WAV;

Nota bene: non si tratta di un elenco completo, ma solo di quelli con cui hai più comunemente a che fare.

Molto probabilmente ti stai facendo una domanda: perché non abbiamo ancora parlato degli ZIP e di archivi simili?

Questi, per loro natura, non si apriranno mai con Gmail, anche se i file contenuti rientrano nella lista che ti abbiamo appena mostrato.

Per comodità, ti consigliamo di affidarti a Google Drive se intendi inviare file di grandi dimensioni a un amico o a un collega.

Differenza tra visualizzare un file e vederne l’anteprima

Se parliamo di aprire un allegato su Gmail, dobbiamo distinguere l’apertura vera e propria dalla semplice anteprima.

L’anteprima, infatti, generalmente fornisce una semplice “istantanea” di un file più complesso, senza rivelare lo stesso per intero. Un esempio chiaro, in tal senso, può essere relativo alle presentazioni di PowerPoint.

Se ricevi un file di questo tipo, attraverso Gmail puoi accedere all'anteprima, visualizzando solo la prima diapositiva, senza avere libero accesso al contenuto.

Come aprire gli allegati senza scaricarli

Se intendi visualizzare le immagini, a patto che il formato sia compatibile, non avrai grandi difficoltà dal tuo smartphone Android o dal tuo iPhone.

A prescindere dal dispositivo, procedi in questo modo:

Apri l’ app Gmail ;

; Entra nell’e-mail con l’allegato;

Seleziona e tieni il dito premuto sull'immagine in questione: così facendo appare un menu ;

sull'immagine in questione: così facendo ; Dallo stesso scegli Visualizza immagine, per ottenere l’anteprima.

Come già accennato, dai telefoni è possibile solo visualizzare immagini. Con i prossimi capitoli andremo più nel dettaglio per quanto riguarda l’ambiente desktop e i vari formati supportati.

Apertura di documenti senza download da dekstop

Ottenere l’anteprima di un documento dalla versione browser di Gmail ti permette di leggere lo stesso e persino di copiarne il testo, pur senza intervenire per eventuali modifiche sul file.

Nota bene: l’anteprima potrebbe presentare errori di formattazione o altro. Se vuoi vedere il reale aspetto del file, non ti resta che scaricare lo stesso e intervenire con un word processor, Google Docs o soluzioni simili.

Proprio Docs può essere la miglior soluzione possibile, visto che puoi comunque agire sempre nel contesto di Google. Nel caso di file .docx o simili, ti basta selezionare la voce Apri con Google Docs nella parte superiore della schermata, andando poi a selezionare la relativa voce.

Come aprire i file audio direttamente da Gmail

Come già accennato, Gmail ti offre l’opportunità di interagire solo con file MP3 o WAV.

Ciò significa che, tentando di aprire un allegato audio, ti verrà proposta un lettore audio. Non ti aspettare qualcosa di molto complesso: il lettore ti offre quanto basta per capire cosa contiene il file.

Se desideri più funzionalità, apri il file con un'app di terze parti: puoi accedere alla stessa, se già installata sul tuo PC, tramite il pulsante Apri con nella parte superiore dello schermo.