7 app Windows gratuite che ti fanno risparmiare tempo

Quando si tratta di scegliere le app da installare sul tuo PC Windows, la troppa scelta può farti perdere in decine di “esperimenti”, con software che in realtà non solo non sono utili, ma tendono anche a rallentarti.

In realtà, se sai scegliere quali applicazioni installare sul computer, puoi rendere il tuo lavoro molto più rapido. In questo articolo specifico ci concentreremo sulle app gratuite per Windows che, se utilizzate con cognizione di causa, ti permetteranno di risparmiare tempo, ottimizzando le tue attività.

App per risparmiare tempo? Viva l’essenzialità

Risparmiare tempo è essenziale se utilizzi il tuo computer per lavoro. Le tante distrazioni, infatti, possono minare profondamente la tua produttività.

Oltre a una buona organizzazione della scrivania, scegliere i software giusti può fare la differenza. Andiamo dunque ad analizzare le singole app che abbiamo individuato.

Jibble

Se stiamo parlando di risparmiare tempo, Jibble è il primo nome che dovrebbe venirti in mente.

Stiamo parlando di un vero e proprio time tracking, dunque uno strumento specifico per l’ambito lavorativo, ideale per gestire team o monitorare gli orari di lavoro. L’app gratuita di cui stiamo parlando ti consente di tracciare facilmente il tempo dedicato a progetti e attività, generando timesheet dettagliati.

Le funzionalità avanzate come il riconoscimento facciale e il tracciamento GPS assicurano dati precisi se intendi monitorare le attività di eventuali dipendenti. Non solo: puoi anche sincronizzare Jibble con altre app popolari per creare un ecosistema lavorativo avanzato.

Se intendi risparmiare tempo nel contesto lavorativo, Jibble è la soluzione che fa per te.

WinDirStat

Andiamo oltre il contesto prettamente lavorativo, parlando di app per risparmiare tempo utili anche se usi il tuo PC solo per il tempo libero. WinDirStat è uno strumento gratuito e open source che aiuta a gestire e ottimizzare lo spazio su disco dei tuoi dispositivi Windows.

Grazie al suo lavoro, è in grado di facilitare la ricerca di file su disco, mostrando gli stessi con una rappresentazione visiva basata sui colori. Ciò ti permette di muoverti rapidamente tra le varie cartelle, gestendo i file in modo intuitivo e senza estenuanti ricerche.

Se hai a che fare con enormi database di file, di fatto, WinDirStat può farti risparmiare una quantità di tempo enorme.

ShareX

Windows include di default uno strumento di base per catturare screenshot. Puoi però andare oltre, cercando un software più avanzato e capace di offrirti funzioni in grado di risparmiare tempo.

Rientra in questo contesto l’ottimo, ShareX che, sebbene gratuito, è in grado di rivaleggiare con le app a pagamento del settore. Puoi creare aree di cattura personalizzate salvabili, impostare caricamenti automatici con copia immediata del relativo link oltre a configurare flussi di lavoro che elaborano e organizzano tali operazioni in modo automatico.

La chiave del successo di ShareX è il numero sbalorditivo di funzionalità post-cattura che contraddistingue questo software dalla concorrenza. Se fai spesso screenshot, questa app è quasi d’obbligo.

Everything

Rispetto al già citato WinDirStat, Everything ti offre un sistema di ricerca file molto più classico, tanto che l’interfaccia potrebbe ricordarti le vecchie versioni di Windows.

Questa app, nonostante un’estetica datata, può essere la svolta se devi cercare file. Invece di indicizzare laboriosamente interi file, Everything lavora solo i nomi di file e cartelle, il che significa che può elaborare un’intera installazione pulita di Windows in circa un secondo. Ricercare documenti, filtrando gli stessi in base alle dimensioni, è di fatto un gioco da ragazzi.

Everything può anche essere utile se devi liberare spazio su disco, visto che ti permette di individuare file voluminosi facilmente.

PowerToys

PowerToys è un tool gratuito di Microsoft racchiude funzionalità che avrebbero dovuto essere integrate in Windows fin dall’inizio.

Un esempio di quanto può offrirti? La funzione FancyZones ti consente di creare layout di finestre personalizzati che si incastrano in posizioni predefinite (un vero must se hai l’ossessione dell’ordine su desktop).

PowerRename, dal canto suo, gestisce le operazioni di file in bulk, incluso il cambio di nome. Text Extractor estrae il testo non selezionabile da immagini, mentre Mouse Without Borders ti permette di utilizzare un singolo mouse e una tastiera su un massimo di quattro computer.

Stiamo parlando di un vero e proprio “cassetto degli attrezzi” per Windows, con molte funzioni che ti permetteranno di risparmiare parecchio tempo.

AutoHotkey

Il sito web ufficiale di AutoHotKey.

Se investi del tempo per imparare a usarla, AutoHotkey diventerà un’app di cui non potrai più fare a meno. Crea scorciatoie da tastiera personalizzate per quasi tutto, oltre a compilare automaticamente i moduli con testo usato di frequente.

Il vero potere di AutoHotkey risiede nella sua capacità di concatenare i comandi. Con un pizzico di creatività, puoi automatizzare interi flussi di lavoro che prima richiedevano decine di clic. In pratica un’app per risparmiare tempo che non può mancare sul tuo PC Windows.

Flow Launcher

Flow Launcher è un’app costituita da una piccola finestra che, nonostante appaia come quasi insignificante, ti consente di risparmiare molto tempo.

Aprila con una combinazione di tasti personalizzabile, inizia a digitare e lascia che si occupi del resto. Usala per svolgere diverse attività come avviare rapidamente app, controllare la musica, cercare sul Web, eseguire comandi di sistema e altro ancora, il tutto senza dover cliccare svariati menu e finestre.

Ha anche un eccellente ecosistema di plugin guidato dalla community che ti consente di aggiungere funzionalità come la gestione delle password, il meteo e persino il controllo dei dispositivi smart-home.

